«Большой босс!» Украинец оформил жёсткий нокаут и докопался до Даны Уайта. Видео

Игорь Потеря был вне себя от счастья — даже станцевал после объявления результата.

В ночь с 30 на 31 июля в Далласе, штат Техас, США, состоится турнир UFC 277, в главном событии которого Джулианна Пенья проведёт защиту титула в легчайшем весе против Аманды Нуньес. В прелимах украинец Игорь Потеря встретится с представителем Румынии Николае Негумеряну.

Потеря попал в UFC благодаря мощному выступлению на претендентской серии Даны Уайта. Соперником украинца был поляк Лукаш Судольски с рекордом 8-0 – сам Игорь в тот момент имел в активе 19 побед и два поражения. Судольски выступал в промоушене Babilon и большинство поединков выиграл в первом раунде нокаутом. Игорь же дрался в украинских организациях, где также регулярно заканчивал бои досрочно – перед боем с поляком у него было 16 финишей.

Несмотря на нокаутирующую мощь двух полутяжей, бой не был осторожным. Он продлился недолго и завершился в конце первого раунда, когда Потеря выбросил два оверхенда. Правый получился неакцентированным, а левый прилетел прямо в голову поляку. Судольски поплыл, и Игорь добил его правым хуком в подбородок.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно на странице UFC во «ВКонтакте».

После пары добиваний на канвасе Джейсон Херцог остановил поединок, а Потеря закричал, с разбегу запрыгнул на клетку и обратился к Дане Уайту: «Большой босс! Каждая победа будет такой же, как эта!». Уайт, вероятно, не до конца понял, что хотел сказать Игорь, поэтому просто заулыбался. После объявления результата Потеря исполнил дерзкий танец, который закончился «выстрелом» из пальцев – так украинец напомнил о своём прозвище Дуэлист.

Игорь Потеря Фото: Chris Unger/Zuffa LLC/Getty Images

Потеря должен был дебютировать в UFC ещё 6 марта против того же Негумеряну, но из-за разрыва связок украинца бой отменили, а румын подрался с Кеннеди Нзечукву и победил раздельным решением. Теперь поединок Игоря с бойцом из Румынии снова в силе – ждём очередной нокаут от Дуэлиста.