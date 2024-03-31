6 топ-матчей понедельника: объявляем 1 апреля — днём баскетбола, футбола и тенниса!

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Время в материале указано по Москве.

🏀 2:00: «Нью-Йорк Никс» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА

Интрига: усилий одного Брансона будет недостаточно, чтобы обыграть «молний»?

В матче регулярного чемпионата с «Сан-Антонио Спёрс» разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон набрал 61 очко, но этого оказалось недостаточно для того, чтобы победить «шпор» (126:130 ОТ). В свою очередь, «Оклахома-Сити Тандер» продолжает борьбу за первую строчку Западной конференции. На данный момент «молнии» – лидер Запада – опережают «Миннесоту» по дополнительным показателям. Каждый матч перед стартом плей-офф на вес золота для всех в НБА. Кто же в итоге победит?

🏀 2:00: «Сан-Антонио Спёрс» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА

Интрига: «воинам» нельзя терять очки в матчах с аутсайдерами — такими как «шпоры»

В последнее время «Сан-Антонио Спёрс» показывает себя не как команда, занимающая последнее место Западной конференции. Коллектив во главе с Виктором Вембаньямой победил «Финикс», «Юту» и «Нью-Йорк». При этом подопечные Грега Поповича отлично двигают мяч и неплохо проявляют себя в защите. Для «Голден Стэйт Уорриорз» настаёт самая важная часть сезона – команда находится на 10-м месте в Западной конференции, и ей на пятки наступает «Хьюстон», который отстаёт всего лишь на одну победу. Одно поражение — и команда может попрощаться с надеждами на плей-офф. «Воины» в последних матчах на выезде выступают отлично, удастся ли на этот раз победить?

⚽️ 13:30: «Болонья» — «Салернитана», Серия А, 30-й тур

Интрига: «Болонья» станет ещё ближе к третьему месту?

Команда Тьяго Мотты – главное открытие Серии А нынешнего сезона. Скромный середняк, выезжающий на сильных качествах лидеров и оригинальной игровой идее, рвётся в Лигу чемпионов. С учётом финансовых возможностей «Болоньи», это сумасшедшие деньги для клуба. Чтобы стать ещё ближе к мечте, нужно побеждать «Салернитану» и сокращать отставание от идущего третьим «Ювентуса». Шансы на успех хорошие, ведь «Болонья» ещё никогда в истории не уступала клубу из Салерно.

🏀 14:00: ЦСКА — «Локомотив-Кубань», регулярный чемпионат ЕЛ

Единая лига ВТБ . Группа А Единая лига ВТБ . Группа А 01 апреля 2024, понедельник. 19:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Локомотив-Кубань Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: армейцы увезли непростую победу из Краснодара, «Локо» отомстит за домашнее поражение?

Прошлый матч между московским ЦСКА и «Локомотивом-Кубань» получился на загляденье. Краснодарцы вели за несколько минут до конца основного времени в 10 очков, но армейцы сумели перевести встречу в овертайм, где победили со счётом 96:82. В нужный момент проявили себя лидеры московского клуба – Мело Тримбл, Амат М’Бай, Ливио Жан-Шарль и Никита Курбанов. Для «Локо» это единственное поражение за последние четыре матча Единой лиги ВТБ. Сумеют ли подопечные Александра Секулича навязать борьбу ЦСКА на выезде?

🎾 17:00*: Павел Котов (Россия) — Эллиот Беншетри (Марокко, WC), Марракеш, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: каким получится старт Котова в Марракеше?

Прорыв Павла Котова в прошлом сезоне начался с турнира в Марракеше. Сейчас россиянин приехал в Марокко защищать прошлогодние очки, и в первом круге ему в соперники достался местный теннисист Эллиот Беншетри, попавший в основу благодаря уайлд-кард. Теннисисты ранее играли в квалификации челленджера в Остраве-2018, и тогда сильнее был Беншетри. Победитель нового матча сыграет во втором круге Марракеша с кем-то из пары Абедалла Шелбайх — Флавио Коболли.

⚽️ 22:00: «Вильярреал» — «Атлетико», Примера, 30-й тур

Интрига: команда Симеоне вернётся в зону ЛЧ?

У мадридцев тяжёлый сезон: в борьбе за чемпионство не участвуют, из Кубка Испании вылетели. Лишь Лига чемпионов радует: удалось просочиться мимо «Интера» в четвертьфинал турнира. Правда, чтобы и в следующем году поучаствовать в элитном еврокубке, нужно возвращаться в четвёрку (ну или взять ЛЧ). Даже победа над «Вильярреалом» этого не гарантирует, ведь по очкам пока выше «Атлетик» из Бильбао. В последних трёх случаях команда Диего Симеоне победила своего нынешнего соперника лишь раз.

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