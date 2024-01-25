Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Олимпиакос. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Коби Брайант критика, кто не любил Коби Брайанта, менталитет Мамбы, Коби Брайант и Шакил О’Нил, трудовая этика Коби

«Какой же придурок!» Звёзды НБА, которые терпеть не могли Брайанта
Виталий Весёлый
Звёзды НБА, которые не любили Коби Брайанта
Аудио-версия:
Комментарии
Мамба часто сталкивался с критикой, но будь у Коби другой характер, не было бы и Коби.

Имя Коби Брайанта, без сомнения, навсегда останется в истории мирового спорта. Рассказы о неустанном трудолюбии баскетболиста продолжают появляться с завидной регулярностью. Да и старые пересказы очевидцев можно перечитывать бесконечно. Трудовая этика и желание быть лучшим являлись неотъемлемыми чертами Чёрной Мамбы.

Но нравился такой подход далеко не всем. Время от времени выпады в адрес легендарного игрока позволяли себе те, чьи пути с ним когда-то пересекались. И если заявление бывшего игрока «Лейкерс» Криса Камана вскоре после перехода в стан «озёрников» кажется шуточным («Я всегда ненавидел Коби Брайанта. Когда играешь против таких парней, как Брайант, Кевин Дюрант или Леброн Джеймс, то не любишь их, потому что с ними очень сложно соперничать»), то вот недавние слова экс-центрового «Лос-Анджелеса» Кваме Брауна наделали немало шума — уж слишком резкими они оказались:

Сейчас читают:
«Менталитет Мамбы» — что это за выражение такое? У Коби Брайанта были свои любимчики
«Менталитет Мамбы» — что это за выражение такое? У Коби Брайанта были свои любимчики

«Коби был придурком. Все говорили об этом менталитете Мамбы. Большинство людей не могут принять это, но, как бы вы ни называли менталитет Мамбы, Коби был придурком. Я думаю, что он был интровертом, которому приходилось находиться среди людей, которые негативно относятся к другим людям».

Менталитет Мамбы (или желание сделать других лучше) был для Коби своего рода миссией. Легенда «Лейкерс» вдохновлял не только мальчишек с улиц, но и многих выдающихся профессиональных баскетболистов, подхлёстывая их на тренировках. «Парень хочет побеждать, поэтому каждый, кто играет плохо или просто не на должном уровне, всегда окажется под давлением. У него всегда будут проблемы с Коби», — говорил его бывший товарищ по «Лос-Анджелесу» Эндрю Байнум.

Слова Кириленко:
Кириленко рассказал, какой психологический трюк он применял к Коби Брайанту

Нет предела совершенству — считал Брайант и зачастую доказывал свою правоту. Но справиться с таким подходом, предполагавшим неустанное напряжение всех сил, причём на постоянной основе, получалось не у всех. Да и нравился он далеко не каждому.

В частности, Полу Джорджу. По крайней мере, так утверждалось в прессе. Будучи игроком «Индианы Пэйсерс», Пол якобы имел возможность оказаться в «Лейкерс», но решил не менять команду. И всё будто бы из-за Коби. А точнее — из-за невесёлой перспективы попасть под неустанный контроль с его стороны. Впрочем, сам Джордж, когда его прямо спросили, откровенно заявил, что это слухи, а подписание контракта с «озёрниками» не стало бы разумным шагом. Конечно, Пол мог бы спросить совета у кого-то из калифорнийцев. Но вот Смуш Паркер, в своё время поигравший с Коби, его решение точно поддержал бы.

«Что мне в нём не нравится, так это то, какой он человек. Его личность. Мне не нравится, как он относится к людям. Мне не нравится эта сторона Коби Брайанта. Баскетбол — командный вид спорта. Не индивидуальный. Это не теннис и не гольф. И если ты звезда, то должен делать так, чтобы твои товарищи по команде чувствовали себя комфортно. Но он вообще этого не делал. В поездках он ездил со своими охранниками. С ними он и разговаривал. Причина, по которой я не остался в «Лейкерс», заключалась в том, что я не поклонялся. Я не целовал его в одно место», — разоткровенничался как-то Паркер.

Про отца Коби:
Чтобы заполучить Коби, команда наняла его отца. Он «плохо работал и не так уж много знал»
Чтобы заполучить Коби, команда наняла его отца. Он «плохо работал и не так уж много знал»

Были и те, кто в действиях Брайанта видел желание самоутвердиться и доказать свою независимость от партнёров. В 2004 году Шакил О’Нил решил, что хватит греться под солнечными лучами на Западном побережье, и перебрался на Восточное. Так Мамба остался в Лос-Анджелесе, а Шак продолжил путешествие в Майами. И кое-кто, а если точнее — то Рэй Аллен, тогда прямо заявил, что Брайант в силу своего характера, оставшись без Дизеля, начнёт проявлять эгоизм: «Коби теперь будет очень эгоистичным. Он чувствует, что ему нужно показать этой лиге и всем фанатам в этой стране, что он лучше без Шака. Что он может выигрывать чемпионаты без Шака».

Шакил О'Нил и Коби Брайант играют один на один:

Отдельного внимания заслуживает тема взаимоотношений самого Шака с Коби. Чего только между ними не было. А какие эпитеты использовались ими друг по отношению к другу! Впрочем, уважение между игроками было обоюдным, а Дизель впоследствии так и вовсе старался всех убедить, что вся вражда была напускной, а по сути — просто маркетинговым ходом.

Заявление О'Нила:
Шакил О'Нил: у меня никогда не было вражды с Коби Брайантом

Колкости в адрес Мамбы звучали не только от игроков, но и от спортивных журналистов. К примеру, от Джейсона Уитлока. Кажется, он точно имел зуб на пятикратного чемпиона: «Самый главный мошенник среди спортсменов-суперзвёзд, которого когда-либо видели»; «Нарциссизм и эгоизм Коби разрушили «Лейкерс»; «Подражание Майклу Джордану на протяжении 20 сезонов в НБА».

Справедливости ради большинство из критиков Коби с уважением относились к его подвигам на площадке. Порой они и сами не знали, что думать о легенде калифорнийской команды. Брайант, как многие гении, личность необычная, и понять, как и принять, его могли далеко не все. И в этом отношении слова Реджи Миллера в адрес Мамбы кажутся как нельзя более подходящими: «Я люблю его, ненавижу и уважаю».

Да, с негативом в свой адрес у Брайанта всегда было «всё в порядке». Но Коби наверняка не был бы Коби, будь у него другой склад ума и иное отношение к делу. Ведь благодаря всему этому, благодаря небывалой энергетике Мамба оставил свой след и в литературе (написав несколько детских книжек), и в кинематографе (став автором сценария короткометражного мультфильма «Дорогой баскетбол», который был удостоен премии «Оскар»), и, конечно, в самой лучшей игре с мячом, которую он так любил.

После этого захочется работать ещё усерднее:
«Я здесь, потому что вставал в 4 утра». Мощная мотивация от легендарного Коби Брайанта
Истории
«Я здесь, потому что вставал в 4 утра». Мощная мотивация от легендарного Коби Брайанта
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android