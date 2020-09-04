Швеция — Франция. Прогноз: Льорис, Гризманн и Мбаппе не спасутся от Берга с Ольссоном

5 сентября Швеция примет Францию в матче 1-го тура Лиги наций УЕФА. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу Франции в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.76. Успех Швеции оценён букмекерами коэффициентом 4.90. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.60.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги наций Швеция — Франция

Букмекеры считают, что матч лиги А Швеция — Франция не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.16, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.77. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.66. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.20.

Анализ и прогноз матча 1-го тура Лиги наций Швеция — Франция (05.09.2020)

Футбол потихоньку оправляется от последствий пандемии коронавируса. Топ-лиги Европы готовятся к старту нового сезона, а некоторые первенства, в том числе и РПЛ, рубятся уже вовсю. Пришёл черёд сборных, которые на днях распечатали новый розыгрыш Лиги наций УЕФА.

«Торпедо» — «Сибирь». Прогноз: О’Делл, Ли и Миловзоров разберутся с Жафяровым в Нижнем Обе команды начали сезон с поражений с разницей в одну шайбу.

Напомним формат. 55 команд распределены по лигам в соответствии с рейтингом УЕФА для сборных. Участники играют друг с другом дома и на выезде. Победители четырёх групп Лиги А попадут в финальную стадию, а победители групп в Лигах В, С и D поднимутся лигой выше. Что же до последних мест групп, то они, соответственно, опустятся ниже.



5 сентября программу первого тура завершат сразу девять матчей. Среди прочих стоит выделить пару Швеции и Франции. Их встреча начнётся в 21:45 мск и пройдёт без зрителей на шведском стадионе «Френдс-Арена» в Стокгольме.



Шведы в последнее время показывают крайне привлекательный футбол, став более значимой фигурой на европейской арене. В прошлой Лиге наций получилось оставить позади сборные России и Турции и заслужить повышение. Тогда они набрали семь баллов и обставили российских спортсменов по дополнительным показателям.

«Автомобилист» — «Спартак». Прогноз: Знарок и Широков отыграются на Коварже за жуткие 2:7 Красно-белые крупно проиграли в Ярославле, на такую пощёчину нужно отвечать.

Ну а отбор на чемпионат Европы-2020 вовсе получился для шведской сборной прекрасным. За 10 туров в своей группе команда заработала 21 балл и финишировала второй. Потерпеть поражение за всё это время пришлось только один раз – от мощных испанцев (0:3). Впрочем, два из трёх своих голов Испания забила с пенальти.



В остальном же сине-жёлтые были замечательны. Забили 23 гола, что более чем неплохо, а пропустили только девять. При этом они ни разу не проиграли на своём поле. Как ни крути, Берга и партнёров недооценивать нельзя.



Французы являются действующими чемпионами мира, добавить к этому нечего. Однако отборочный цикл к чемпионату Европы-2020 получился не самым ярким. Да, они заняли первое место в своей группе, набрав 25 баллов за 10 туров, но вопросы всё же имеются.

«Динамо-Брянск» — «Спартак-2». Прогноз: Игнатов, Баду и Пилипчук закрепятся в топ-3 ФНЛ Динамовцы одержали четыре победы подряд, а красно-белым надо исправляться за безвольное поражение.

«Трёхцветные» дома пропускали и от албанцев, и от молдаван. В матче с последними вообще пришлось спасаться. Также откровением стали домашняя ничья (1:1) и гостевое поражение (0:2) с крепкими, но не самыми сильными турками.



В прошлом розыгрыше Лиги наций сборная Франции с более мастеровитыми соперниками в виде голландцев и немцев выступила довольно неплохо. Набрали семь баллов за четыре игры и заняли вторую строчку. Тут стоит отметить, что Нидерланды заработали столько же, но оказались выше лишь по дополнительным показателям.



Понятно, что французы идут фаворитами не только в предстоящем поединке, но и, вероятно, во всей группе. Однако шведы способны на сюрприз. На их стороне не только домашний стадион, пусть и без зрителей, но и выдающаяся статистика.

Алистар Оверим — Аугусто Сакаи. Прогноз: легенда UFC отправит проспекта на пересдачу Голландцу уже 40 лет, но с физической подготовкой и навыками у него по-прежнему полный порядок.

Штука в том, что сборная Швеции за 14 последних матчей потерпела всего одно поражение – то самое от Испании. Соперники были не самые сильные, но стоит отметить результативность команды. Жёлто-синие за это время сумели оформить аж 27 мячей.



В первом поединке после длительной паузы стоит ожидать чего угодно. На наш взгляд, гол хозяев за коэффициент 1.66 выглядит интересно. Его и проверим. Тем более центр полузащиты французов без Поля Погбы, заболевшего коронавирусной инфекцией, рискует несколько просесть.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Швеция — Франция 5 сентября

Понятно, что сборная Франции выступит явным фаворитом в предстоящем поединке. Однако сборная Швеции показывает крайне привлекательный футбол в последнее время. За 14 предыдущих игр она проиграла только один раз и забила целых 27 голов. В первом матче после длительной паузы вполне можно ждать сюрприза. При таких раскладах гол шведов смотрится интересно.



Ставка: гол Швеции за 1.66.



Делайте ставки в «Бетмастере»: конкурс на 300 000 рублей, бесплатное участие, статистика прогнозов и таблица лидеров. Подходит опытным игрокам, начинающим прогнозистам и тем, кто никогда не делал ставки.