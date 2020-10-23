«Барселона» — «Реал». Прогноз на «класико»: судья поставит пенальти, Пике проявит хитрость

24 октября состоится матч 7-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал». Начало встречи — в 22:00 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.16. Успех «Реала» оценён букмекерами коэффициентом 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Барселона» — «Реал» 24 октября

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Барселона» — «Реал» 24 октября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.77, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.28. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.84. Если обе команды забьют, сыграет ставка 1.63.

Анализ и прогноз матча 7-го тура Примеры «Барселона» — «Реал Мадрид» (24.10.2020)

Вторая международная пауза завершилась, на этой неделе состоялся долгожданный старт группового этапа еврокубков. Отдыхать некогда, календарь невероятно плотный. Уже в пятницу возобновились национальные чемпионаты: по одному матчу состоялись в Италии, Германии, Англии, Франции и Испании.

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В Примере пришло время седьмого тура. На субботу, 24 октября, запланированы четыре встречи. Естественно, всё внимание на Барселону, где состоится первое «класико» после карантина! «Барселона» на стадионе «Камп Ноу» будет выяснять отношения с мадридским «Реалом», начнут уже в 17:00 мск.



Букмекеры отдают довольно заметный перевес сине-гранатовым, что вполне логично. В чемпионате Испании они не могут выиграть на протяжении двух матчей — 1:1 с «Севильей» и 0:1 от «Хетафе». Однако у мадридского «Реала» дела ещё хуже — два поражения подряд (0:1 с «Кадисом» и 2:3 с «Шахтёром») при жутком качестве футбола.



За подопечных Рональда Кумана говорят несколько факторов. Во-первых, конечно, своё поле. На «Камп Ноу» мадридцы не побеждали с августа 2017 года, было это в Суперкубке Испании (3:1). С тех пор — три ничьи и одно поражение. Во-вторых, лишние сутки на восстановление. При запредельно плотном графике это большой плюс.

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Мадридцы в среду до последнего пытались отыграться у «Шахтёра», а «Барселона» во вторник буднично переломила об колено «Ференцварош» со счётом 5:1. Интрига умерла уже в дебюте второго тайма, когда преимущество хозяев достигло трёх мячей. Силы удалось поберечь, а удаление Пике на Примеру, разумеется, не распространяется.



И третье — серьёзный игровой кризис гостей. С созиданием большие проблемы, поскольку кадровые потери крайне солидные. Точно не будет Эдена Азара, Дани Карвахаля и Мартина Эдегора, под большим вопросом участием Мариано и Альваро Одриосола. Хорошо хоть Серхио Рамос сыграет. Пространства для манёвра минимум.



У «Барселоны» хватает своих трудностей, но они кажутся не столь глубокими. Почти все лидеры в строю, нет только Марка-Андре тер Штегена, Самуэля Юмтити, даже Жорди Альба вернулся в строй. В атаке даже при всём разочаровании от Антуана Гризманна остаются Лионель Месси, Ансу Фати и Филипе Коутиньо.

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Заметим, что судить будет Хуан Мануэра, который прежде на «класико» не работал. Арбитр далеко не самый рейтинговый. Достаточно сказать, что он до сих пор ни разу не работал в основном раунде Лиги чемпионов, за плечами только несколько встреч в квалификации. В нынешнем сезоне Примеры был главным в трёх матчах, показал 18 жёлтых и одну красную карточку.



Любопытно другое. В прошлом сезоне Мануэра за 20 матчей Ла Лиги назначил восемь пенальти (показатель вполне мощный, это же не Серия А, где 11-метровые ставят почти в каждой игре), а в этом году на «точку» ещё не показывал. В трёх предыдущих «класико» пенальти тоже не было.



С учётом обилия техничных футболистов и высокого нервного напряжения подобная серия вполне тянет на аномалию. Вполне вероятно, что минус и минус наконец-то дадут плюс. На 11-метровый букмекеры предлагают отличный коэффициент 2.70. Это гораздо интереснее, чем брать ТБ 5.5 жёлтой карточки за 1.52.

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Также имеет смысл рассмотреть П2 по офсайдам за 1.95. Тут всё просто: «Реал» в принципе чаще действует вертикальнее, да и контролировать мяч на «Камп Ноу» хозяева наверняка будут больше. Попытки центра обороны мадридцев действовать агрессивно закончились пятью выходами «1 в 0» со стороны «Шахтёра», а у каталонцев мастеров разрезающих передач не меньше.



С момента возвращения Зинедина Зидана на пост главного тренера состоялись два «класико», оба раза «сливочные» чаще попадали в положение «вне игры» (2:1 и 3:0). Если изучить статистику нынешнего сезона, тренд подтвердится: у гостей четыре офсайда в среднем за 90 минут, у хозяев — всего полтора.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Барселона» — «Реал Мадрид» 24 октября 2020 года

Мадридцы испытывают серьёзные трудности и вряд ли рискнут всерьёз претендовать на контроль на «Камп Ноу». Скорее всего, Зидан поставит на вертикальные атаки. Проверим П2 по офсайдам за 1.95. Эта ставка проходила в двух «класико» после возвращения Зизу на пост главного тренера, да и в среднем по сезону «сливочные» забираются во «вне игры» гораздо чаще.

Ставка №1: пенальти за 2.70.

Ставка №2: победа «Реала» по офсайдам за 1.95.