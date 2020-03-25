Эффектные поддержки и лучезарные улыбки — в баттле чирлидерш «Локо-Кубань» и «Зенит»

Проголосовать можно по данной ссылке.
Продолжаем спецпроект, в котором, опираясь на мнение болельщиков, выявляем лучшую группу поддержки в Единой лиге ВТБ среди российских клубов. После предварительного раунда была сформирована кубковая восьмёрка, команды в которой были разбиты на пары, исходя из их действующего турнирного положения.
Все подробности по данной ссылке:
И уже завершился первый четвертьфинальный баттл. Борьбы в нём, увы, не получилось. Девчата из Казани с первых часов голосования вырвались вперёд и сумели удержать солидное преимущество. Переломить ситуацию пермским болельщикам не удалось. За казанских чирлидерш было отдано 64,41% голосов. Итак, в настоящий момент у нас уже есть первый полуфиналист – группа поддержки УНИКСа.
Сегодня в борьбу вступят «Локомотив-Кубань», идущий на данный момент на третьем месте в турнирной таблице, и петербургский «Зенит», расположившийся на шестой строчке. В составе краснодарской группы поддержки, кстати, есть два парня.
Чирлидингом занимались: 32-й президент США Франклин Рузвельт, Дуайт Эйзенхауэр (34-й), Рональд Рейган (40-й) и Джордж Буш-младший (43-й).
Турнирная таблица регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ
В регулярном чемпионате, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса, команды пересекались дважды. В первом круге баскетболисты сошлись в городе на Неве. На трибунах «СИБУР Арены» собралось тогда 3784 болельщика. Но их поддержка не помогла подопечным Жоана Плазы одержать победу (80:88).
В краснодарском «Баскет Холле» зрителей было чуть меньше, что слегка удивляет, поскольку команда под руководством нового-старого тренера Евгения Пашутина была на ходу. И это в полной мере испытали на себе парни из Северной столицы. Любопытно, что и вторая игра завершилась с преимуществом «Локомотива-Кубань» с разницей в 8 очков (78:70).
Кстати, именно после этой игры Пашутин получил новое предложение от руководства клуба и подписал солидный контракт до конца сезона-2022/2023.
В Краснодар, к слову, питерскую команду повёз уже новый наставник Хави Паскуаль. Испанец сумеет выправить ситуацию в команде. «Зенит» начнёт показывать осмысленный и качественный баскетбол и одержит несколько важных с психологической точки зрения побед.
Но вернёмся к нашему турниру. Перед вторым четвертьфинальным баттлом краснодарцы презентовали яркое видео, в котором выступили их чирлидершы. Будет ли это читерством, решать вам, но мы не можем им не поделиться.
Итак, всё просто. Знакомьтесь с яркими фотоальбомами с выступлениями чирлидерш команд, после чего проходите по ссылкам, указанным в начале и в конце текста, и выбирайте группу поддержки, которая вам понравилась больше!
Встречаем группу поддержки казанского «Зенита»!
А вот и девчата из «Локомотива-Кубань»!
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