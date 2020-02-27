Чемпионат мира по биатлону надо срочно менять. Для сборной России это плохая новость

Медали чемпионата мира по биатлону ценятся всё меньше. Но остановить деградацию турнира очень легко.

Чемпионат мира по биатлону в Антхольце завершился совсем недавно, а его результаты уже стираются из памяти. Только самые продвинутые болельщики навскидку перечислят победителей во всех дисциплинах, не говоря уже о медалистах. Вот попробуйте сами!

Можно предположить, что для российских поклонников биатлона спортивная составляющая ушла на второй план после скандала вокруг полицейских обысков у Александра Логинова. Какой уж тут спорт, когда пахнет криминалом! Но оказывается, эта проблема существует даже в Норвегии, куда отправилась львиная доля медалей чемпионата мира. Журналист Лейф Вельхавен после полного триумфа своих биатлонистов в Италии посмел усомниться в ценности этих наград.

С ним трудно спорить, ведь видов программы в рамках чемпионата мира по биатлону становится всё больше, а соревнования остаются ежегодными. И чемпионат мира превращается в проходной турнир. Простой и очевидный способ срочно изменить ситуацию – перестать разыгрывать медали каждый год, как давно заведено в большинстве популярных видов спорта.

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«Биатлон рискует разрушить сам себя»

Как бы ни относиться к позиции Вельхавена, ему нужно отдать должное за смелость. Для норвежского журналиста призывать сократить количество комплектов наград на чемпионатах мира по биатлону всё равно что для его коллег из России ратовать за ужесточение возрастного ценза в женском фигурном катании – плюсов в карму точно не добавит.

«Возникает вопрос: до какой степени биатлон рискует разрушить сам себя, если допускается такое обесценивание медалей и так часто проводятся чемпионаты? Представитель каждого пола может завоевать семь медалей чемпионата мира. Нам действительно нужны три эстафеты? Эстафета, смешанная эстафета и супермикст — это перебор.

Йоханнес Бё в 26 лет уже завоевал 19 медалей чемпионата мира и три — на Олимпиаде. Конечно, каждый раз это весело. Но, может, стоит перейти от количества, которое находится в приоритете у руководства IBU, к качеству?» — написал обозреватель портала VG.

Норвежский журналист считает, что в биатлоне происходит обесценивание медалей

Эстафеты трогать не надо

Расширение программы чемпионата мира обусловлено желанием IBU повысить интерес к своему виду спорта в не самых биатлонных странах. Сначала с этой целью была придумана смешанная эстафета, а затем и сингл-микст, для участия в котором достаточно иметь по одному спортсмену каждого пола. Обе дисциплины сначала обкатывались на второстепенных соревнованиях, затем успешно показали себя на Кубке мира, так что включение их в программу чемпионата мира было логичным и закономерным. Тем более зрительские рейтинги командных гонок обычно не уступают личным.

С другой стороны, ежегодно давать спортсменам семь попыток на золото чемпионата мира – это действительно серьёзный удар по значимости достижений, который ведёт к деградации турнира. Больше наград один атлет может завоевать лишь в плавании и спортивной гимнастике, на одну меньше – в лыжных гонках. Но во всех перечисленных видах спорта для этого необходимо быть суперуниверсалом, сочетающим разные навыки и стили, дистанции или снаряды. А главное – чемпионаты мира по водным и лыжным видам спорта проводятся раз в два года, что автоматически поднимает ценность медалей на другой уровень.

Травля Логинова – позор для мирового спорта. С таким биатлоном пора кончать! Если Сашу действительно вынудят закончить карьеру, то весь биатлон надо будет выбрасывать на помойку. И строить всё заново.

Биатлону нужно брать пример с футбола

В футболе чемпионат мира проходит раз в четыре года, и поклоннику самой популярной игры с мячом не составит труда назвать победителей последних трёх-пяти турниров. А кто выиграл женскую гонку преследования на чемпионате мира в 2017-м? Согласитесь, сразу и не вспомнишь. Другой пример – регби, где чемпион планеты также определяется раз в четыре года при огромном интересе болельщиков. Чем реже проводится чемпионат мира, тем больше к нему внимания и тем ценнее добытые там награды.

Во многих видах спорта федерации вынуждены проводить чемпионаты планеты ежегодно, так как это единственный способ хоть как-то напомнить о себе. У биатлона с популярностью никаких проблем нет, а Кубок мира запросто даст фору большинству чемпионатов мира по другим олимпийским дисциплинам. Из рейтинговых видов спорта каждый год проходит разве что чемпионат мира по хоккею, однако этот турнир давно не ассоциируется с битвой сильнейших и, по мнению многих экспертов, нуждается в серьёзных переменах.

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А что будет со сборной России?

Руководство Международного союза биатлонистов вполне может позволить себе проводить чемпионат мира раз в два года. Статус турнира повысится, как и значимость медалей, да и Кубок мира в сезон без Олимпиад и чемпионатов мира значительно возрастёт в цене. Сейчас же и по зрительскому интересу, и по атмосфере чемпионат мира практически ничем не отличается от этапов Кубка мира, и это серьёзный сигнал к переменам. Да, лидерам мирового биатлона будет сложнее обновлять медальные рекорды, зато всем будет понятно, насколько сложнее побеждать в новой реальности.

На соотношение сил в мировом биатлоне сокращение количества чемпионатов мира повлиять не должно. Вероятность завоевания награды упадёт и у лидеров, и у спортсменов второго эшелона.

А для сборной России в её привычном в последние годы состоянии необходимость перемен – это плохая новость: теперь у тренеров хотя бы раз в четыре года не получится списать все неудачи на подготовку к ближайшему чемпионату мира или Олимпиаде. Хотя кто знает, может быть, в отсутствие необходимости выходить на пик к главному старту россияне будут блистать на Кубке мира?