Обмен, которому не суждено было случиться. А ведь мир мог измениться, перейди Коби туда

Коби Брайант — один из немногих баскетболистов, кто провёл всю карьеру в одной организации. Когда речь идёт о «Лос-Анджелес Лейкерс», непременно первыми приходят на ум Мэджик Джонсон, Карим Абдул-Джаббар, Джерри Уэст, а для эстетов, возможно, Байрон Скотт, Гэйл Гудрич и Дерек Фишер. Устанешь перечислять. Но Коби Брайант и Карим Абдул-Джаббар — единственные баскетболисты в истории калифорнийского клуба, кто преодолел отметку в 1000 сыгранных матчей как «озёрник».

По итогам сезона-2006/2007 «Лейкерс» Коби второй год подряд в первых раундах прекращает выступление в плей-офф. Легендарный атакующий защитник к тому моменту отыграл за «Лос-Анджелес» в общей сложности 784 встречи с 24,6 очка, 5,2 подбора и 4,5 результативной передачи в среднем. За этот период Чёрная Мамба стал трёхкратным чемпионом НБА вместе с Шакилом О'Нилом, который с 2000 по 2002 год признавался MVP финальных серий. О'Нил покинул «Лейкерс» в 2004 году после поражения в финале от «Детройт Пистонс» — в дальнейшем у клуба из Калифорнии всё пошло наперекосяк.

Летом 2007-го Брайант решил для себя, что с него хватит этих унижений и неудач. Когда игрок такого калибра запрашивает обмен — это лёгкий шок. Коби устал, что люди в костюмах никак не делали команду сильнее, чтобы та претендовала на чемпионский титул. Известному инсайдеру Эдриану Войнаровски во время подкаста Pardon My Take задали вопрос — какой, по его мнению, обмен в истории мог состояться и навести шума в инфопространстве.

«Я бы сказал — Коби Брайант в «Пистонс». Сделка была практически осуществлена. Со стороны «Пистонс» в «Лейкерс» ушли бы Тэйшон Принс, Ричард Хэмилтон и множество драфт-пиков, а в обратном направлении — Коби. Стороны всё согласовали, но последний шаг оставался за Брайантом, необходимо было его желание. И он, насколько я помню, прибыл в дом Джерри Басса (на тот момент владелец «Лос-Анджелес Лейкерс». — Прим. «Чемпионата»). Коби как раз пребывал в том состоянии, что да — пора уходить. Джерри как бы втянул его обратно.

Стефон Марбери (слева) и Коби Брайант, 2007 год Фото: Lisa Blumenfeld/Getty Images

Да, стороны договорились об обмене, но всё зависело от «Лейкерс», которые, в свою очередь, не хотели этого по очевидным причинам. И затем Коби сказал: «Я не пойду на это». Только представьте, как изменился бы мир, перейди Коби в «Пистонс», «Буллз», или «Даллас». Тем летом «Лейкерс» контактировали со многими командами. Они готовы были пойти на это. И, вспоминая это, думаю, Коби был рад, что в итоге провёл всю карьеру в Лос-Анджелесе», — рассказал Войнаровски.

Брайант ни в коем случае всерьёз не рассматривал вариант ухода из «Лейкерс». Он таким образом как бы подталкивал руководство клуба к усилению состава, чтобы вокруг него собирались лучшие таланты. Это сработало — после 2007-го «озёрники» выиграли чемпионаты 2009 и 2010 годов, а «Лос-Анджелес» приобрёл перед этим для Чёрной Мамбы главного помощника — испанца Пау Газоля. Только представьте: Коби Брайант, Чонси Биллапс, Бен Уоллес и Рашид Уоллес в «Детройте». Убийственная смесь. Но кто знает, каким было бы наследие пятикратного чемпиона НБА при таком сценарии.