«Раскат грома» в голову, убойная нога от красотки Валентины Шевченко и удар на 3 миллиона

Нокаут за 5 секунд, удар Супермена и «Цапля» от Яна. Лучшие нокауты-2019. Часть 1 Самая зрелищная подборка о прошедшем годе.

«Чемпионат» заканчивает подводить итоги ушедшего 2019 года. На десерт осталось самое вкусное.

Муслим Салихов — Нордин Талеб. 3 миллиона за точный удар

Здорово провёл 2019 год российский боец UFC Муслим Салихов. Мастер «ударки» одержал две победы — на сентябрьском UFC 242, где Хабиб Нурмагомедов защитил пояс от посягательств Дастина Порье, и октябрьском UFC Fight Night 162, прошедшем в Сингапуре. В этом материале мы остановимся именно на сентябрьском успехе Муслима. На турнире в Абу-Даби Салихов за неполный раунд разобрался с Нордином Талебом и сделал это настолько ярко, что получил от работодателя $ 50 тыс (что в пересчёте на российские рубли составляет примерно три миллиона) в качестве бонуса за лучший нокаут вечера.

Роскошный удар российского бойца отключил канадца! Нокаут оценили в 3 миллиона Король кунг-фу из Дагестана «потушил» бывшего охранника Неймара впечатляющим ударом на последней минуте раунда. Смотрите, как это было!

На исходе пятой минуты стартового раунда Салихов заставил Талеба отойти вплотную спиной к клетке и атаковал резким оверхендом справа. Нордин не успел среагировать на удар и рухнул без сознания на настил. То была вторая кряду победа российского бойца, и в наступившем году Муслим имеет все шансы забраться в топ-10 рейтинга своего дивизиона, если продолжит побежать подобным образом.

Валентина Шевченко — Джессика Ай. 26 секунд — и дело в шляпе

Великолепная Валентина Шевченко продолжает успешно защищать свой чемпионский пояс. Каждая новая победа Пули круче предыдущей. В прошедшем году среди прочих выделяется успех Валентины от 8 июня. На UFC 238 Шевченко предстояло биться с одной из самых случайных претенденток за долгое время Джессикой Ай, которая подошла к титульнику благодаря трём трудовым победам, до которых, впрочем, американка проигрывала всем, кому не лень. Потому было с самого начала понятно, что против потрясающей Шевченко Ай будет совсем тяжко. Однако едва ли кто-то мог ожидать, что Валентина разберётся с Джессикой настолько лихо.

Девчонки так могут? После нокаута Валентины Шевченко американку просто жалко Это был роскошный удар ногой, после которого американка Ай даже ойкнуть не успела. После такого нокаута Валентине сразу позвонил президент.

Их поединок едва успел начаться, когда одна из девушек, находящихся в октагоне тем вечером, уже лежала без сознания. Шевченко хватило 26 секунд, чтобы найти способ одержать очередную яркую (а, может, и вообще самую яркую в карьере) победу. Для этого Валентине оказалось достаточно разрядить в голову соперницы один точный левый хай-кик. Лодыжка чемпионки влетела точно в лоб претендентки, не успевшей поднять блок, и бедная Джессика валилась на канвас уже в бессознательном состоянии.

Видео нокаута

Жонас Бильяриньо — Созиналдо Дуарте. Колено из ада

Если бы не Хорхе Масвидаль и его исторический нокаут, то лучшим ударом с колена за весь год был бы вот этот шедевр из Бразилии. Бойцы Жонас Бильяриньо и Созиналдо Дуарте встретились в клетке 19 октября на турнире молодого промоушена Future FC, проведшего тем вечером лишь девятый ивент. И именно развязка этой схватки стала украшением всего шоу. За 30 секунд до завершения первого раунда Шива (прозвище Бильяриньо) бросился на Дуарте и парой комбинаций избил его, сперва отправив в нокдаун ударом руки, а после — завершив поединок великолепным «летящим коленом».

Боец чуть не снёс голову соперника, пробив коленом в прыжке. Нокаут месяца? Удар вышел настолько страшным, что испугался даже его исполнитель. Шива бросился помогать сопернику вместо того, чтобы праздновать победу.

В самом конце эпизода разбитый Дуарте отошёл к сетке, чтобы перевести дух, но только он успел прислонить спину к клетке, как озверевший Бильяриньо со всей силы в высоком амплитудном прыжке всадил Созиналдо в лицо правое колено. Удар вышел страшным, Жонас даже не хотел праздновать победу поначалу — переживал за вырубленного соперника.

Нико Прайс — Джеймс Вик. Уникальный трюк

Продолжает катиться вниз по наклонной карьера некогда грозного контендера из UFC Джеймса Вика. Гигантский американец (его рост составляет 190 сантиметров, что очень много для полусреднего (до 77 кг) и лёгкого (до 70 кг) весов, в которых выступал Вик) потерпел четыре поражения подряд и, вероятно, скоро ему предстоит искать себе новое место работы. Мало того, что Вик проигрывает, так он ещё и улетает в тяжёлые нокауты. А иногда и в очень красивые тяжёлые нокауты. Так, 12 октября 2019 года Джеймса сразил уникальным ударом Нико Прайс, встречавший Джеймса в полусреднем дивизионе.

Боец нокаутировал соперника, лёжа на спине. Уникальный удар ногой Нико Прайс — единственный, кому удалось исполнить нокаут из такого положения дважды. Турнир UFC в Тампе вышел неожиданно ярким. Видео.

Прайс потряс Вика точным правым хуком в начале первого раунда, после чего попытался залезть к сопернику в гард, но допустил ошибку и позволил тому себя перевернуть. Казалось бы, Вик сумел обезопасить себя, заняв позицию сверху на земле.

Но именно в этот момент Прайс каким-то удивительным образом изловчился и сразил оппонента ударом ноги, лёжа на спине. Самое интересное, что из этой позиции Нико и раньше умудрялся нокаутировать людей. В 2018 году Прайс одной рукой забил до потери сознания Рэнди Брауна, также находясь под соперником на настиле октагона.

Дави Галлон — Росс Пирсон. «Раскат грома»

Красивое название, ничего не скажешь. Да и сам «раскат грома» — удивительно красивый и сложный по исполнению удар, потому применить его эффективно удаётся бойцам крайне редко. В прошедшем году лучше всех это сделал малоизвестный Дави Галлон, которому выпал шанс сделать себе имя победой над давно и безнадёжно пробитым ветераном Россом Пирсоном.

«Раскат грома» в голову. Бойца нокаутировали удивительным акробатическим ударом Бедного Росса Пирсона даже не потребовалось «добивать» — ветеран UFC рухнул от неожиданного удара, словно статуя.

Галлон сполна использовал свою возможность и не просто убрал Пирсона с пути — Дави сделал это чрезвычайно красиво. Акробатические элементы редко бывают полезными в драке, однако некоторым талантам удаётся применять свои гимнастические умения с толком. Галлон вот смог — полетел на опытного соперника, исполнив по ходу сальто вперёд, и крепко зацепил того ногой в голову. Пирсон сразу же рухнул на настил без сознания, а рефери оперативно оттащил от ветерана разгорячённого соперника, отправив того праздновать одну из красивейших побед в MMA за последний год.