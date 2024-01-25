«Какой же придурок!» Звёзды НБА, которые терпеть не могли Брайанта

Мамба часто сталкивался с критикой, но будь у Коби другой характер, не было бы и Коби.

Имя Коби Брайанта, без сомнения, навсегда останется в истории мирового спорта. Рассказы о неустанном трудолюбии баскетболиста продолжают появляться с завидной регулярностью. Да и старые пересказы очевидцев можно перечитывать бесконечно. Трудовая этика и желание быть лучшим являлись неотъемлемыми чертами Чёрной Мамбы.

Но нравился такой подход далеко не всем. Время от времени выпады в адрес легендарного игрока позволяли себе те, чьи пути с ним когда-то пересекались. И если заявление бывшего игрока «Лейкерс» Криса Камана вскоре после перехода в стан «озёрников» кажется шуточным («Я всегда ненавидел Коби Брайанта. Когда играешь против таких парней, как Брайант, Кевин Дюрант или Леброн Джеймс, то не любишь их, потому что с ними очень сложно соперничать»), то вот недавние слова экс-центрового «Лос-Анджелеса» Кваме Брауна наделали немало шума — уж слишком резкими они оказались:

«Коби был придурком. Все говорили об этом менталитете Мамбы. Большинство людей не могут принять это, но, как бы вы ни называли менталитет Мамбы, Коби был придурком. Я думаю, что он был интровертом, которому приходилось находиться среди людей, которые негативно относятся к другим людям».

Менталитет Мамбы (или желание сделать других лучше) был для Коби своего рода миссией. Легенда «Лейкерс» вдохновлял не только мальчишек с улиц, но и многих выдающихся профессиональных баскетболистов, подхлёстывая их на тренировках. «Парень хочет побеждать, поэтому каждый, кто играет плохо или просто не на должном уровне, всегда окажется под давлением. У него всегда будут проблемы с Коби», — говорил его бывший товарищ по «Лос-Анджелесу» Эндрю Байнум.

Нет предела совершенству — считал Брайант и зачастую доказывал свою правоту. Но справиться с таким подходом, предполагавшим неустанное напряжение всех сил, причём на постоянной основе, получалось не у всех. Да и нравился он далеко не каждому.

В частности, Полу Джорджу. По крайней мере, так утверждалось в прессе. Будучи игроком «Индианы Пэйсерс», Пол якобы имел возможность оказаться в «Лейкерс», но решил не менять команду. И всё будто бы из-за Коби. А точнее — из-за невесёлой перспективы попасть под неустанный контроль с его стороны. Впрочем, сам Джордж, когда его прямо спросили, откровенно заявил, что это слухи, а подписание контракта с «озёрниками» не стало бы разумным шагом. Конечно, Пол мог бы спросить совета у кого-то из калифорнийцев. Но вот Смуш Паркер, в своё время поигравший с Коби, его решение точно поддержал бы.

«Что мне в нём не нравится, так это то, какой он человек. Его личность. Мне не нравится, как он относится к людям. Мне не нравится эта сторона Коби Брайанта. Баскетбол — командный вид спорта. Не индивидуальный. Это не теннис и не гольф. И если ты звезда, то должен делать так, чтобы твои товарищи по команде чувствовали себя комфортно. Но он вообще этого не делал. В поездках он ездил со своими охранниками. С ними он и разговаривал. Причина, по которой я не остался в «Лейкерс», заключалась в том, что я не поклонялся. Я не целовал его в одно место», — разоткровенничался как-то Паркер.

Были и те, кто в действиях Брайанта видел желание самоутвердиться и доказать свою независимость от партнёров. В 2004 году Шакил О’Нил решил, что хватит греться под солнечными лучами на Западном побережье, и перебрался на Восточное. Так Мамба остался в Лос-Анджелесе, а Шак продолжил путешествие в Майами. И кое-кто, а если точнее — то Рэй Аллен, тогда прямо заявил, что Брайант в силу своего характера, оставшись без Дизеля, начнёт проявлять эгоизм: «Коби теперь будет очень эгоистичным. Он чувствует, что ему нужно показать этой лиге и всем фанатам в этой стране, что он лучше без Шака. Что он может выигрывать чемпионаты без Шака».

Шакил О'Нил и Коби Брайант играют один на один:

Отдельного внимания заслуживает тема взаимоотношений самого Шака с Коби. Чего только между ними не было. А какие эпитеты использовались ими друг по отношению к другу! Впрочем, уважение между игроками было обоюдным, а Дизель впоследствии так и вовсе старался всех убедить, что вся вражда была напускной, а по сути — просто маркетинговым ходом.

Колкости в адрес Мамбы звучали не только от игроков, но и от спортивных журналистов. К примеру, от Джейсона Уитлока. Кажется, он точно имел зуб на пятикратного чемпиона: «Самый главный мошенник среди спортсменов-суперзвёзд, которого когда-либо видели»; «Нарциссизм и эгоизм Коби разрушили «Лейкерс»; «Подражание Майклу Джордану на протяжении 20 сезонов в НБА».

Справедливости ради большинство из критиков Коби с уважением относились к его подвигам на площадке. Порой они и сами не знали, что думать о легенде калифорнийской команды. Брайант, как многие гении, личность необычная, и понять, как и принять, его могли далеко не все. И в этом отношении слова Реджи Миллера в адрес Мамбы кажутся как нельзя более подходящими: «Я люблю его, ненавижу и уважаю».

Да, с негативом в свой адрес у Брайанта всегда было «всё в порядке». Но Коби наверняка не был бы Коби, будь у него другой склад ума и иное отношение к делу. Ведь благодаря всему этому, благодаря небывалой энергетике Мамба оставил свой след и в литературе (написав несколько детских книжек), и в кинематографе (став автором сценария короткометражного мультфильма «Дорогой баскетбол», который был удостоен премии «Оскар»), и, конечно, в самой лучшей игре с мячом, которую он так любил.