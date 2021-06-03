Участник Матча звёзд и чемпионский напарник Леброна. Кем ЦСКА закрыть проблемную позицию

После неудачного выступления ЦСКА в «Финале четырёх» Евролиги вскрылись проблемы армейцев в задней линии. Главный тренер команды Димитрис Итудис признал, что команде необходимы умелые атакующий и разыгрывающий защитники.

«В «Финале четырёх» у нас не шёл бросок. Нам нужно было лучше двигать мяч. Необходимо найти креативных игроков на позиции первого и второго номера», — сказал Итудис.

Поиск игроков на эти позиции станет главной задачей селекционного отдела ЦСКА в это межсезонье.

В конце апреля армейцев покинул Майк Джеймс. В руководстве клуба ясно дали понять, что при Итудисе его возвращения можно не ждать. А контракт с греческим специалистом в мае был продлён ещё на два года. Майк сделал шаг навстречу и поддержал армейцев после поражения от «Анадолу Эфес» в «Финале четырёх», но Итудис никак этот жест не оценил.

Джеймс уехал в НБА, где может стать чемпионом в составе «Бруклин Нетс». Именно за океаном ЦСКА можно поискать нового разыгрывающего. Хотя и на европейском рынке есть достойные варианты.

Куинн Кук

Фото: Harry How/Getty Images

Двукратный чемпион НБА. В 2018 году он стал обладателем титула в составе «Голден Стэйт Уорриорз», а в прошлом сезоне – вместе с «Лос-Анджелес Лейкерс». К сожалению, ни в одной из именитых команд 28-летнему Куку не удалось стать важной частью ротации. В последних сезонах он в среднем проводил на площадке не больше 15 минут игрового времени.

Леброн Джеймс заявил, что без Кука «Лейкерс» не завоевали бы титул. Красивые слова, но Леброн не прикладывал видимых усилий, чтобы наградить своего напарника по чемпионской команде хотя бы однолетним гарантированным контрактом.

Возможно, Куинн является отличным командным игроком и положительно влияет на атмосферу в раздевалке. Однако реальной ценности по меркам клубов НБА он не представляет. Ожидалось, что после отчисления из «Лейкерс» Куком заинтересуются другие команды лиги, но кроме 10-дневного контракта с «Кливленд Кавальерс» предложений он не получил.

Сейчас баскетболист находится в статусе свободного агента. Тягаться с топовыми разыгрывающими НБА Кук, конечно, не может, но в Европе уровень совсем другой и больше подходит для него. Это неплохой игрок с отличным броском, ему 28 лет. Достойная кандидатура для ЦСКА.

Деннис Смит-младший

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Второй вариант из Америки – 23-летний Деннис Смит-младший. Он был выбран «Даллас Маверикс» под 9-м номером на драфте в 2017 году. В составе «Маверикс» Смит достаточно уверенно провёл дебютный сезон, но потом в команду пришёл Лука Дончич. Словенец лишил Смита значимой роли и полностью прибрал к рукам лидерские функции в задней линии.

В начале 2019 года баскетболист попросту отказался играть за клуб из-за слухов о том, что «Даллас» хочет его обменять. Чуть позже Деннис оказался в «Нью-Йорк Никс». Там подающий надежды Смит вновь проиграл конкуренцию кому только мог (даже не хватающему звёзд с неба Франку Нтиликине) и постепенно стал получать всё меньше игрового времени, а потом даже отправился в ссылку в Лигу развития. В результате игрок покинул «Никс» и в феврале этого года присоединился к «Детройт Пистонс». Смит начал регулярно выходить в стартовом составе команды, в начале марта оформил трипл-дабл в матче с «Рэпторс», но концовку сезона смазала череда травм. С 11 апреля Деннис не выходил на площадку из-за проблем с коленом. Вскоре он станет свободным агентом, и в НБА у него как-то не клеится. Продолжение карьеры в Европе может стать неплохим вариантом – это лучше, чем Лига развития или малозначимая роль в НБА.

6,7 очка и 3,3 передачи в 23 матчах сезона-2020/2021 – показатели, при которых стоит задуматься о переезде в Евролигу. Деннис достаточно молодой. Атлетизм при нём. Некогда топ-проспект старшей школы и NCAA ещё может заиграть на звёздном уровне, но только не в НБА. Владелец «Далласа» Марк Кьюбан пару лет назад называл Смита самым быстрым игроком лиги. Пора показать эти качества в Европе. Да, придётся пережить болезненное падение. После выбора под лотерейным пиком ехать на другой континент. Но это не какой-то неизведанный путь. Пример второго номера драфта-2011 Деррика Уильямса должен вдохновлять Денниса. Уильямс стал звездой Евролиги после качественного выступления за «Баварию», «Фенербахче» и «Валенсию». А навыки Смита были бы очень ценны для ЦСКА.

Айзея Томас

Фото: Patrick Smith/Getty Images

Кажется, будто ещё вчера Айзея Томас блистал в форме «Бостон Селтикс», откуда его дважды делегировали на Матч звёзд НБА. Томас считался серьёзным претендентом на максимальный контракт. Фанаты в Бостоне обожали низкорослого 175-сантиметрового разыгрывающего. Однако генеральный менеджер «Селтикс» Дэнни Эйндж решил поступить по-своему. Никакой «максималки» Томасу он давать не собирался и сбросил его в обмен на Кайри Ирвинга в «Кливленд Кавальерс». Сделка, которая в конечном счёте стала невыгодной для обоих сторон. Эйндж впустую потратил много денег на Гордона Хэйворда и накопил чрезмерно много драфт-пиков. Всё это привело к застою в «Селтикс», которые перестали быть реальным контендером на Востоке и в этом году безвольно без шансов отлетели от «Бруклин Нетс» (1-4) в первом раунде.

Что касается Айзеи, его карьера после перехода в «Кливленд» пошла по нисходящей. В «Кавальерс» он не ужился с Леброном Джеймсом, после чего был сброшен в «Лейкерс». В «Лос-Анджелесе» тоже не удалось задержаться – буквально через полгода туда из «Кливленда» перешёл сам Леброн. Далее были краткосрочные и неудачные периоды в «Денвер Наггетс» и «Вашингтон Уизардс». Сезон-2020/2021 Айзея почти полностью пропустил. Получил лишь унизительный для двукратного участника Матча звёзд 10-дневный контракт в «Нью-Орлеан Пеликанс», по истечении которого перестал быть нужен этому или любому другому клубу НБА.

Айзея не устаёт заявлять, что хочет играть и заслуживает ещё один шанс в лиге. Его не хотят слышать. Томас даже согласился выступать за сборную США в квалификации Кубка Америки в компании абсолютно неизвестных исполнителей лишь бы получить игровую практику и заявить о себе. Возможно, Томасу пора перестать стучаться в двери НБА и пробовать свои силы в Европе. Здесь он способен заиграть на звёздном уровне. В нападении Томас по-прежнему хорош. Характер у Айзеи закалённый. После выбора под последним, 60-м пиком драфта и насмешек из-за низкого роста он стал участником Матча звёзд, одним из лучших скореров НБА и грозой соперников в четвёртых четвертях. Да, потом был некрасивый поступок Эйнджа, череда травм и откровенное невезение. Но талант всё ещё при этом парне. Томасу пора искать новый вызов. Европа – хорошее место для этого.

Кевин Пангос

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

На европейском рынке для армейцев есть несколько опций. По данным инсайдеров, клуб настроен заполучить лидера «Зенита» Кевина Пангоса. Но ситуация сложная – петербуржцы предложили игроку новый контракт на два года с солидной зарплатой, а вдобавок к этому Пангос попал в сферу интересов «Барселоны» и новоиспечённого чемпиона Евролиги «Анадолу Эфеса». Однако сам игрок готов выслушать эти предложения лишь после того, как рассмотрит варианты с продолжением карьеры в НБА.

Конечно, «Зенит» останется для Кевина приоритетным вариантом, но рынок свободных агентов в США откроется только в августе. Долго ждать в Санкт-Петербурге не станут, и клуб может стать конкурентом москвичей на рынке игроков. Однако перехватить Пангоса армейцам, так или иначе, будет тяжело. Придётся выложить круглую сумму, а в ЦСКА ещё не решён вопрос с Джеймсом, которому, возможно, придётся платить $ 5 млн неустойки за разрыв действующего до 2023 года контракта.

Николас Лапровиттола

Фото: twitter.com/RMBaloncesto

Ещё один вариант – Николас Лапровиттола из «Реала». Мадридский клуб также нуждается в усилении на позиции разыгрывающего, но 31-летний аргентинец не оправдал ожиданий руководства и покинет команду в ближайшее время. В «Реале» ещё в середине сезона дали понять, что продление контракта ему не светит.

Лапровиттола уже успел поиграть в России – в сезоне-2017/2018 он защищал цвета «Зенита», но и там закрепиться не сумел. А вот спустя год стал самым ценным игроком чемпионата Испании в составе «Ховентуда». Блеснув в национальном первенстве, Николас перешёл в «Реал», но там проявить себя не смог. За исключением концовки сезона-2020/2021. Николас показал эффективность в 29 баллов в последнем матче регулярного чемпионата с «Фенербахче», победа в котором позволила «Реалу» выйти в плей-офф. В играх на выбывание с «Анадолу Эфес» (2-3) Лапровиттола тоже смотрелся уверенно. Показал двузначную среднюю эффективность и тащил «Реал» в решающем пятом матче, показав полезность 20 баллов. Аргентинец словно продавал себя будущим клубам-претендентам и доказал, что ещё способен на многое.

Лапровиттола талантлив, креативен на площадке, хотя и выступает достаточно нестабильно в неблагоприятной обстановке. Например, главный тренер «Реала» Пабло Ласо изначально не особо в него верил. Зато в комфортных условиях Николас может доминировать, что доказал период в «Ховентуде», Игрок знаком с реалиями Единой лиги ВТБ и Евролиги, да и большой зарплаты после неоднозначного периода в «Реале» не попросит. Хорошая опция, особенно если армейцы потерпят неудачу при переговорах с более приоритетными трансферными целями.

Рокас Йокубайтис

Фото: twitter.com/bczalgiris

На днях также появилась информация об интересе ЦСКА к одному из самых перспективных игроков Европы – разыгрывающему «Жальгириса» Рокасу Йокубайтису. Несмотря на то что баскетболист уступает по уровню топовым игрокам на своей позиции (Йокубайтис в минувшем сезоне Евролиги в среднем набирал 7 очков, 2,5 передачи и 1,7 подбора в 31 сыгранном матче), ему всего 20 лет. И перспективы у него огромные – буквально за пару лет в ЦСКА он смог бы вырасти до уровня одного из лучших разыгрывающих Европы.

Есть ли у армейцев время на ожидание? Команде нужен разыгрывающий прямо сейчас. Делать ставку на молодого таланта в существующей ситуации – большой риск, который может не окупиться. Хотя как резервный первый номер Йокубайтис вполне годен, если удастся выиграть борьбу за него у «Барселоны» или клубов НБА, которые тоже прицениваются к молодому литовцу.

Пэйтон Сива

Фото: euroleague.net

ЦСКА нужен разыгрывающий в классическом понимании этого слова. То есть исполнитель, явно нацеленный на плеймейкинг. Пэйтон Сива из «Альбы» таковым является. Сива отдавал 5,2 ассиста за игру – это шестой результат в прошлом сезоне Евролиги. При этом с расчётом на 40 минут в активе Сивы 10,2 передачи. Больше только Пьерри Хенри («Баскония», 10,9) и Ника Калатеса («Барселона», 10,3). Хороший командный игрок по доступной цене, особенно если на позицию атакующего защитника будет приобретён исполнитель звёздного уровня.

Присоединится ли кто-то из этих игроков к московскому клубу станет известно уже совсем скоро. Первым делом ЦСКА, конечно, нужно решить насущную проблему с Майком Джеймсом. При этом активный мониторинг рынка и поиск столь необходимого команде разыгрывающего не должен прекращаться. Провернёт ли клуб сильные трансферы или совершит новую селекционную ошибку? Пока можно лишь предполагать, а ответ узнаем в следующем сезоне.