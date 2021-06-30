Обладателю 800-килограммового удара сегодня исполнилось 55 лет

Сегодня большой день для всего боксёрского сообщества. Одному из величайших боксёров в истории исполнилось 55 лет. Речь идёт о самом жестоком, ярком и брутальном бойце, человеке с тяжёлым детством и непростым характером, который завёл его на вершину спорта, а затем и на самое дно социума. Это всё один человек и зовут его Железный Майк Тайсон. Им восхищались миллионы, если не миллиарды людей. От него отворачивались самые близкие люди, кидали на деньги, а некоторые до сих пор пытаются отсуживать их за его старые грехи. На его боях выросло целое поколение, подражающее ему, особенно его левому крюку.

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Его брутальность стала его визитной карточкой, которая внушала страх его соперникам ещё перед гонгом. Так даже Анджей Голота сбежал с ринга после второго раунда, хотя Железный Майк только один раз отправил поляка в нокдаун. Вы можете вспомнить ещё одного бойца, от которого сбегали прямо по ходу боя? Это немудрено, потому что никто не хотел почувствовать на себе чудовищную силу удара бывшего абсолютного чемпиона мира, который по оценкам экспертов достигал 800-килограммовой мощи. Хотя перед поляком был не праймовый Майк, а человек, отсидевший три года в тюрьме, так и не вернувшийся на свой пик. Но даже после такого Голоту сегодня можно назвать не трусом, а скорее осознанным человеком, которому дорого собственное здоровье. Однако Голота такой один на весь мир, а 44 соперника, которых вырубил Майк оказались одними из многих, кто осмелился бросить ему вызов, но закончившие одинаково печально.

Пиковый Тайсон на восходе карьеры был совершенным, идеальным бойцом без изъянов. Он был, подобно Ивану Драго, непробиваемым и сокрушающим всех и вся на своём пути. Каждый удар нёс в себе угрозу, поэтому он заканчивал досрочно бой при первой возможности. С одной стороны, это развлекало публику, желающую хлеба и зрелищ. А с другой, это было невыгодно промоутерам, а именно Дону Кингу. Эту истину усвоил Флойд Мейвезер, что сделало его самым дорогим спортсменом в мире, даже когда тот на пенсии.

За эту совершенную машину ростом 178 см и весом 97 кг мы должны быть благодарны Касу Д’Амато, легенде, сделавшей из Майка не просто машину, но прежде всего человека. Так как у Тайсона не было семьи в традиционном понимании этого слова, его воспитанием занимался Кас, ставший впоследствии для Майка вторым отцом.

Д’Амато считал, что в его представлении идеальный тяжеловес не должен быть слишком высоким, чтобы тот сочетал в себе высокий уровень координации, подвижности и взрывной ударной мощи. Для замедления биологического роста его тренер приучал Майка приседать с мешком картошки на плечах, что делало его ноги еще мощнее и более пружинистыми. Помните, с чего начинался левый крюк Железного Майка? Верно, с нырка, после которого следовал прыжок, благодаря которому он дотягивался до челюсти двухметровых шкафов. Они ничего не успевали понять, как оказывались прикованными к настилу ринга всем телом.

Так мы стали свидетелями редчайшего феномена, срубающего соперников каждый месяц. За неполные два года (1 год и 8 месяцев) 20-летний Майк Тайсон стал чемпионом мира, нокаутировав Тревора Бербика во втором раунде. Менее чем через год Тайсон стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе, одолев в объединительном бою непобедимого чемпиона по версии IBF Тони Такера единогласным решением судей. В итоге Железный Майк стал самым молодым чемпионом и самым молодым абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе.

Фото: Ethan Miller/Getty Images

К сожалению, Кас Д’Амато не дожил один год до чемпионства своего падавана, скончавшись в возрасте 77 лет. Поэтому Майк с годами ожидаемо сдал из-за отсутствия ментора, которому он мог прислушиваться и не имел права огорчить. Кевин Руни не смог заменить ему «отца» Каса, хотя именно при нём Тайсон добился самых больших высот в боксёрском ринге.

Появление зажиточного коммерсанта Дона Кинга изменило карьеру Тайсона коренным и необратимым образом. Именно Кинг посодействовал тому, чтобы Тайсон распустил весь тренерский штаб, включая Руни. С появлением Дона в жизни Майка появилось много соблазнов — девушки, наркотики, марихуана, алкоголь и т.д. Поэтому ждать первого поражения пришлось недолго. Спустя 18 месяцев после увольнения Руни Тайсон проиграл в неоднозначном бою Бастеру Дугласу, что только ускорило процесс падения Майка на самое дно. Очень скоро боксёра постигли проблемы с законом. Тайсон был обвинён в изнасиловании и оказался за решёткой на шесть лет. Но в итоге Майк отсидел три года.

Через четыре года Тайсон вернулся в ринг, но это был уже не тот Майк, которого мы знали. Да, при нём остался всем известный маятник, но вместе с ним остался его бунтарский дух, из-за которого он не переставал вляпываться в неприятности как в ринге (привет Эвандеру Холифилду!), так и за пределами ринга (избиение людей, употребление наркотиков). Он не растерял ударную мощь, привитую ещё Д’Амато, но скорость была уже не та, а выносливость — и подавно. В итоге Тайсона хватало в лучшем случае на три раунда работы в привычном высоком темпе. Потом он сдувался, если не успевал заканчивать бой досрочно, и его разбивали. Поэтому его не мог не ожидать крах и плачевный конец карьеры.

Вместе с тем нельзя не отметить, что после ухода из спорта, пусть и не сразу, но Майк взялся за ум. Тайсону удалось избежать падения на самое дно в виде лечебниц и рехабов, благодаря тому, что тот изменил свои жизненные приоритеты, несмотря на статус банкрота (спасибо махинациям Дона Кинга за это). Тайсон начал посвящать время своим детям, которых у него за время бурной молодости появилось аж восемь.

Таким образом, уход в ислам и дети спасли ему жизнь. Более того, экс-чемпион даже до сих пор может тряхнуть стариной в ринге, как, к примеру, было в недавнем выставочном поединке с Роем Джонсом, благодаря чему мы могли на полчаса погрузиться в наше детство. И поэтому Тайсон не превратился в забытый всеми пережиток прошлого и гордо стоит в одном ряду с иконами бокса в лице Мухаммеда Али и Джо Фрейзера. И даже на их фоне он остаётся самым любимым бойцом, эталоном идеального боксёра, несмотря ни на что. С днём рождения, Железный Майк! Спасибо тебе за детство!