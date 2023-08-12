Ушёл тренер — пришёл новый. Тайны пребывания Трея Янга в «Атланте» до сих пор не раскрыты

Обзор актуальных слухов и новостей Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на утро 12 августа 2023 года от «Чемпионата».
- «Тот, кто в топ-47 лучших снайперов, должен попасть в Зал славы». Журналист The Athletic высказался о Демаре Дерозане
- «Трудно представить, что Трей надолго останется в «Атланте». Управленец высказался о ситуации Янга с «Хоукс»
- Остальное. «Торонто» определился с местом для проведения тренировочного лагеря, Кристиан Вуд намерен присоединиться к финалистам НБА
«Тот, кто в топ-47 лучших снайперов, должен попасть в Зал славы». Журналист The Athletic высказался о Демаре Дерозане
Журналист The Athletic Майк Воркунов в своём недавнем материале высказался о звёздном лёгком форварде «Чикаго Буллз» Демаре Дерозане. Воркунов оценил вероятность попадания баскетболистом в Зал славы после завершения профессиональной карьеры.
«Дерозан сейчас занимает 39-е место в списке лучших снайперов НБА, отставая лишь от Стефена Карри и Криса Пола. Каждый, кто попадает в топ-47 лучших снайперов по итогам, должен оказаться в Зал славы», — написал Воркунов.
Демар Дерозан
Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images
На счету Дерозана сейчас 21 685 набранных очков. Тем временем у Стефена Карри и Криса Пола — по 21 712 и 21 755 очков соответственно. Интересно, кто идёт далее в списке лучших? Ларри Бёрд — 21 791 очко.
Если от Ларри Бёрда недалеко, уместно ли обсуждать статус члена Зала славы Демара Дерозана?
Видео можно посмотреть на канале NBArtv в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
«Трудно представить, что Трей надолго останется в «Атланте». Управленец высказался о ситуации Янга с «Хоукс»
Один из управленцев клуба Национальной баскетбольной ассоциации выразил мнение, что звёздный разыгрывающий, лидер «Атланты Хоукс» Трей Янг рано или поздно покинет клуб из Джорджии.
«Уход Нэйта Макмиллана и приход Куина Снайдера — это всего лишь временный пластырь на образовавшуюся рану. Проблемы Янга с организацией гораздо глубже, чем разногласия с главным тренером. Мне очень трудно представить, что Трей надолго останется в «Атланте», — приводит слова управленца NBA Analysis Network.
Трей Янг
Фото: Kevin C. Cox/Getty Images
Да, известно, что Трей Янг в некоторой степени повлиял на увольнение уже бывшего главного тренера «ястребов» Нэйта Макмиллана, но, так или иначе, слухи с баскетболистом и его недовольством до сих пор продолжаются. Неужели Янг чем-то доволен, учитывая солидный контракт?
Напомним, в августе 2021 года защитник и «Атланта» заключили новый пятилетний контракт на общую сумму $ 215,16 млн. Сезон-2026/2027 — опция игрока. Предполагается, что 24-летний игрок в 2027 году станет неограниченно свободным агентом.
Остальное. «Торонто» определился с местом для проведения тренировочного лагеря, Кристиан Вуд намерен присоединиться к финалистам НБА
- «Торонто Рэпторс» проведёт предстоящий тренировочный лагерь команды в Ванкувере (Канада) — пресс-служба клуба.
- Тяжёлый форвард Кристиан Вуд рассматривает вариант с переходом в «Майами Хит» — Йован Буха (The Athletic).
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