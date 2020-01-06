Один мальчик очень хорошо себя вёл в 2019 году и теперь хочет получить своё.

«Пусть бой Хабиба и Фергюсона в этот раз не сорвётся!» Письмо Дедушке ММАрозу от фаната

Здравствуй Дедушка ММАроз! В прошлом году я вел себя очень хорошо: посмотрел почти все турниры, не разводил мусор в комментариях и, как и полагается любому поклоннику ММА, хейтил Артёма Тарасова. Поэтому, дорогой Дедушка, я очень надеюсь, что ты исполнишь мои главные желания на Новый 2020 год.

Хабиб всё-таки встретится с самым опасным соперником. Нурмагомедов — Фергюсон. LIVE Самый масштабный поединок в истории лёгкого веса UFC состоится 18 апреля в Бруклине!

Попытка №5

Перво-наперво, я очень прошу тебя о том, чтобы Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон наконец-то подрались и выяснили, кто из них сильнее. Причем сделать это они должны в Бруклине, в главном бою UFC 249. Дедушка, пожалуйста, убери все электрические кабели из-под ног Фергюсона. За пару недель до поединка спрячь от Хабиба каждый десерт, не важно, итальянский или нет. Замотай их обоих в пузырчатую пленку и прибереги до самой ночи с 18 на 19 апреля. Пойми, это один из самых ожидаемых боев в истории, и он срывался уже четыре раза! По всей видимости, без новогоднего чуда руководство UFC справиться не сможет.

Поединок Фергюсон – Нурмагомедов сорвался в четвёртый раз. Как это возможно? Если это не затянувшаяся первоапрельская шутка, то бой проклят.

До свидания, Император

Дедушка, сделай так, чтобы Фёдор Емельяненко в следующем году окончательно завершил карьеру. Найдутся те, кто мечтают о реваншах с Бейдером или Митрионом, о новых титульных забегах, но я прошу тебя, не надо. Очень хочется, чтобы боец, олицетворяющий целую эпоху в истории ММА, ушёл на пенсию красиво. Пусть это будут интересные бои с такими же ветеранами. Вроде Джоша Барнетта или Роя Нельсона. Не вижу в этом ничего постыдного.

Может быть, твое волшебство сможет вернуть Мирко КроКопа для реванша? Пожалуйста, Дедушка, повтор лучшего поединка тяжеловесов в истории — гарантия моего идеального поведения на следующие 40 лет. Ну, а если размечтаться совсем, то пусть финальным боем в карьере Фёдора будет разборка с братом Александром во главе большого турнира в Москве. Немного жестоко, но это всем понравится, вот увидишь.

Прощальное турне Последнего Императора. С кем и когда подерётся Фёдор Мы ещё увидим Емельяненко в деле!

Джон, пора…

Моим третьем желанием будет переход Джона Джонса в тяжёлый вес. Как бы многие не относились к «Костлявому», но он самый талантливый боец в истории. Его всегда будут преследовать допинговые скандалы, но если что-то и может смыть подобное наследие, то это завоевание звания «Самый опасный человек на планете». Кроме того, потенциальная трилогия с Джонсом — единственное, что может продлить карьеру Даниэля Кормье. И, я думаю, что ты, Дедушка, как и многие поклонники ММА по всему миру, не против поболеть за твоего ровесника ещё разок.

Лучший боец мира чуть не опозорился. Джонс был в шаге от сенсационного поражения Кажется, гению пора что-то менять. Карьера движется к тупику, раздельное решение в бою с Сантосом — лишнее тому подтверждение.

Новый чемпион для России

Моё четвёртое желание немного отдает глорихантерством, но прошу тебя, пусть в 2020 году Пётр Ян побьётся за пояс UFC. Я болею за этого парня ещё с финала гран-при ACB легчайшем весе. В тот день на еле-еле заполненной арене в «Крылатском» он, никому не известный боец с рекордом 4-0, вышел против Мурада Каламова и закатил «Бой вечера».

Было бы очень эпично если спустя 5 лет и 10 побед в профессиональном ММА Пётр сможет завоевать главный пояс в мире. Кроме того, Пётр сегодня — третий номер в мире, который за полтора года уничтожил шестерых атлетов из ростера лучшей лиги мира разного ранга и он точно достоин побороться за звание первого номера на планете.

Скоро Хабиб сможет передохнуть. У России на подходе новый чемпион — Пётр Ян А на носу у ярчайшего российского претендента — бой с легендой ММА Юрайей Фейбером.

Хабиб — дома

Пятое и последнее моё желание на 2020 год будет самым жирным и несбыточным. Дедушка ММАроз, наша страна уже давно заслужила настоящий номерной турнир UFC. Очень прошу тебя, подари миллионам фанатов сказку и привези в Россию праздник смешанных единоборств с крутым кардом. Тем более, турнир, который могут возглавить сразу пара титульных боёв с участием российских бойцов, в следующем году реален как никогда.

Хабиб уже пару раз намекал, что такое возможно в ближайшие пару лет, а Конор вторил ему, словно его это вообще касается. В общем, Дедушка, мне хочется прикоснуться к действительно большому шоу, но так, чтобы потом домой можно было уехать на метро. Ну, или хотя бы в уютном плацкарте.

Хабиб дрался всего 12 минут за год и всё равно в списке лучших. Главные номинации-2019 Отметили для вас главные итоги года в UFC.

Очень надеюсь, что ты получишь моё письмо, а также письма других фанов ММА. И если ты будешь исполнять только каждое третье наше желание, то 2020 год обязательно станет лучшим в истории самого зрелищного спорта на планете Земля.