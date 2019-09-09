Россия – Казахстан. Какие ставки и прогнозы экспертов на квалификацию Евро-2020

9 сентября в Калининграде сборная России сыграет очередной матч в отборочном раунде Евро-2020. Соперником команды Станислава Черчесова будет сборная Казахстана. Свой прогноз на эту встречу дали множество экспертов. И почти все уверены в победе России.

Ставят на сухую победу

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич считает, что у обороны сборной России не должно возникнуть проблем.



«Сборная России в Нур-Султане, как вы помните, одержала крупную победу 4:0. Я вполне допускаю, что такой результат может быть и на этот раз. Это команды разного уровня, разного статуса и возможностей. Но я думаю, что Черчесов не допустит шапкозакидательских настроений, будет серьёзный настрой, серьёзная мотивация, плюс подрихтует состав под соперника Станислав Саламович. Вариантов много, но первостепенная задача – хорошо сыграть в обороне, постараться сыграть на ноль, что мы сделали в первой игре против сборной Казахстана», — сказал Генич.

Денис Казанский аргументировал свою ставку тем, что сборная Казахстана слабо играет на выезде.



«Россия ни разу не пропускала в очных противостояниях с Казахстаном. Последний матч команд, как мы помним, закончился разгромной победой коллектива Черчесова.



Казахстан регулярно сталкивается с серьёзными проблемами в гостевых встречах. Поэтому мне представляется, учитывая статус соперника Казахстана и его гостевую форму, что здесь стоит заиграть «П1 всухую», — заявил Казанский.



Согласен с этим и Евгений Ловчев. Про дилетантов эксперт в этот раз не вспоминал.



«Прогноз на матч Россия — Казахстан. Россия победит всухую, победит в первом тайме, и Казахстан не забьёт. Не так хорошо футболисты играют в своих клубах, но когда собираются в сборных, а матч с Шотландией это показал, им в кайф играть друг с другом.



На сегодняшний день Казахстан нам не соперник, а если мы выиграем этот матч, то практически выйдем в финальную часть чемпионата Европы», — подчеркнул Ловчев.

Ждут победы в обоих таймах

Эти эксперты уверены, что Россия будет давить на соперника на протяжении всего матча. Илья Казаков вспомнил, что Казахстан ещё не забивал в ворота россиян.



«Казахстан ещё ни разу не забивал России — три матча, ноль голов, 10 пропущенных. Если вынести за скобку экспериментальный товарищеский матч сборной Юрия Красножана, то Россия всегда против соседей играла сверхуспешно. Не вижу ни одной причины, после великолепной по качеству игры в Глазго, чтобы казахи переломили вот эту ситуацию. Все ставки верные и понятные, но вот коэффициенты, к сожалению, небольшие. Я бы предложил играть на то, что Россия выиграет каждый из таймов, на то, что казахи не забьют, на то, что российские футболисты забьют больше 3,5 гола в этой игре, и на гол Дзюбы», — сказал Казаков.



Роман Нагучев верит в хорошую игровую форму лидеров российской сборной.



«В Калининграде обещают аншлаг, кроме того российская сборная, очевидно, хочет поскорее решить задачу попадания на Евро, поэтому мне кажется, что Россия выиграет крупно, где-то около 3:0. Учитывая в какой прекрасной форме находятся наши лидеры и как здорово удалось переломить игру в Шотландии, здесь все же будет полегче и сборная России, я думаю, выиграет оба тайма», — отметил Нагучев.

Ставят на форы

Есть эксперты, которые уверены не просто в победе России, а в победе со значительным преимуществом. Так, Валерий Непомнящий думает, что команда Черчесова победит минимум в 2 мяча. А также ждет выхода на поле Николая Комличенко.



«Не думаю, что в этой игре Казахстан что-то покажет. Я смотрел их игры, и они пока что не сопоставимы по уровню игры с нашей сборной. Я предполагаю, наши выиграют с разницей в 2-3 мяча.



Что касается состава нашей сборной, то мне кажется, что Дзюба опять выйдет в основе, если всё хорошо будет со здоровьем. А потом, может, и Комличенко дадут сыграть», — сказал Непомнящий.



На такой же ставке остановился Жорди Гратакос. Он абсолютно уверен в своем прогнозе.



«Со стороны кажется, что в команде очень хорошая атмосфера, и работе Черчесова можно только поаплодировать. Очень удивляет форма 36-летнего Жиркова. Я не вижу, как Казахстан сможет преподнести сюрприз. Думаю, дело закончится примерно так же, как в первом матче в Казахстане, — разгромом.



Мой прогноз – Россия выиграет с разницей как минимум в два мяча. Она не пропустит и забьет в обоих таймах хотя бы по голу. Тут не может быть сомнений»



На победе России с форой (-2) остановился Владислав Радимов.



«Я думаю, сейчас наша сборная играет на хорошем уровне. Она доказала, что она сильная команда. И в этом матче сборная России — явный фаворит. Я не думаю, что Черчесов как-то будет экспериментировать с составом, пока не будет точно ясно, что сборная России вышла на Евро. Думаю, что матч будет результативным со стороны нашей сборной», — подчеркнул Радимов.

Ставят на голы

Главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян ждёт от игроков сборной России минимум три забитых мяча.



«Сборная России великолепно проявила себя в матче против Шотландии, показала качество игры и характер, что, конечно, было очень важно. Что касается будущего, понятно, что команда Станислава Черчесова почти квалифицировалась на чемпиона Европы. И очевидно, что у сборной России великолепное настроение – сложился великолепный коллектив.

И мне кажется, что у сборной России есть все шансы продолжать в таком же духе двигаться дальше. Матч с Казахстаном проблемным стать не должен. Преимущество на стороне у наших очевидное, плюс играем дома, на новом стадионе в Калининграде. Поэтому, уверен, будет задача порадовать болельщиков. Поэтому мой прогноз – индивидуальный тотал сборной России больше 2,5 гола», — заявил Арустамян.



А вот Виктор Гусев в прогнозах более осторожен. Он считает, что встреча не будет результативной. Аргументирует четко, может быть, стоит присмотреться к хорошему коэффициенту?



«Конечно, я уверен, что наши будут владеть инициативой, наши забьют. Но мне кажется, что забив, футболисты нашей сборной не полезут добивать соперника. Я думаю, что не такое у них сейчас физическое состояние и не будет такого стремления лезть вперед у нашей команды по разным причинам. Наши будут довольны такой простой, даже скромной, победой над соперником на своем поле. Я, наверное, буду из этого исходить, и скажу, что в матче Россия – Казахстан тотал будет меньше 2,5. Букмекеры предлагают на такую ставку коэффициент 2,40», — заявил Гусев.



А какую ставку на игру Россия – Казахстан готовы сделать вы? Напишите в комментариях, с кем из экспертов вы согласны. А для того, чтобы заключить пари на матч, воспользуйтесь рейтингом букмекеров «Чемпионата».