«Челси» — «Ливерпуль». Ещё одна плохая новость для Романа Абрамовича

27 февраля состоится финал Кубка английской лиги «Челси» — «Ливерпуль». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным гостям: поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.44. Успех лондонцев оценён экспертами в 3.58. Ставки на ничью в основное время принимаются за 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка лиги Англии «Челси» — «Ливерпуль» 27 февраля 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Челси» — «Ливерпуль» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.19, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

Анализ и прогноз финала Кубка лиги Англии «Челси» — «Ливерпуль» (27.02.2022)

Еврокубковые состязания гремят уже вовсю, однако про другие соревнования тоже не стоит забывать. Тем более когда речь идёт о финале Кубка английской лиги. 27 февраля на легендарном стадионе «Уэмбли» лондонский «Челси» сыграет с «Ливерпулем». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

В последних четырёх турах чемпионата Англии «Челси» потерпел поражение от «Манчестер Сити» (0:1), сыграл вничью с «Брайтоном» (1:1), победы одержал над «Тоттенхэмом» (2:0) и «Кристал Пэлас» (1:0). С результативностью испытывает проблемы, несмотря на наличие Ромелу Лукаку, Тимо Вернера и ряда других топовых атакующих футболистов.



В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с французским «Лиллем» Томас Тухель решил кардинально изменить подход. Немец выпустил непривычную тройку атакующих футболистов — Кристиана Пулишича, Хакима Зиеша и Кая Хаверца. При этом использовал схему с тремя защитниками. Его подопечные одержали очередную, но скромную по собственным меркам победу — 2:0.



Скромную ещё потому, что «доги» в последних матчах чемпионата Франции выступили очень плохо. Потерпели разгромное поражение от «ПСЖ» (1:5), с трудом перехитрили «Монпелье» (1:0) и сыграли вничью с располагающимся в зоне вылета «Метцем» (0:0). Такого противника лондонцы могли одолеть с более внушительным перевесом.

Очевидно, с реализацией у «аристократов» большие проблемы. Об этом свидетельствуют неуверенная победа в финале Клубного чемпионата мира над бразильским «Палмейрас» (2:1 ДВ) и встреча на стадии 1/16 финала Кубка Англии с «Плимут Аргайл» (тоже 2:1 ДВ). Нанесли аж 41 удар по воротам противника, а забили всего два мяча.



Подопечные Юргена Клоппа с такого рода недугами не сталкивались уже давно. В последних шести турах чемпионата Англии играли строго на победу. Сначала разгромили «Брентфорд» (3:0), затем разделались с «Кристал Пэлас» (3:1), «Лестером» (2:0), «Бёрнли» (1:0) и «Норвичем» (3:1), а также крупно одолели «Лидс» (6:0).



В противостоянии с «павлинами» по дублю оформили Мохамед Салах и Садио Мане. Вместе с одноклубником — Диогу Жотой — форварды возглавляют таблицу бомбардиров АПЛ. Но не только на внутренней арене их успехи хороши. Египтянин входит в число самых результативных игроков текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Возможно, именно ему достанется следующий «Золотой мяч».

Благодаря великолепному атакующему звену и опытному Юргену Клоппу красные одержали уверенную победу над «Интером» в первой встрече 1/8 финала евротурнира — 2:0. Забили под занавес, но смотрелись намного лучше оппонента. Больше владели мячом и нанесли больше ударов, в том числе — в створ. Счёт на табло закономерен.



А вот в ничейном противостоянии с «Челси» (2:2) мерсисайдцы немного сплоховали. Забили первые, однако отдали инициативу лондонцам, за что поплатились. Впрочем, матч выдался неоднозначным, система VAR помогла «аристократам». Сначала повлияла на отмену красной карточки Мэйсону Маунту, а затем подтвердила гол Матео Ковачича.

Финал — всегда испытание на выдержку и крепость нервов. В грядущем противостоянии мы бы отдали предпочтение номинальным гостям. Они смотрятся очень уверенно, стабильно одерживают победы шестой матч кряду в чемпионате Англии и демонстрируют потрясающую результативность. О Лиге чемпионов тоже сказали.



Недооценивать лондонцев нельзя. Забивают они не так часто, зато крепки в обороне. С трудом, но тоже добиваются успехов. Вероятнее всего, уступят, хотя за ничью в основное время вполне могут зацепиться. Об этом свидетельствует и результат последнего очного матча. Возьмём Х2 + тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 1.84.



Конечно, Томас Тухель в прошлом сезоне показал, что умеет выигрывать в финале серьёзного турнира, когда сделал это в Лиге чемпионов. Однако в клубе сейчас не всё спокойно. Во-первых, ситуация с Ромелу Лукаку до сих пор остаётся напряжённой. Бельгийский нападающий сдал, хотя главный тренер настроен оптимистично.

Во-вторых, под давлением находится Роман Абрамович. По информации СМИ, нынешний владелец «Челси» даже может продать команду. Важно делать своё дело, но, кажется, лондонцам сейчас немного не до футбола. В отличие от мерсисайдцев, которые настроены серьёзно.

Прогноз и ставки на матч Кубка лиги Англии «Челси» — «Ливерпуль» 27 февраля 2022 года

«Челси», несмотря на старания Томаса Тухеля, забивает мало. Зачастую дотягивает до добавленного времени, где добывает уже излюбленные для себя 2:1. Основная проблема — низкая реализация. «Ливерпуль», в свою очередь, просто великолепен. Стабильно добивается необходимых результатов и может похвастаться потрясающей статистикой во всех соревнованиях. Думаем, в основное время мерсисайдцы как минимум не проиграют. Вдобавок, кажется, лондонцам немного не до футбола.

Ставка: «Ливерпуль» не проиграет в основное время + тотал больше 1.5 мяча за 1.84.