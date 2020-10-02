«Хочу сделать гильотину в третьем раунде». Хабиб настроен очень решительно

24 октября в UFC планируют провести один из самых громких турниров года – UFC 254. В его главном событии чемпион лиги в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов будет в третий раз защищать титул. На этот раз на пояс посягнёт временный чемпион UFC Джастин Гэтжи.

Менее чем за месяц до шоу лига принялась за его активную раскрутку. Так, несколько часов назад завершился медиадень, посвящённый UFC 254. В его ходе Нурмагомедов ответил на множество вопросов.

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О тренировочном процессе и первом лагере без отца

Очевидно, что многих в первую очередь интересовало, как Хабиб справляется без отца. Нурмагомедов, как всегда, старался быть предельно корректен. Но, видимо, тема для него настолько болезненна, что в какой-то момент он с трудом сдержал эмоции.



«Конечно, это сложно. Это очень сложно, но я не понимаю, почему вы, ребята, продолжаете задавать этот вопрос. У вас есть отец? Если с ним что-то случится, вам будет тяжело? Конечно. Успели ли мы обсудить с ним Гэтжи? Обсуждали, но немного. Отец говорил, что Джастин скорее встретится с Махачевым. Он распределял соперников для него и для меня. В Джастине он видел противника для Ислама. Отец хорошо отзывался о Гэтжи. Говорил, что у него хорошая борьба и ударка.



Что касается тренировочного процесса, то в Дубаи нас принял наследный принц. Тренируемся в его резиденции. Каждые 48 часов проходим тесты. Прошёл уже 12 тестов на коронавирус. Постоянно проверяемся. Здесь за нами сильный уход. Главное, чтобы ребята не привыкли. Здесь же есть те, кто начинает. Так что беспокоюсь за молодых ребят», — заявил Нурмагомедов.

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О Джастине Гэтжи и планах досрочной победы

Далее Хабиб дал оценку своему следующему сопернику и рассказал, что планирует его финишировать до пятого раунда. Более того, Нурмагомедов даже признался, какой для этого готовит приём.



«Не думаю, что бой с Гэтжи будет шахматной партией. Я дерусь лучше, чем он. Он жёсткий парень, он любит кровь, сражается, как воин. Но если мы будем говорить о бойцовском IQ, полагаю, в этом я намного лучше, чем он. Что есть у Джастина, так это очень хороший тренер. Если вы видели его последний бой, тренер давал ему очень хорошие советы.

Джастин сказал, что ему интересна моя реакция на то, если у меня пойдёт кровь? Если пойдёт, конечно, это неприятно. Я тяжело тренируюсь, делаю всё, что нужно, чтобы сохранить себя, нанося ущерб сопернику. Ну, пойдёт кровь, так пойдёт. Стараюсь не реагировать на слова соперников, не пускаю их в голову.

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Что касается борьбы Гэтжи, я смотрел все его поединки. У него хорошая защита от тейкдаунов. Он знает, как бороться. Но последние лет шесть он не использовал борьбу так, как это делаю я. Ведь я всегда пользуюсь борьбой. Борьба и контроль сделали меня чемпионом. Не думаю, что в последние годы он был хорошим борцом. У него есть база и он знает, как нужно защищаться. Но сейчас у него нет таких хороших кондиций.



Конечно, я был впечатлён его выступлением в бою с Фергюсоном. Он показал, что может драться пять раундов. Но в любом случае они дрались только в стойке. Это был будто кикбоксинг. Со мной всё будет совершенно иначе. Ему придётся переживать о борьбе, кикбоксинге, боксе, грэпплинге. Ему придётся справляться с моим давлением. Думаю, он попытается убить мои ноги, используя лоу-кики. Нога должна стать стальная, над этим работает вся команда (здесь Хабиб показал на камеру изрядно отбитую ногу).



Как я планирую завершить бой? У меня есть хорошая гильотина, которую я делаю левой рукой. Также у меня хорошая кимура. У меня много приёмов. Ещё полностью не раскрылся в UFC, знаю, на что способен. Хотелось бы сделать гильотину в третьем раунде. Полностью его перебить, заставить устать, перевести, немного поработать гранд-энд-паунд. Затем, когда он привстанет, прижать его к сетке и задушить. Я заставлю его устать. Планирую финишировать его в третьем или четвёртом раунде», — сказал Хабиб.

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«Что будет меня мотивировать после боя? Хороший вопрос»

В ходе общения с прессой Нурмагомедов также ответил на вопрос, чего ожидать от его карьеры после боя с Гэтжи. Россиянин признался, что и сам не знает, что будет его мотивировать выступать и дальше. Вместе с тем, он исключил уход из спорта.



«Что будет меня мотивировать после? Не знаю. К примеру, если финиширую Гэтжи, что дальше? Хороший вопрос. Мне нравится конкурировать. Я в UFC не ради денег, ведь у меня много бизнес-проектов. Так что это хороший вопрос.



Не думаю, что завершу карьеру. Есть парочка вариантов. Дана обещал мне что-то очень интересное. Но я сказал ему попридержать информацию и рассказать мне после боя. Я не отказывался от участия в проекте The Ultimate Fighter, просто пока думаю о бое с Гэтжи.

О победах Чимаева и поражении Тухугова

Помимо вопросов о себе Хабибу задали несколько вопросов и о других бойцах, в том числе о Хамзате Чимаеве и Зубайре Тухугове. Нурмагомедов высоко оценил Чимаева, отметив, что через бой ему уже должны дать претендентский поединок.



«Хамзат заслуживает место в топ-10, топ-15. Он заслуживает бой с жёстким соперником из топа, после этого он должен получить претендентский бой. Он жёсткий парень и заслуживает этого. Али сказал, что Хамзат подерётся в декабре в пятираундовом бою. Отличная возможность», — сказал Хабиб.

«Тухугов бегал и не хотел драться». Зубайра проиграл, не помогла даже помощь Хабиба Хаким Даводу в третьем раунде негодовал и даже опускал руки, безуспешно призывая россиянина драться.

Ну а для своего товарища по команде Зубайры Тухугова Нурмагомедов уже планирует его возвращение в октагон. Хабиб дал короткий анализ выступлению Тухугова в бою с Хакимом Даводу, который сложился для россиянина неудачно.



«После второго раунда сказал ему, что оба раунда могут отдать как одному, так и другому. Третий раунд нельзя было отдавать. В таких боях судьи смотрят на третий раунд. Что есть, то есть. Уже ничего не вернёшь. Мне бы хотелось, чтобы он подрался в январе. Надо вернуться, победить и вернуть свои позиции», — подытожил Нурмагомедов.



Что же, это был только первый медиа-день из ближайших мероприятий, запланированных к турниру UFC 254. Так что мы продолжаем внимательно следить за событиями вокруг следующего поединка Нурмагомедова. До боя остаётся 22 дня, ждать осталось совсем немного.