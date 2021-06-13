Можно быть топ-клубом Единой лиги ВТБ и без явного упора на легионеров. К сожалению, многие этого не понимают.

Кто больше всех доверяет русской молодёжи? «Локо» нет равных в этом плане

Одна из главных проблем современного российского баскетбола — отсутствие молодых игроков с суперзвёздным потенциалом. Это по-настоящему тревожит. Сборная России сейчас ещё кое-как держится на «старой гвардии», но скоро поколения окончательно сменятся. И новых российских звёздочек на горизонте не видно.

Никита Михайловский, Александр Шашков, Владислав Одиноков и Павел Савков в этом году вошли в список 353 участников драфта НБА. Будем говорить прямо: шансы попасть в число выбранных 60 проспектов у них если не нулевые, то очень близкие к этому показателю. Сейчас уже приходится радоваться хотя бы тому, что парни пробуют выставиться на драфт. В последние годы даже этого не было. Глядишь, через пару-тройку лет Россия наконец-то вернёт себе представительство в НБА.

Молодёжь должна получать игровую практику на высшем уровне. К сожалению, в Единой лиге ВТБ с этим не всё гладко. Засилье легионеров — большая проблема. Как бы то ни было, не все клубы чрезмерно игнорируют отечественных исполнителей. Кто больше всех доверяет русской молодёжи?

Примечание: под понятием «молодые баскетболисты» подразумеваются баскетболисты, которые прямо сейчас после завершения сезона-2020/2021 не старше 21 года. В США драфтуют игроков в возрасте 18-19 лет, и они с ходу начинают играть на звёздном уровне (Зайон Уильямсон, Джа Морант, Ламело Болл). В 21 год баскетболист уже должен показывать многое. К сожалению, в России система иная и в этом возрасте исполнитель ещё считается многообещающим.

«Локомотив-Кубань»

Заигранные молодые баскетболисты — 9 (Данил Шеянов, Кирилл Коробко, Ярослав Нягу, Егор Сычков, Владислав Емченко, Андрей Мартюк, Сергей Долинин, Валерий Калинов, Кирилл Елатонцев)

Калинов (14 сыгранных матчей за сезон), Долинин (18), Мартюс (26), Емченко (23) стали постоянной частью ротации главного тренера «Локо» Евгения Пашутина. Шеянов, Коробко, Нягу, Сычков, Елатонцев появлялись на паркете крайне редко и ситуационно, но даже сам факт их заигрывания заслуживает похвалы. Многие клубы Единой лиги не решаются давать молодёжи даже «мусорные» минуты.

«Локо» выбрал стратегию на омоложение состава. Легионеры по-прежнему играют важную роль в команде, но и перспективные российские исполнители тоже подпускаются к основе. В плане доверия русской молодёжки «Локо» нет равных в Единой лиге ВТБ. На результате это особо не сказывается. Выход в плей-офф Еврокубка, второе место в регулярке Лиги ВТБ с последующим попаданием в полуфинал. «Локо» мог бы добиться и лучшего результата, если бы удача была немного благосклоннее. Так что заигрывание молодых конкурентоспособности не помеха.

«Автодор»

Заигранные молодые баскетболисты — 8 (Александр Барышев, Егор Бестужев, Виталиюс Пранаускис, Илья Салтыков, Всеволод Широбоков, Александр Петенёв, Никита Михайловский, Антон Квитковских)

Михайловский, Квитковских и Петенёв сыграли по 20+ матчей каждый, остальные выходили эпизодически. Через «Автодор» традиционно прошло много легионеров, но российским игрокам тоже находится место. Михайловский — самый перспективный баскетболист страны, был признан восходящей звездой Лиги ВТБ два сезона подряд.

Никита выставился на драфт НБА-2021. Вероятно, как минимум на год запоздал с решением. Сейчас ни один рейтинг не прогнозирует ему выбор даже в конце второго раунда. Тем не менее, парень многообещающий. Возможно, 20-летний защитник в будущем станет лидером сборной России и уедет в НБА после ударного выступления в Европе.

ЦСКА

Заигранные молодые баскетболисты — 4 (Александр Евсеев, Александр Шашков, Юрий Умрихин, Даниил Кочергин)

Главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса часто критикуют за неверие в отечественных исполнителей. На деле ситуация не такая уж плохая, если брать в сравнении с остальными командами. И особенно учитывая тот факт, что ЦСКА — суперклуб Европы. Евсеев, Шашков, Умрихин появились на паркете эпизодически и очень ненадолго. Кочергин принял участие в 8 матчах — по 5 минут в среднем. Отдельно следует упомянуть 22-летних Андрея Лопатина и Александра Хоменко. Им Итудис иногда доверял даже в Евролиге. Лопатин и Хоменко продолжают прогрессировать и имеют реальные шансы стать постоянной частью ротации ЦСКА в будущем.

«Парма»

Заигранные молодые баскетболисты — 4 (Александр Куров, Вадим Бондаренко, Егор Чернышёв, Кирилл Будин)

Все 4 упомянутых парня получали «мусорные» минуты в 1-2 матчах. Конечно, не очень хорошая ситуация, но всё равно лучше, чем во многих клубах лиги. «Парма» в этом сезоне была конкурентоспособной. Пермяки вышли в полуфинал Кубка Европы ФИБА и впервые в истории попали в плей-офф Единой лиги. Это не оправдывает недоверие молодым, но всё-таки картина не такая мрачная, как в некоторых других местах.

«Нижний Новгород»

Заигранные молодые баскетболисты — 3 (Михаил Беленицкий, Степан Гонтарь, Александр Чадов)

Главного тренера «Нижнего Новгорода» Зорана Лукича можно похвалить за доверие российским игрокам в целом. Костяк «Нижнего» составляют Андрей Воронцевич, Евгений Бабурин, Антон Астапкович, Артём Комолов. Проблема в топ, что всё это опытные и повидавшие виды исполнители. С молодёжью всё не так гладко. Только 19-летний Беленицкий более-менее постоянно появлялся на паркете — в среднем 8,5 минуты в 23 матчах. Гонтарь и Чадов получали мизерные минуты. К сожалению, количество сыгранных ими матчей в Единой лиге можно пересчитать на пальцах одной руки.

УНИКС

Заигранные молодые баскетболисты — 3 (Сергей Драковский, Илья Карпенко, Кирилл Аношин)

Драковский, Карпенко, Аношин поучаствовали только в последнем матче регулярного чемпионата с «Локомотивом-Кубань». Тогда УНИКС фактически пожертвовал результатом из-за плотного графика перед финалом Еврокубка с «Монако». В Казани большую роль играют легионеры. В ближайшее время ситуация не изменится. Команда Димитриса Прифтиса завоевала право сыграть в Евролиге в следующем сезоне. Значимость иностранцев станет ещё выше.

«Химки»

Заигранные молодые баскетболисты — 2 (Владислав Одиноков, Владислав Шарапов)

Одиноков получал минуты, когда основные игроки «Химок» выбыли из-за коронавируса осенью. Шарапов немного поиграл в 2021-м, когда часть ведущих исполнителей покинула команду из-за финансовых проблем. Кроме того, в течение сезона заигрывались Иван Евстигнеев и Максм Барашков, которым сейчас уже 22 года и они на подпадают под наш критерий «молодых баскетболистов». Если подмосковный клуб найдёт финансирование на следующий сезон, то дела с игровым временем молодёжи однозначно будут лучше.

«Зенит»

Заигранные молодые баскетболисты — 1 (Максим Карванен).

Ожидаемо, что участник плей-офф Евролиги не будет делать ставку на молодёжь. Именно поэтому среди игроков в возрасте 21 и менее выходил только Карванен — на 7 минут в одном матче. Как бы то ни было, клуб из Санкт-Петербурга активно работает над развитием академии. В ближайшем будущем дела с перспективными парнями должны пойти получше.

«Енисей»

Заигранные молодые игроки — 1 (Дмитрий Сонько).

Печально обстоят дела в Красноярске. Михаил Кулагин, Александр Гудумак, Артём Комиссаров, Илья Попов — российский костяк красноярцев. Однако они уже давно не тянут на звание «молодых и перспективных». Сонько сыграл в 9 матчах, получая в среднем 4,5 минуты. «Енисей» провалил сезон и не вышел в плей-офф. Можно было бы и больше доверять молодёжи. От легионеров особого толку всё равно не было.