«Рубин» — ЦСКА. Прогноз: Акинфеев, Дивеев и Влашич справятся со Слуцким с третьей попытки

После прихода в Казань Леонид Викторович не проигрывал бывшему клубу, но сейчас у «Рубина» проблемы.

29 ноября «Рубин» и ЦСКА сыграют в матче 16-го тура РПЛ. Начало встречи — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей. Поставить на победу ЦСКА в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.17. Успех «Рубина» оценён букмекерами коэффициентом 3.54. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.55.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Рубин» — ЦСКА 29 ноября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Рубин» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Анализ и прогноз матча 16-го тура РПЛ «Рубин» — ЦСКА Москва (29.11.2020)

Первый круг Российской Премьер-Лиги остался позади. Амбиции участников окончательно определены, на аутсайдеров, фаворитов и середняков рассчитались. Скоро наступит зимняя пауза. До неё нужно провести четыре тура, после чего родной чемпионат России уйдёт в отпуск. Вернётся в самом конце февраля.

«Ахмат» — «Локомотив». Прогноз: учись, Симеоне. Талалаев накажет Николича и Зе Луиша В Мадриде было очень тяжело, но в Грозном легче не станет. «Зенит» не даст соврать.

Программа 16-го тура РПЛ упакована в два дня. На воскресенье, 29 ноября, запланированы четыре матча. В 16:30 мск в Казани «Рубин» на стадионе «Ак Барс Арена» начнёт выяснять отношения с ЦСКА. Это очередной раунд противостояния Леонида Слуцкого со своим бывшим клубом.



Пока экс-наставник «армейцев» справляется выше всяких похвал. Две игры — четыре очка. 1:1 в середине июля и 2:1 в конце августа. Причём оба раза играли в Москве. Теперь встреча состоится в Казани, но добиться результата будет даже тяжелее. Потому что накрыли кадровые проблемы.



Собственно, в предыдущем туре с «Ростовом» пришлось выходить фактически полуторным составом. Зацепиться не вышло — 0:2. Ноябрьская международная пауза подложила команде свинью. Теперь ситуация чуть улучшилась: Иван Игнатьев, Хван Им Бом и Карл Старфельт вроде бы готовы выйти на поле.

«Аталанта» — «Верона». Прогноз: Алексей Миранчук выпал, без русского джокера будет худо «Верона» отобрала очки у «Юве», «Милана» и «Ромы». А россиянин не сыграет из-за коронавируса.

Однако отрицательные тесты на коронавирус они сдали на днях. К тренировкам приступили только что, поскольку лишь в четверг вернулись в Казань. И самое главное — под вопросом участие Хвичи Кварацхелии, который долго находился на самоизоляции в Грузии. Словом, даже если все легионеры смогут выйти на поле, их физическое состояние вряд ли окажется оптимальным.



Хватит ли их на интенсивные 90 минут — большой вопрос. А ведь ситуация в турнирной таблице неприятная: 21 очко и 10-е место в РПЛ. До топ-4 не хватает уже шести баллов, а конкурентов предостаточно. Ещё пара осечек и борьбе за еврокубки можно будет забыть. К тому же ближайший оппонент очень опасен.



ЦСКА в четверг снова остался без победы в Лиге Европы, скатав ничью с «Фейеноордом» (0:0). Впереди битва с «Вольфсбергом», где устроит только победа. Однако пройдёт она дома и перелёты будут не самыми внушительными. Да и времени на восстановление окажется достаточно — около четырёх суток. По нынешним меркам не так плохо.

«Манчестер Сити» — «Бёрнли». Прогноз: неужели Гвардиола наконец-то войдёт в топ-10 АПЛ? В восьми играх АПЛ «горожане» забили лишь десять голов. Пора выбираться с 13-го места.

А пропускают подопечные Виктора Гончаренко меньше всех в чемпионате России. Даже несмотря на постоянные травмы защитников. Кроме того, возможно возвращение Марио Фернандеса. С «Фейеноордом» он на поле не вышел, решение принималось в день игры. Несколько бонусных дней могло хватить.



«Рубин» в ноябре ещё не забивал — 0:1 от «СКА-Хабаровск», по 0:2 от «Химок» и «Ростова». А тут лучшая оборона РПЛ, по крайней мере с точки зрения статистики. И лидеры, которые даже если смогут выйти на поле, то будут не в оптимальном состоянии. Напрашивается индивидуальный низ хозяев.



На ИТМ 1 гола «Рубина» дают крепкий коэффициент 1.84. Красно-синие на фоне плотного графика вряд ли покажут свой лучший футбол, так что ждём не самого высокого темпа, при котором моменты будут возникать от случая к случаю. Шансы гостей, конечно, выше, но после ноябрьской паузы они пока тоже не впечатляют.

«Ростов» — «Динамо». Прогноз: Шварц, Шунин и Лесовой не пустят Карпина в топ-4 РПЛ Дома ростовчане мало пропускают, но бело-голубые при Шварце чертовски хороши.

Вырисовывается низовой футбол, при котором вполне вероятна ничья. Ждём тут чего-то вроде 1:1 или 1:0 в пользу москвичей. Вполне можно рассмотреть комбинированную ставку Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.83.

Прогноз и ставки на матч 16-го тура чемпионата России «Рубин» — ЦСКА 29 ноября 2020 года

В прошлом туре «Рубин» вышел полуторным составом. Сейчас кадровая ситуация чуть улучшилась, однако Старфельт и Бом прилетели в Казань только на днях. То есть вряд ли будут находиться в лучшей форме. А Кварацхелия сидел на карантине в Грузии ещё дольше. ЦСКА между тем пропускает меньше всех в РПЛ. Напрашивается индивидуальный низ казанцев.



Ставка: ИТМ 1 гола «Рубина» за 1.84.