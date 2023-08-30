Что приготовила сборная США под занавес группового этапа? ЧМ-2023 по баскетболу — LIVE

В этом году чемпионат мира по баскетболу — 2023 принимают сразу три азиатских государства: Филиппины, Япония и Индонезия. Это первый случай в истории баскетбола, когда чемпионат мира проходит в нескольких странах.
Сегодня, 30 августа, будет сыграно восемь матчей. Первая игра начнётся в 11:00 мск, заключительная — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи между сборными США и Иордании, запланированной на 11:40 мск.
Не самый звёздный состав у сборной США на этом турнире: как минимум нет суперзвёзд НБА в распоряжении главного тренера Стива Керра. Например, Леброна Джеймса, Стефена Карри или Кевина Дюранта. Однако это не мешает американскому коллективу одерживать победы во всех встречах.
В США готовы отпраздновать третий выигрыш, но будем объективны: серьёзных соперников у команды Стива Керра ещё не было, а в Иордании блистает форвард Рондэй Холлис-Джефферсон, который проводит одно из лучших выступлений этого турнира.
Интересно одно — собьёт ли с ритма американскую команду такой ранний матч? Ведь они привыкли выступать последними в игровых днях. Ниже представлено расписание оставшихся матчей — «Чемпионат» параллельно будет отслеживать значимые события.
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