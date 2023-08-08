«Аномалии случаются». Клэй Томпсон — максимально честно о финальной серии НБА 2016 года

Обзор актуальных слухов и новостей Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Евролиги и отечественного баскетбола на утро 8 августа 2023 года от «Чемпионата».
- «Очередной игрок с высоким баскетбольным интеллектом». Зак Лавин прокомментировал трансфер Криса Пола в «Голден Стэйт»
- «Всё ещё есть осадок». Клэй Томпсон честно высказался о финальной серии НБА за 2016 год
- Остальное. Казанский УНИКС пополнил тренерский штаб специалистами, бывший второй номер драфта НБА отправился покорять Испанию
«Очередной игрок с высоким баскетбольным интеллектом». Зак Лавин прокомментировал трансфер Криса Пола в «Голден Стэйт»
Звёздный атакующий защитник «Чикаго Буллз» Зак Лавин высказался о переходе опытного ветерана, разыгрывающего Криса Пола в «Голден Стэйт Уорриорз» в результате обмена.
«К «Голден Стэйт» добавился очередной игрок с высоким баскетбольным интеллектом. Думаю, в команде разберутся, как лучше всего задействовать [Криса Пола].
Крис Пол и отец Джа Моранта
Фото: Christian Petersen/Getty Images
Интересно будет наблюдать за тем, как Стефен Карри собирается двигаться без мяча, Клэй Томпсон — создавать пространство. Крис будет своего рода паркетным оператором. Вижу комбинации пятёрок из двух–трёх защитников», — приводит слова Лавина NBC Sports Bay Area.
Очень много мнений было сказано по поводу перехода 38-летнего Криса Пола в стан «Голден Стэйт». Будет ли разыгрывающий выходить в старте или нет, это определится во время тренировочного лагеря команды из Калифорнии. Об этом заявлял главный тренер Стив Керр.
«Всё ещё есть осадок». Клэй Томпсон честно высказался о финальной серии НБА за 2016 год
Звёздный атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон в беседе с лёгким форвардом «Лос-Анджелес Клипперс» Полом Джорджем вспомнил финальную серию НБА 2016 года с «Кливленд Кавальерс».
«Как по мне, мы были хороши, даже вернувшись в Окленд (сейчас «Голден Стэйт» выступает в Сан-Франциско. — Прим. «Чемпионата») на седьмую игру. Помню тот настрой — мы не проигрывали на своей площадке. Последний раз такое произошло, когда Леброн и Кайри набрали по 40 очков каждый — впервые в истории финальных серий, кстати. Я про себя думал: «Всё-таки аномалии случаются».
Клэй Томпсон против Тристана Томпсона
Фото: Ezra Shaw/Getty Images
Почему ты меня заставляешь об этом говорить, Пол? Это чертовски больно. Я даже не предполагал, что мы заполучим Кевина Дюранта в случае поражения. Всё ещё есть осадок. Всегда пожалуйста, Кливленд», — сказал Томпсон в подкасте Podcast P with Paul George.
Клэй Томпсон в той серии набирал в среднем 19,6 очка — это второй лучший показатель в «Уорриорз» после звёздного разыгрывающего Стефена Карри, на счету которого было 22,6 очка. Леброн Джеймс и Кайри Ирвинг из «Кливленда» оформляли 29,7 и 27,1 очка соответственно.
Но Клэй забыл, что самая главная аномалия — это проиграть серию, когда ты лидировал со счётом 3-1. И стать первой командой в истории финалов НБА, проигравшей при таких обстоятельствах.
Остальное. Казанский УНИКС пополнил тренерский штаб специалистами, бывший второй номер драфта НБА отправился покорять Испанию
- Атакующий защитник Мэтт Томас продолжит карьеру в немецкой «Альбе», в прошлом сезоне Томас выступал за греческий «Панатинаикос» — пресс-служба Евролиги.
- Тренер по общей физической подготовке Душко Маркович и физиотерапевт Харилаос Гларос пополнили тренерский штаб казанского УНИКСа — пресс-служба клуба.
- Тяжёлый форвард Джабари Паркер официально продолжит карьеру в Испании, второй номер драфта НБА 2014 года заключил контракт с «Барселоной» — пресс-служба клуба.
- 35-летний разыгрывающий Даррен Коллисон, проведший в НБА 11 сезонов, прошёл просмотр в «Финикс Санз» — NBA Buzz.
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