«Марсель» — «ПСЖ». Лионель Месси справится в чемпионате Франции без помощи Серхио Рамоса

24 октября состоится матч 11-го тура чемпионата Франции «Марсель» — «ПСЖ». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «ПСЖ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.68. Успех «Марселя» оценён экспертами в 5.35. Ставки на ничью принимаются за 4.55.

Коэффициенты букмекеров на матч «Марсель» — «ПСЖ» 24 октября 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Марсель» — «ПСЖ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.43. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09. Поставить на «обе забьют» можно за 1.60.

Анализ и прогноз матча 11-го тура чемпионата Франции «Марсель» — «ПСЖ» (24.10.2021)

Кажется, поклонники Лионеля Месси всё же могут выдохнуть с облегчением. Аргентинский кудесник довольно серо начал сезон во Франции. Долго набирал форму, знакомился с новыми партнёрами, но вписался-таки в клубную систему и уже начал приносить пользу. Невероятная удача, учитывая, что парижскому клубу трансфер не стоил ничего.

Свой дебютный гол во французской Лиге 1 экс-нападающему «Барселоны» ещё предстоит забить. А вот как содрогать сетку ворот противников в Лиге чемпионов, он прекрасно помнит. Более того, за два последних тура текущего розыгрыша группового этапа турнира отличился уже три раза, один из голов оформив с пенальти.



Сперва досталось английскому «Манчестер Сити» (2:0). Уверенный Эдерсон не сумел справиться с точным ударом Месси под перекладину на 74-й минуте. А в недавнем матче с немецким «РБ Лейпциг» аргентинец вырвал для своей новой команды три очка. Немцы вели со счётом 2:1 до 67-й минуты, но затем дважды пропустили от Лео.



Две победы подряд в сумме с ничейным результатом в Брюгге и осечками прямых конкурентов подарили «ПСЖ» первое место в группе А. После трёх туров в активе семь очков, но вся борьба ещё впереди. «Ман Сити» Пепа Гвардиолы отстаёт на один пункт, «Брюгге» — на три. Не страшен, пожалуй, РБЛ, у которого до сих пор ноль баллов.

В чемпионате Франции Лионель Месси много пропустил по разным причинам. Где-то только набирал форму, где-то — отдыхал после международных игр за сборную Аргентины. Всего провёл 190 минут на поле с момента своего трансфера, но ничем особенным не отметился. Более того — с тем же «Ренном» (0:2) не впечатлил совсем. Равно как и его новый клуб.



Впрочем, положение у парижан на внутренней арене тоже приятное. После 10 туров шли на первом месте, набрав 27 из 30 возможных очков. Отрыв от ближайшего преследователя — «Ланса» — составлял девять баллов. В отсутствие Месси и Неймара результат делает Килиан Мбаппе. В последнем туре, например, помог обыграть «Анже» (2:1).



Француз отдал результативную передачу на Перейра Данилу в середине второго тайма и забил победный гол на 87-й минуте, пусть и с пенальти. Всего за 10 туров Лиги 1 у молодого нападающего набежало пять голов и четыре голевых паса. Самый яркий игровой отрезок был на старте сезона, но и сейчас с этим проблем нет.

«Марсель», конечно, тоже в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции добавил. Набрал 17 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице. При этом ещё и игру в запасе имеет. Понятно, что отрыв от лидера по-прежнему внушительный, но перемены на тренерском мостике явно пошли на пользу клубу из одноимённого города.

За 10 игр при Хорхе Сампаоли во Франции марсельцы забили 18 голов, что для априори нерезультативной французской Лиги 1 является достойным результатом. А пропустили всего 11, что не так уж и много. Проблемы три. Первая — ухудшающаяся форма на внутренней арене. В трёх последних турах потерпели два поражения.



Вторая — меньше времени на отдых после выступления в еврокубке. «ПСЖ» играл во вторник с «Лейпцигом», а провансальцы — в четверг с «Лацио». Конечно, любопытно, что они пропустили всего один гол и ни разу не проиграли за три тура Лиги Европы. Но также ни разу не выиграли и забили столько же. Гордиться особо нечем.



Третье — парижане сейчас банально предпочтительнее. Вернули себе законное первое место в чемпионате Франции, заслуженно возглавили группу в Лиге чемпионов. Да, пропускают многовато. С нетерпением ждут дебюта Серхио Рамоса, который пока откладывается на ноябрь. Зато удалось поправить нападение.

Лидеры в строю, регулярно приносят пользу. Да и статистика личных встреч с подавляющим перевесом на стороне столичной команды. «Пари Сен-Жермен» выиграл восемь из 10 последних матчей с «Марселем», уступив лишь в одном. Кажется, логичным вариантом снова будет проверить победу парижан. Коэффициент терпимый — 1.68.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции «Марсель» — «ПСЖ» 24 октября 2021 года

«ПСЖ» набирает обороты. Вернул первую строчку в чемпионате Франции, возглавил группу в Лиге чемпионов. Лионель Месси привыкает на новом месте, регулярно забивает на евроарене. Пора бы забить дебютный гол в Лиге 1. «Марсель» — крепкий, но подходящий противник. Последняя форма на внутреннем первенстве не впечатляет, а на статистику лучшее вообще не смотреть. Ждём ещё одну победу хозяев.



Ставка: победа «ПСЖ» за 1.68.

Прогноз Виктора Гусева на матч «Барселона» — «Реал».