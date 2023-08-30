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Чемпионат мира по баскетболу 2023 года, 30 августа: онлайн-трансляция игрового дня

Что приготовила сборная США под занавес группового этапа? ЧМ-2023 по баскетболу — LIVE
Артемий Берстенев
Шестой игровой день ЧМ-2023 по баскетболу. LIVE
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У американцев всё отлично: две победы без поражений! Неужели и у Иордании не будет шансов?

В этом году чемпионат мира по баскетболу — 2023 принимают сразу три азиатских государства: Филиппины, Япония и Индонезия. Это первый случай в истории баскетбола, когда чемпионат мира проходит в нескольких странах.

ЧМ-2023. Турнирная таблица
Что произошло вчера?
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Сегодня, 30 августа, будет сыграно восемь матчей. Первая игра начнётся в 11:00 мск, заключительная — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи между сборными США и Иордании, запланированной на 11:40 мск.

ЧМ-2023 (м) . Группа C. 1-й тур
30 августа 2023, среда. 11:40 МСК
США
Не начался
Иордания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Не самый звёздный состав у сборной США на этом турнире: как минимум нет суперзвёзд НБА в распоряжении главного тренера Стива Керра. Например, Леброна Джеймса, Стефена Карри или Кевина Дюранта. Однако это не мешает американскому коллективу одерживать победы во всех встречах.

В США готовы отпраздновать третий выигрыш, но будем объективны: серьёзных соперников у команды Стива Керра ещё не было, а в Иордании блистает форвард Рондэй Холлис-Джефферсон, который проводит одно из лучших выступлений этого турнира.

Холлис-Джефферсон?
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Интересно одно — собьёт ли с ритма американскую команду такой ранний матч? Ведь они привыкли выступать последними в игровых днях. Ниже представлено расписание оставшихся матчей — «Чемпионат» параллельно будет отслеживать значимые события.

ЧМ-2023 (м) . Группа B. 3-й тур
30 августа 2023, среда. 11:00 МСК
Южный Судан
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2023 (м) . Группа F. 3-й тур
30 августа 2023, среда. 11:00 МСК
Грузия
Не начался
Венесуэла
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2023 (м) . Группа G. 1-й тур
30 августа 2023, среда. 12:45 МСК
Кот-д'Ивуар
Не начался
Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2023 (м) . Группа F. 1-й тур
30 августа 2023, среда. 14:30 МСК
Словения
Не начался
Кабо-Верде
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2023 (м) . Группа B. 1-й тур
30 августа 2023, среда. 15:00 МСК
Китай
Не начался
Пуэрто-Рико
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2023 (м) . Группа C. 1-й тур
30 августа 2023, среда. 15:40 МСК
Греция
Не начался
Новая Зеландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2023 (м) . Группа G. 1-й тур
30 августа 2023, среда. 16:30 МСК
Иран
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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