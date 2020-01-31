Пашутин в «Локо»: 6 побед в 6 матчах. Разрушит ли Краснодар в столичную гегемонию?

Южане идут по футбольному графику — один матч в неделю. Сил и желания в плей-офф у Фридзона и компании будет хоть отбавляй.

«Локомотив-Кубань» закончил сезон в Еврокубке на стадии первого группового этапа. Это чрезвычайно разочаровывающий итог, учитывая тот факт, что краснодарский клуб считался главным фаворитом турнира.

Приглашение итальянца Луки Банки на пост главного тренера «Локо» откровенно не сработало. Уволили Банки уже после того, как команда потерпела ряд поражений в ключевых матчах Еврокубка. Временно исполняющий обязанности главного тренера Богдан Карайчич изначально не выглядел фигурой, способной спасти сезон «железнодрожников». 8 декабря Евгений Пашутин стал главным тренером «Локомотива-Кубань». У одного из самых авторитетных российский специалистов времени на раскачку не было в принципе.

«Локомотив-Кубань» уволил главного тренера. Возможно, это стоило сделать раньше Лука Банки полностью провалил групповой этап в Еврокубке. Но шанс спасти евросезон всё ещё остаётся.

Дебютировал Пашутин в игре с «Партизаном» (83:76), которую проигрывать было нельзя ни в коем случае. Победу добыли, но на следующей неделе «Локо» ждал ещё один «матч жизни» за выход из группы. Одолеть турецкий «Тофаш» (90:92) на выезде не удалось, хотя подопечные Пашутина были очень близко к намеченной цели. Винить тренера в этой осечке — последнее дело. «Локомотив» потерял путёвку в стадию Топ-16 ещё раньше, когда при Банки проигрывал «Ритасу», «Ванеции» и тому же «Тофашу» дома.

«Локо» сражался достойно, но проиграл евросезон. Почему этого не показали болельщикам? Одна атака в запредельно эмоциональной концовке решила судьбу краснодарцев в Еврокубке. Зрители Матча в это время засыпали под «Зенит».

Таким образом, со второй половины декабря «Локомотив-Кубань» прекратил выступление на два фронта. Команде Пашутина осталось играть только в одном турнире — Единой лиге ВТБ. Ситуация совсем непривычная, потому что ранее «Локо» всегда добирался до плей-офф Еврокубка. В Единой лиге сейчас выступают 13 команд, что на одну меньше, чем сезоном ранее. Количество игр сократилось до 24 за «регулярку».

Небольшое количество матчей — неоднозначная ситуация. С одной стороны, команда совершает меньше перелётов, больше отдыхает и имеет возможность тщательно подготовиться к каждому сопернику. С другой, нет лучшего способа для поддержания тонуса. чем официальные матчи. В Евролиге есть пример «Олимпиакоса», который не извлекает особой выгоды из того, что участвует только в одном турнире. Команда находится за пределами зоны плей-офф и уже дважды меняла главных тренеров, пока не остановилась на экс-наставнике «Локо» Георгиосе Барцокасе.

«Задача – объединиться, построить команду и дойти до финала Единой лиги» Подробная и любопытная беседа с Евгением Пашутиным о том, каким он видит «Локомотив-Кубань».

У Пашутина выступление на одном фронте пока получается со 100-процентным результатом. «Локомотив-Кубань» добыл шесть побед подряд в Единой лиге после вылета из Еврокубка. Поочерёдно обыграны «Химки» (94:89), «Зелёна-Гура» (85:83), «Нижний Новгород» (87:83), «Цмоки-Минск» (78:70) и «Енисей» ( 94:79). Отдельно следует отметить победу над «Химками». Пашутин нанёс Римасу Куртинайтису первое и пока единственное поражение в сезоне Единой лиги. Лидер «Химок» Алексей Швед отметился 22 очками, став самым результативным в истории клуба (4687 очков). Швед обогнал действующего игрока «Локо» Виталия Фридзона (4678 очков), но вряд ли остался доволен этим фактом из-за поражения своей команды.

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Победы над «Зелёна-Гурой», «Нижним Новгородом» и «Цмоки-Минск» получились неубедительными, что является одним из критических моментов. Но в целом «Локо» упрочил свои позиции в турнирной таблице. До прихода Пашутина «железнодорожники» не вытаскивали игры с похожими устающими в классе соперниками «Енисеем» (91:98), «Астаной» (88:90) и «Автодором (74:76).

Пашутин отмечает ряд положительных моментов за последний месяц. Во-первых команда лидирует в Единой лиге по количеству подборов. Кроме того, заметен прогресс в защите. У «Локо» есть возможность лучше анализировать игры и внимательнее работать над ошибками.

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«Мы на правильном пути, ребята работают, больше понимают друг друга и нашу философию игры в защите. Может быть, пока не всё получается, но прибавляем от игры к игре, есть чёткая картина, как мы должны играть. В частности, действовать от защиты и контролировать подбор. На данный момент мы идём на первом месте в Лиге ВТБ по подборам. В январе мы приблизились к той модели игры, которую мы хотим. После каждой игры мы проводим анализ, работаем на тренировках над ошибками и идём дальше. Каждый матч был сложным по своему, с нами играли соперники разного стиля.

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Наша задача – планировать недельный цикл так, чтобы ребята подходили к играм свежими, но они были хорошо подготовленными. Всё важно: кардио нагрузки, работа ног, игровые тренировки. Каждую неделю по средам мы проводим подобные тренировки, чтобы моделировать схему в две игры в неделю. Это сделано для того, чтобы ребята были в тонусе и не теряли игровой ритм. Каждая игра для нас – это маленький финал. Не забегаем вперёд, самый важный матч является следующим. Не расслабляемся, готовимся очень тщательно к каждой игре и хотим провести февраль так же успешно», — цитирует тренера официальный сайт краснодарского клуба.

«Локомотив-Кубань» (11-4) в настоящее время занимает 3-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Команду Пашутина опережают ЦСКА (12-4) и «Химки» (14-1). Ближайший преследователь УНИКС (9-5) продолжает выступать в Еврокубке. Третий представитель России в Евролиге «Зенит» (6-8) очень сильно отстал. «Локо» наверняка закончит регулярный чемпионат Единой лиги в топ-4. Теоретически есть шансы подняться на второе место, если ЦСКА позволит себе часто оступаться, но, скорее всего, команда Пашутина разыграет 3-4-е место с УНИКСом.



Одно можно сказать точно: «Локо» подойдёт к плей-офф со свежими силами. «Железнодорожники» могут сфокусироваться на одном турнире, в отличие от ЦСКА, УНИКСа, «Химок» и «Зенита». Серии плей-офф в этом сезоне будут длиться до двух побед по схеме «1-1-1» (игра дома, на выезде, дома в случае необходимости). Меньшее количество матчей в серии — повышение вероятности победы над номинально более сильным соперником. Гораздо проще обыграть условные «Химки» дважды на коротком отрезке, чем проводить с ними затяжную серию до трёх побед. В любом случае ЦСКА остаётся абсолютным фаворитом на чемпионство. Однако новый формат даёт клубам вроде «Локо» некоторые шансы выиграть титул, пусть они и являются мизерными.