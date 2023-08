«$ 62 млн в год? Полный абсурд». Постоянные травмы — это того стоит?

Обзор актуальных слухов и новостей Национальной баскетбольной ассоциации на утро 5 августа 2023 года от «Чемпионата».

Стивен Джексон заступился за Дэмьена Лилларда. По мнению Джексона, игроки в праве самостоятельно решать, где им играть

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, чемпион 2003 года в составе «Сан-Антонио Спёрс» Стивен Джексон положительно оценил решение звёздного разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда перейти в другую команду.

«Он на протяжении долгого времени является звездой команды, клуб при этом много платит, но он не выигрывает — не хочется оказываться в подобной ситуации. Хочется побеждать, быть чемпионом, а не находиться на стадии перестройки в течение пяти лет.

Дэмьен Лиллард Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Мне нравится тот факт, что современные игроки могут сами решать, где им продолжать карьеру. Они могут сделать выбор, который пойдёт на пользу прежде всего им. Игроки зарабатывают деньги — они и должны сами решать, где и как должна проходить карьера. И это хорошо», — приводит слова Джексона Sporting News.

Тем временем шёл 35-й день с того момента, как Лиллард запросил обмен у «Портленда». Пока что основным претендентом на 33-летнего баскетболиста называется «Майами Хит». Без какого-либо существенного прогресса.

Ричард Джефферсон вспомнил случаи Рэя Аллена и Кайри Ирвинга. Чьё попадание в финале НБА важнее всего? Отвечает Джефферсон

Чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс», а ныне аналитик ESPN Ричард Джефферсон сравнил трёхочковые попадания в финальных сериях Рэя Аллена в 2013 году в серии с «Сан-Антонио Спёрс» и Кайри Ирвинга — в 2016-м с «Голден Стэйт Уорриорз».

«Попадание Кайри Ирвинга — второе по значимости в истории после Рэя Аллена в 2013 году. Дело в том, что если бы тогда Кайри промахнулся, счёт всё равно оставался равным, у Аллена другая ситуация. В раздевалке «Сан-Антонио» готовили [чемпионское] шампанское, и если бы он промахнулся тогда — всему конец», — сказал Джефферсон в подкасте The Old Man and the Three.

В случае с Ирвингом: после реализации броска «Кливленд Кавальерс» в седьмом матче с «Голден Стэйт» довёл дело до победы с четырёхочковой разницей. Рэй Аллен: «Майами Хит» Леброна Джеймса, Дуэйна Уэйда и Криса Боша одержал победу в овертайме шестого матча серии, затем выиграл в седьмой игре. Оба случая — чемпионства команд Аллена и Ирвинга соответственно.

Новый контракт Энтони Дэвиса с «Лейкерс». Мнений много, как и нюансов. «Озёрники» готовятся к уходу Леброна Джеймса?

Звёздный бигмен «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис, который в среднем за сезон проводит не более 60-ти матчей, как сообщалось ранее инсайдером ESPN Эдрианом Войнаровски, заключил новый контракт с «озёрниками» на три года и $ 186 млн.

Примечательно, что если Дэвис продолжит проводить подобное количество матчей (60) дальше, то за каждую игру он будет зарабатывать по $ 1 млн. За сезон Дэвису полагаются в среднем $ 62 млн — это абсолютный рекорд в истории НБА. Но какое мнение сложилось в баскетбольном сообществе?

Дарвин Хэм и Энтони Дэвис Фото: Harry How/Getty Images

Марк Медина из Sporting News: «Обе стороны получают выгоду от этой сделки — это выгодно как для Энтони Дэвиса, так и для «Лос-Анджелес Лейкерс. Сможет ли Дэвис оставаться здоровым? Сможет ли Дэвис так же доминировать? Это единственные вопросы, которые следуют задать».

Омар Сиддики (Late Night Lake Show): «Одна из самых главных проблем «Лейкерс» на нынешнее межсезонье — продление Энтони Дэвиса. Теперь проблем нет».

«Вот и «Лейкерс» разобрались со всем этим. Важный шаг для их будущего».

«Энтони Дэвис, возможно, лучший двусторонний игрок в НБА, который в состоянии обеспечить команде лучшую оборону в плей-офф».

«Конечно, его травмы могут расстраивать, но каждая команда, которая пытается победить, была бы готова оплатить этот контракт».

«$ 62 млн в год? Полный абсурд».

Остальное. Восьмой номер драфта НБА — 2017 нашёл новую команду, «Голден Стэйт Уорриорз» вряд ли станет продлевать Криса Пола

Разыгрывающий Франк Нтиликина и «Шарлотт Хорнетс» достигли соглашения по поводу подписания однолетнего контракта — Эдриан Войнаровски (ESPN).

Разыгрывающий Крис Пол вряд ли получит предложение по поводу продления контракта от «Голден Стэйт Уорриорз» — Йоззи Гослан (Hoopshype).

Клубы НБА, претендующие на попадание в плей-офф, интересуются разыгрывающим «Чикаго Буллз» Алексом Карузо — Кей Си Джонсон (NBC Sports Chicago).

«Голден Стэйт» просмотрит тяжёлого форварда Харри Джайлза, который ранее проходил просмотр в «Орландо Мэджик» — Йен Бегли (SNY).

