«Рубин» — ЦСКА. Прогноз: Акинфеев, Дивеев и Влашич справятся со Слуцким с третьей попытки

29 ноября «Рубин» и ЦСКА сыграют в матче 16-го тура РПЛ. Начало встречи — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей. Поставить на победу ЦСКА в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.17. Успех «Рубина» оценён букмекерами коэффициентом 3.54. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.55.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Рубин» — ЦСКА 29 ноября 2020 года
Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Рубин» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.
Анализ и прогноз матча 16-го тура РПЛ «Рубин» — ЦСКА Москва (29.11.2020)
Первый круг Российской Премьер-Лиги остался позади. Амбиции участников окончательно определены, на аутсайдеров, фаворитов и середняков рассчитались. Скоро наступит зимняя пауза. До неё нужно провести четыре тура, после чего родной чемпионат России уйдёт в отпуск. Вернётся в самом конце февраля.
Программа 16-го тура РПЛ упакована в два дня. На воскресенье, 29 ноября, запланированы четыре матча. В 16:30 мск в Казани «Рубин» на стадионе «Ак Барс Арена» начнёт выяснять отношения с ЦСКА. Это очередной раунд противостояния Леонида Слуцкого со своим бывшим клубом.
Пока экс-наставник «армейцев» справляется выше всяких похвал. Две игры — четыре очка. 1:1 в середине июля и 2:1 в конце августа. Причём оба раза играли в Москве. Теперь встреча состоится в Казани, но добиться результата будет даже тяжелее. Потому что накрыли кадровые проблемы.
Собственно, в предыдущем туре с «Ростовом» пришлось выходить фактически полуторным составом. Зацепиться не вышло — 0:2. Ноябрьская международная пауза подложила команде свинью. Теперь ситуация чуть улучшилась: Иван Игнатьев, Хван Им Бом и Карл Старфельт вроде бы готовы выйти на поле.
Однако отрицательные тесты на коронавирус они сдали на днях. К тренировкам приступили только что, поскольку лишь в четверг вернулись в Казань. И самое главное — под вопросом участие Хвичи Кварацхелии, который долго находился на самоизоляции в Грузии. Словом, даже если все легионеры смогут выйти на поле, их физическое состояние вряд ли окажется оптимальным.
Хватит ли их на интенсивные 90 минут — большой вопрос. А ведь ситуация в турнирной таблице неприятная: 21 очко и 10-е место в РПЛ. До топ-4 не хватает уже шести баллов, а конкурентов предостаточно. Ещё пара осечек и борьбе за еврокубки можно будет забыть. К тому же ближайший оппонент очень опасен.
ЦСКА в четверг снова остался без победы в Лиге Европы, скатав ничью с «Фейеноордом» (0:0). Впереди битва с «Вольфсбергом», где устроит только победа. Однако пройдёт она дома и перелёты будут не самыми внушительными. Да и времени на восстановление окажется достаточно — около четырёх суток. По нынешним меркам не так плохо.
А пропускают подопечные Виктора Гончаренко меньше всех в чемпионате России. Даже несмотря на постоянные травмы защитников. Кроме того, возможно возвращение Марио Фернандеса. С «Фейеноордом» он на поле не вышел, решение принималось в день игры. Несколько бонусных дней могло хватить.
«Рубин» в ноябре ещё не забивал — 0:1 от «СКА-Хабаровск», по 0:2 от «Химок» и «Ростова». А тут лучшая оборона РПЛ, по крайней мере с точки зрения статистики. И лидеры, которые даже если смогут выйти на поле, то будут не в оптимальном состоянии. Напрашивается индивидуальный низ хозяев.
На ИТМ 1 гола «Рубина» дают крепкий коэффициент 1.84. Красно-синие на фоне плотного графика вряд ли покажут свой лучший футбол, так что ждём не самого высокого темпа, при котором моменты будут возникать от случая к случаю. Шансы гостей, конечно, выше, но после ноябрьской паузы они пока тоже не впечатляют.
Вырисовывается низовой футбол, при котором вполне вероятна ничья. Ждём тут чего-то вроде 1:1 или 1:0 в пользу москвичей. Вполне можно рассмотреть комбинированную ставку Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.83.
Прогноз и ставки на матч 16-го тура чемпионата России «Рубин» — ЦСКА 29 ноября 2020 года
В прошлом туре «Рубин» вышел полуторным составом. Сейчас кадровая ситуация чуть улучшилась, однако Старфельт и Бом прилетели в Казань только на днях. То есть вряд ли будут находиться в лучшей форме. А Кварацхелия сидел на карантине в Грузии ещё дольше. ЦСКА между тем пропускает меньше всех в РПЛ. Напрашивается индивидуальный низ казанцев.
Ставка: ИТМ 1 гола «Рубина» за 1.84.
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