ЦСКА получил болезненный нокдаун. «Химки» остаются в гонке за плей-офф

Двухтуровая неделя Евролиги не была удачной для российских клубов, которые потерпели 5 поражений в 6 играх. Тем не менее, единственная победа «Химок» над «Црвеной Звездой» (78:72) была очень важная, учитывая осечки конкурентов за место в плей-офф. Кроме того, по итогам 24-х туров определился первый участник плей-офф. Им стал турецкий «Анадолу Эфес».

ЦСКА во вторник в борьбе уступил «Анадолу Эфесу» (80:82). Критиковать команду Димитриса Итудиса за это поражение сложно. Да, ЦСКА промазал очень много трёхочковых (27 промахов), но в целом показал достойное качество баскетбола против сильного соперника. Немного удачи на периметре и «армейцы» оживили бы гонку за первое место в регулярном чемпионате.

Совсем иная ощущения остались после выездной игры против «Олимпиакоса» (59:72) в четверг. В составе греков не играли давние «друзья» ЦСКА Вассилис Спанулис, Георгиос Принтезис, а также опытный скорер Тэйлор Рочести. Всё выглядело так, что команда Итудиса должна забирать эту игру без особых проблем. «Олимпиакос» с недавно назначенным главным тренером Георгиосом Барцокасом по полной программе отхватил в Каунасе в игре против «Жальгириса» (69:94) во вторник, а до этого проигрывал не самым сильным «Альбе» и «Зениту». Тем не менее, ЦСКА именно в Пирее показал худшую игру в сезоне.

«Армейцы» промазали из-за дуги 27 раз. Что за благотворительность в пользу «Эфеса»? Отлично отработав в обороне, парни Итудиса не сумели совладать с нервами в атаке.

Первую половину ЦСКА даже умудрился выиграть с разницей «+1», несмотря на 15 совершенных потерь, из них треть на счету лидера команды Майка Джеймса. После перерыва «армейцы» потеряли мяч всего 6 раз, однако на табло это никак не отразилось. Вчистую проигранная третья четверть (4:21) стала приговором. Ещё одной огромной проблемой стал проигранный подбор — 36:45. Команда Итудиса позволила «Олимпиакосу» 19 раз подобрать мяч под своим кольцом. Главный тренер «Анадолу Эфеса» Эргин Атаман во вторник хвалил «больших» ЦСКА Кайла Хайнса и Джоэла Боломбоя, которые позволяли «армейцам» держаться в игре при «засухе» снайперов… В Пирее передняя линия ЦСКА не работала. Никола Милутинов оформил дабл дабл из 11 очков и 12 подборов (из них 7 в нападении). Также дали разгуляться Костасу Папаниколау (19 очков, 7 подборов), который стал выглядеть как звезда греческого клуба, а не простой ролевик с неприметной игрой в подавляющем большинстве матчей.

Худшая игра ЦСКА в сезоне. Забыть и не вспоминать «Олимпиакос» разобрался с «армейцами» даже без помощи Спанулиса.

Очень вовремя нагрянула двухнедельная пауза в Евролиге. У Димитриса Итудиса и его штаба будет время провести работу над ошибками. Однако провал «двойной» недели Евролиги откатил ЦСКА (16-8) на четвёртое место. «Реал» и «Барселона» оба своих матча на неделе выиграли и оторвались на две победы. «Маккаби» (16-8) тоже побеждал и пока уступает «армейцам» лишь по разнице пропущенных мячей.

«Химки» остаются в гонке плей-офф, основные конкуренты часто оступались

«Химки» не смогли зацепиться за победу в гостевом матче против «Маккаби» (77:80). В концовке Алексей Швед и компания отметились не очень умными решениями в атаке, что позволило израильтянам вырвать игру. Брать эту игру можно и нужно было. В составе «Маккаби» не играл лучший скорер Скотти Уилбекин. В лазарете находится ещё целая группа ключевых игроков: Тарик Блэк, Омри Касспи, Нэйт Уолтерс, Джон ДиБартоломео и Йовель Зусман. Но не сложилось. Зацикливаться на этой игре «Химкам» ни в коем случае нельзя было. В пятницу команду Римаса Куртинайтиса ждала важнейшая битва за место в топ-8 против «Црвены Звезды».



«Химки» выиграли с разницей «+6» (78:72), хотя могли бы и побольше, если бы не очередная невнятно проведенная концовка. К счастью, на этот раз подмосковная команда оформила солидный задел по итогам трёх четвертей. Алексей Швед (22 очка, 9 передач) и Йонас Йеребко (19 очков, 8 подборов) классно сыграли в атаке, исправился за провал в Тель-Авиве Девин Букер (13 очков, 7 подборов). «Химки» (10-14) настигают «Црвену Звезду» и сохраняют неплохие шансы в гонке плей-офф.

Очередная осечка «Химок». Время подвигов всё ближе Алексей Швед провёл отличную первую половину, набрав за неё 12 очков и 9 передач. Но после перерыва всё пошло не так.

Целый ряд игр результатов конкурентов на этой неделе сыграл на руку подопечным Куртинайтиса. Началось всё с того, что «Милан» во вторник сенсационно проиграл «Альбе» (96:102). Команда Этторе Мессины показала непривычно безобразную защиту. Во второй игре недели против «Барселоны» (80:84) «Милан» смотрелся намного увереннее, но в конце сказался класс «Барселоны», ведомой Малкольмом Дилэйни: 26 очков, 9 передач и 36 баллов эффективности, которые приносят экс-игроку «Локомотива-Кубани» звание MVP 24-го тура. «Милан» (11-13) опережает «Химки» всего на одну победу. Команды встречаются в Италии в следующем туре. Это практически «матч жизни» для «Химок». Поражение заметно откатит позиции команды Куртнайтиса, а победа сделает шансы на топ-8 прекрасными. «Химки» выиграли первый матч против «Милана» (87:79) дома, так что победа с любым счётом в 25-м туре обеспечит российской команде преимущество по личным встречам над итальянцами.



«Барса» также подсобила «Химкам» в среду, вырвав выездную победу над «Валенсией» (77:76). Каталонская команда игра крайней невыразительно большую часть матча и по настоящему включилась только в четвёртой четверти, которую выиграла с доминирующим счётом 24:10. Хотя понервничать пришлось очень сильно. «Барселона» в первый и единственный раз повела в счёте за 3,4 секунды до финальной сирены, когда Никола Миротич хладнокровно разобрался в эпизоде и забил победный бросок. Миротич с 26 очками и 32 баллами рейтинга эффективности стал MVP 23-го тура.

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«Валенсия» (12-12), к сожалению для «Химок», выиграла второй матч недели в гостях у «Баварии» (66:59), однако эта команда была бы фактически недосягаемой для подопечных Куртинайтиса в случае успеха в игре с «Барселоной».

Шведское королевство. Швед и Йеребко подавляют «Црвену Звезду» Алексей Швед и Йонас Йеребко на двоих набирают 41 очко, а «Химки» добиваются важной победы в Евролиге.

«Фенербахче» тоже оступился на этой неделе. Стартовали подопечные Желько Обрадовича с гостевой победы над «Зенитом» (73:68), но выглядело всё это крайне невзрачно для турков. «Занит» цеплялся до самого конца и кто знакт, какой бы бы результат, если бы не травмы Дмитрия Хвостова, Матеуша Понитки, Колтона Айверсона и Алекса Ренфро в составе питерского клуба. В итоге во втором матче недели «Фенербахче» дома уступил обескровленному травмами «Маккаби» (77:78). Победный бросок в концовке из под кольца забил экс-игрок ЦСКА Отелло Хантер. Ещё один бывший московский «армеец» Нандо Де Коло игру вчистую провалил — 2 очка набранных со штрафных при 0/4 с игры и 3 потерях. С «Зенитом» Нандо тоже сыграл плохо — 6 очков (2/7 с игры) и 4 потери. «Фенербахче» (11-13) не хватает привычной продуктивности француза, но всё равно постепенно эта команда укрепляет позиции в турнирной таблице. В любом случае, победа «Маккаби» на руку «Химкам». Другие команды, которых можно считать менее сильными конкурентами «Химок», «Црвена Звезда» (10/14), «Олимпиакос» (10-14), «Жальгирис» (9-15) и «Баскония» (9-15), на этой неделе тоже оступились по одному разу и сохранили статус-кво с подмосковным коллективом.

«Анадолу Эфес» укрепляется на первом месте первым выходит в плей-офф Евролиги

«Анадолу Эфес» начал неделю с выездной победы над ЦСКА (82:80). Шейн Ларкин (23 очка) и недавно вернувшийся в строй Василие Мицич (19 очков) сделали результат для команды Эргина Атамана. В четверг «Эфес» дома справиля с «Жальгирисом» (96:91). Ларкин и Мицич снова были на высоте, набрав 47 очков на двоих. Эта победа вывела турецкий клуб в плей-офф Евролиги за 10 туров до конца регулярного чемпионата.

«Эфес» (21-3) первое место уже вряд ли отдаст. Турки опережают ЦСКА на побед и на 3 победы «Реал» и «Барселону». У команды Атамана есть преимущество по личным встречам над «Реалом», «Барселона» была сильнее «Анадолу» по итогам двух очных противостояний, но вряд ли отыграет дистанцию в три победы за 10 туров. Также почти со 100% вероятности можно утверждать, что Шейн Ларкин станет MVP сезона.

Американец лидирует в Евролиге по эффективности (25,7 баллов) и результативности (22,0 очка), а его команда идёт на первом месте. Единственный реальный конкурент — Никола Миротич, который второй в турнире по эффектвности (21,7 балла), а также четвертый по набранным очкам (18,7) и подборам (6,8). Но «Барселона» должна выдать мощный спурт в оставшихся 10 играх и сместить «Эфес» с первого места, что Миротич имел основания отобрать награду у Ларкина. Это крайне маловероятный сценарий.

ЦСКА уже второй, «Химки» — одиннадцатые. Евролига сурова к команде Куртинайтиса Ларкин творит невероятные вещи, а Де Коло переписывает историю, обставив легендарных Наварро и Спанулиса.

Неделя инфарктных игр и безумных моментов

На этой неделе было много суперкамбэков, «слитых» преимуществ и просто необъяснимых курьезов. Про 4 очка ЦСКА уже упоминалось выше. Есть игры, о которых лучше всего говорит счёт по четвертям: «Альба» – «Реал» 97:103 (25:41, 35:9, 11:29, 26:24), «Панатинаикос» – «Зенит» 96:81 (30:11, 16:29, 25:20, 25:21), «Барселона» – «Милан» 84:80 (23:17, 13:28, 27:14, 21:21), «Црвена Звезда» – «Панатинаикос» 78:73 (9:21, 26:11, 11:25, 32:16), «Валенсия» – «Барселона» 76:77 (21:18, 22:19, 23:16, 10:24).

Настоящие триллеры развернулись в Берлине, Валенсии и Белграде. «Реал» набрал 41 очко за первую четверть игры с «Альбой», но был просто уничтожен во второй (9:35), после чего снова разорвал соперника в третьей. «Валенсия» уступала в матче с «Барселоной» всего один раз и только 3,4 секунды, но это от поражения не спасло. «Црвена Звезда» и «Панатинаикос» в столице Сербии устроили настоящее безумие. «Панатинаикос» громил «Звезду» в первой и третьей четвертях, но отхватывал в ответ во второй и четвёртой. В итоге этот обмен нокаутами закончился в пользу сербской команды.



Звание главного неудачника тура достаётся защитнику Нику Стаускасу. Курьезный фол бывшего лотерейного проспекта НБА в концовке матча с «Реалом» принес победу сопернику (70:69).

«Басконии» удалось сравнять счет (69:69), благодаря попаданию Шейвона Шилдса за 4 секунды до конца основного времени. Дело шло к овертайму. Однако Стаускас по известным только ему причинам умышленно сфолил на Факундо Капмаццо и просто подарил победу «Реалу». Аргентинец реализовал первый штрафной бросок и умышленно смазал второй, не оставив «Басконии» времени на нормальную атаку. Shaqtin' A Fool ждёт Стаускаса.

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