Все титулы Джордана были лёгкими? Разбираемся, правы ли эксперты НБА

В последнее время заметно оживилась дискуссия о величайшем игроке в истории НБА между Майклом Джорданом и Леброном Джеймсом. Всё чаще в экспертном сообществе лиги начало звучать мнение, что Джордан не является номером один всех времён.

Леброн Джеймс выиграл четвёртый титул за карьеру в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», что и стало катализатором всего этого процесса.

Аналитик НБА на канале Fox Sports Колин Коухерд считает, что Джеймс является более сильным исполнителем по сравнению с шестикратным чемпионом лиги в составе «Чикаго Буллз» Майклом Джорданом.

«Майклу Джордану были нужны Скотти Пиппен и Фил Джексон. Леброну просто нужен мяч. Он доминирует на периметре, он доминирует на позиции разыгрывающего, он доминирует, когда выполняет обязанности «больших», он выиграл титул с тремя разными тренерами. Майкл нуждался в соответствующих условиях, чтобы всё работало, иначе он даже не смог бы попасть в финал. Леброну ничего не нужно», — заявил Коухерд.

Леброн обошёл Джордана в гонке величайших всех времён НБА. Объясняем почему Титул в составе «Лейкерс» поднимает статус Джеймса на новый уровень. Майкл не может вечно держаться на своих 6 из 6 в финале.

Поддержал Коухерда его коллега Ник Райт, который в выражениях в адрес Джордана вообще не стеснялся.

«Я уже три года веду эти дебаты по телевидению. Я всегда старался вести позитивную дискуссию, в отличие от того, что мне нужно сделать прямо сейчас. Мне нужно рассказать вам то, что СМИ не хотят, чтобы вы знали о Майкле Джордане. Вот некоторые факты. До того как в «Чикаго Буллз» появился Скотти Пиппен, Джордан был полнейшим лузером. Никогда даже не превышал отметку 50% побед в регулярном чемпионате. Ларри Бёрд. Лучший игрок, когда Джордан пришёл в НБА. Вы знаете, сколько раз Майкл обыграл Ларри в плей-офф? Я имею в виду даже не серию, а одну игру плей-офф. Ответ на это вопрос — ноль. За всю карьеру Джордана на Востоке было три суперкоманды: «Бостон Селтикс», «Детройт Пистонс» и «Орландо Мэджик». Его результат в сериях плей-офф против этих трёх команд — 2-6.

После того как династия «Пистонс» угасла, вы знаете, сколько команд на Востоке на пути Джордана к титулу включали более одного члена Зала славы? Только команда Майкла. У него в команде были Пиппен, а затем Пиппен и Деннис Родман. И наконец, последний момент: мы делаем вид, что карьера Джордана длилась всего шесть лет. Все «съели» историю о Майкле за этот период. Мы просто делаем вид, что ничего другого не произошло. У Ларри Бёрда, Карима Абдул-Джаббара, Мэджика Джонсона, Айзеи Томаса, Хакима Оладжьювона, Клайда Дрекслера, Шакила О'Нила, Коби Брайанта, Дэвида Робинсона и Тима Данкана тоже были титулы во время карьеры Джордана», — приводит слова Райта Fadeaway World.

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Одним из последних статус Джордана поставил под сомнение эксперт ESPN Иззи Гуттьерес.

«Я хочу уважения». Это не слова, которые можно было бы ожидать от человека, которого со школьных лет называют «избранным». Но это то, что сказал Леброн Джеймс, выиграв свой 4-й титул чемпиона НБА и MVP финала. Очевидно, Леброн не получал достаточного признания. И он прав. В наши дни Леброна сравнивают только с одним человеком. Майклу Джордану было легко, когда он выиграл свои шесть титулов. Не только главный тренер Фил Джексон был там от начала до конца. Это была та же система, те же суперзвёзды рядом, те же ролевые игроки, а сама игра в баскетбол не развивалась с 1991 по 1998 год.

Леброн со времён своего первого финала в 2007 году наблюдал, как НБА перешла на игру без позиции и стала одержима трёхочковым броском. Его товарищи по команде изменились. Его тренеры сменились. Игра изменилась. Но Королю всегда удавалось совершенствовать свою игру в соответствии с новыми реалиями. И он ни разу не пропустил плей-офф. Представьте, если бы Леброн, выиграв свой второй титул в «Майами Хит», сказал: «Я чувствую, что именно в этот момент достиг пика своей карьеры». И после этого завершил карьеру на два года. Он был бы уничтожен и опустился бы ниже в этом воображаемом рейтинге величайших», — приводит слова Гуттьереса Parlons Basket.

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Теперь к разбору слов экспертов. Майкл Джордан — лузер без Скотти Пиппена и Фила Джексона? Действительно вся история успеха Его Воздушества связана с этими личностями. 6 титулов чемпиона НБА выиграны, когда Джексон занимал пост главного тренера, а Пиппен был его главным напарником. Ни разу не победил Ларри Бёрда? Тоже факт. Даже с «Плохими парнями» «Детройт Пистонс» Айзеи Томаса и Билла Лэймбира у Джордана долгое время были проблемы.

Джордан никогда не побеждал суперкоманду? Так и есть, потому что «Плохие парни» на своём закате недотягивали до такого статуса, не говоря уже о всех остальных соперниках Майкла. Об оппонентах Джордана в финале хотелось бы поговорить подробнее.

Инфографика показывает, что в финале Джордану 10 раз попадались члены Зала славы, 9 — представители сборных сезона НБА и 6 — игроки, включавшиеся в оборонительные пятёрки. Для сравнения — у Леброна 30 случаев соперников из Зала славы (Стефен Карри, Кевин Дюрант, Кавай Леонард и другие действующие суперзвёзды включены туда заочно, потому что сомнений в их будущем месте в Зале славы нет никаких). Кроме того, 17 раз противники Леброна включались в сборные сезона, 12 — в оборонительные символические пятёрки. Разница в 2-3 раза не в пользу Джордана. Простое перечисление лучших оппонентов Джордана и Леброна даёт отчётливое понятие, кому было сложнее.

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Мэджик Джонсон (на закате карьеры), Владе Дивац, Джеймс Уорти («Лос-Анджелес Лейкерс»), Клайд Дрекслер, Бак Уильямс («Портленд Трэйл Блэйзерс»), Чарльз Баркли, Дэн Марли («Финикс Санз»), Гэри Пэйтон, Шон Кэмп («Сиэтл Суперсоникс»), Карл Мэлоун, Джон Стоктон («Юта Джаз») стояли на пути Джордана к титулам.

Соперники с индивидуальными отличиями (Зал славы, сборные сезона или пятёрки по защите) у Леброна: Тим Данкан, Ману Джинобили, Тони Паркер, Брюс Боуэн, Кавай Леонард («Сан-Антонио Спёрс), Дирк Новицки, Джейсон Кидд. Тайсон Чендлер («Даллас Маверикс»), Кевин Дюрант, Расселл Уэстбрук, Джеймс Харден, Серж Ибака («Оклахома-Сити Тандер»), Стефен Карри, Клэй Томпсон, Дрэймонд Грин, Эндрю Богут, Кевин Дюрант («Голден Стэйт Уорриорз»), Джимми Батлер, Бэм Адебайо («Майами Хит»). При этом стоит отметить, что с династией «Голден Стэйт» Леброн пересекался в финале 4 раза, с «Сан-Антонио» Данкана трижды (в двух случаях его напарником был Кавай) и каждую из этих суперкоманд Джеймс одолевал по одному разу.

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У Джордана были откровенно слабые соперники в финале. Это факт, который стоит признать. Дивац, Уорти, Марли, Кэмп — здесь даже объяснять ничего не нужно, далеко не выдающиеся по историческим меркам исполнители, которые были как минимум вторыми лучшими игроками в составе оппонентов Его Воздушества.

Теперь непосредственно к первым опциям. Мэджик миновал прайм-тайм в финале-1991, а вскоре пустил карьеру под откос после заражения ВИЧ. Дрекслер и Пэйтон? ESPN во время паузы в сезоне НБА из-за пандемии коронавируса опубликовал рейтинг топ-100 лучших игроков в истории. Клайд и Гэри занимают 57-е и 53-е места, ниже Уэструка (42 место), не говоря уже об остальных оппонентах Леброна вроде Карри (13), Дюранта (14), Новицки (19), Леонарда (25), Данкана (8) или даже Хардена (32).

Самые серьёзные соперники Джордана в этом рейтинге, не считая уходившего в закат Мэджика (5)? Мэлоун (17), Баркли (23) и Стоктон (28). В НБА есть такое понятие, как «чокер» — игрок, который постоянно проваливается и уступает в решающих играх. Карл, Чарльз и Джон — практически эталонные «чокеры» эпохи 1990-х. В новейшей истории их аналогами являются Уэстбрук, Харден, Пол Джордж, Крис Пол, Яннис Адетокунбо (ещё может доказать обратное, но пока не сделал этого). Да и Дюрант избавился от этого звания только, когда перешёл в суперкоманду «Уорриорз» с Карри, Томпсоном и Грином. Кевин выиграл два титула, но какова их ценность? Кей Ди сам понимает, что невысокая. Именно поэтому он в прошлом году объединился с Кайри Ирвингом в «Бруклин Нетс» — с целью добиться успеха в команде, у которой нет приставки «супер». Один титул с «Нетс» будет значить в разы больше для наследия Кевина, чем все награды в «Уорриорз». Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр недавно заявил, что Дюранту потребовался новый вызов в карьере. Вот это он и есть — выиграть титул с командой-андердогом, построенной практически с чистого листа.

Количество титулов считается основным мерилом успеха у сторонников Джордана. Да, это важный момент, но почему тогда величайшим не считается легенда «Бостон Селтикс» Билл Расселл с 11 перстнями в коллекции? Наверное, потому что учитывался уровень конкуренции «Селтикс» в конце 1950-х — начале 1960-х. «Бостон» значительно превосходил все остальные клубы НБА по уровню таланта исполнителей. Тогда не выиграть титул было сложнее, чем завоевать его. Нечто подобное можно сказать и о доминировании «Чикаго Буллз» Джордана, Пиппена и Джексона в 1990-х. Серьёзных препятствий для «Буллз» не было. Аналогов династий «Уорриорз» и «Спёрс» на пути Майкла не стояло. Более того, Джордан сам был частью доминирующей и превосходящей остальных династии. Ценность его перстней примерно такая же как и у Кевина Дюранта в «Голден Стэйт». 6 из 6 — круто и красиво на бумаге. Но у Роберта Орри 7 из 7 в финале. Просто этот ролевик оказывался в удачное время в удачном месте. У легенды «Селтикс» Джона Хавличека заоблачные 8 из 8, но почему-то он не участвует в дебатах о величайшем.

Заплатил за развод крупнейшую сумму в истории. Великий Майкл Джордан далеко не идеал Его Воздушество без зазрения совести заводил отношения на стороне. Об этом он предпочитает не вспоминать.

Как отметил в своём высказывании Гуттьерес, Леброн всегда приспосабливался к изменениям и оставался лучшим. Джеймс пережил кардинальную смену стиля баскетбола, который переориентировался на периметр. Игра без позиций, «смолл-болл», классические составы, способность закрыть все 5 амплуа на паркете — все эти вызовы Джеймс успешно преодолел. Леброн выигрывал титулы с Дуэйном Уэйдом и Крисом Бошем («Майами), Кайри Ирвингом и Кевином Лавом («Кливленд) и теперь с Энтони Дэвисом «Лейкерс». Делал это под руководством главных тренеров Эрика Споэльстры, Тайрона Лю и Фрэнка Вогеля. Стабильной системы с кем-то вроде Пиппена, Джексона, как у Джордана в «Чикаго», не было. В эпоху суперкоманд пришлось «вертеться», чтобы стать чемпионом. И Джеймс справился с этой задачей. Глупо требовать от него побед над «Сан-Антонио» и особенно «Голден Стэйт» в каждом случае.

Тенденции последнего времени показывают, что одни лишь титулы могут не быть решающим фактором в гонке за звание величайшего. В США провели аналитическое исследование, изучив данные «Твиттера» с геотегами за неделю, прошедшую с тех пор, как Джеймс завоевал четвёртый титул за карьеру в НБА.

Были проанализированы твиты в пользу Джеймса или Майкла Джордана в споре о величайшем баскетболисте всех времён и определено, какой спортсмен получил наибольшую поддержку в каждом штате США. Sporting News, используя формулу Коллегии выборщиков президента США, определил, что Джеймс стал безоговорочным победителем: 345 голосов выборщиков против 193 у Джордана. Леброна считают величайшим в 29 штатах США, Джордана — в 21 и в округе Колумбия.

Джордан получил преимущество в Среднеатлантическом регионе, а также на Среднем Западе, что отражает его популярность в родном штате Северная Каролина, а также в Иллинойсе, где он провёл большую часть карьеры в НБА и выиграл шесть титулов в составе «Чикаго Буллз».

Джеймс выиграл в Огайо, Флориде и Калифорнии, принеся титулы местным франшизам «Кливленд Кавальерс», «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Эти штаты вместе дают 102 голоса, более трети того, что необходимо для избрания величайшим, если брать аналогичный выборам президента США формат.

Решающим штатом мог стать Нью-Йорк (29 голосов выборщиков), где отдали предпочтение Джеймсу, несмотря на его довольно очевидное неприятие попыток «Никс» подписать его в качестве свободного агента. Но сохраняющаяся горечь фанатов «Никс» по поводу успеха «Буллз» в матчах с их командой в последнюю великую эру «Нью-Йорка» 1990-х могла стать важным фактором. «Буллз» выбили «Никс» в плей-офф четырёх походов за титулом из шести.

«Кто-то может подумать, что это слишком замысловатый способ определить величайшего игрока в истории баскетбола, но, парни, мы таким же образом определим, кто будет управлять нашей страной следующие четыре года», — отмечает издание.

Леброн построил многомиллиардную империю. Это лишь начало — у амбиций Короля нет пределов Джеймс во всех своих начинаниях доказывает, что он больше чем просто спортсмен. Вполне возможно, вскоре он станет президентом США.

Майкл Джордан — великий игрок, один из лучших в истории баскетбола. Вне всяких сомнений. Вопрос лишь в том, стоит ли возносить его на уровень бесспорного первого номера. Дело личных предпочтений каждого, но Леброн Джеймс уже в значительной степени изменил (и продолжит изменять) тренд единоличного возвеличивания Джордана. У Джеймса в запасе есть ещё не один год карьеры, чтобы выиграть новый перстень (или более), а также покорить множество выдающихся рекордов.