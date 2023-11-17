«В тюрьме русскоязычные постоянно дрались с немцами». Интервью с новой звездой TOP DOG

18 ноября в Уфе состоится турнир по кулачным боям TOP DOG 25. В главном событии вечера сойдутся Серж «Баварский Снайпер» Михель и Наим «Самурай» Давудов. Поединок будет носить чемпионский статус, поэтому к нему приковано повышенное внимание. Кроме того, у Михеля очень интересная история – он выступал на Олимпийских играх и был обладателем пояса WBC International. А теперь немец российского происхождения стремительно становится звездой российской кулáчки. Мы поговорили с Сержем о трудной юности и криминале, выборе между боксом и боями на голых кулаках, а также отношении к России.

– Как проходит подготовка к предстоящему поединку?

– Всё идет по плану, даже лучше. Первый бой с Давудовым я принимал на коротком уведомлении. Кулáчка – это не бокс. Я всё время боксировал по восемь, 10 и 12 раундов. Но это не значит, что тебе пять раундов по две минуты будет легче. Здесь совсем другая динамика. И теперь вношу необходимые корректировки. То есть я готовился именно на двухминутные раунды, на пять раундов. Делал интервальные и беговые тренировки. Абсолютно прекрасно прошла подготовка.

– После предыдущего боя с Самураем вы долго восстанавливались. С чем это было связано?

– У меня были переломы обеих рук. Кулáчка – это не бокс. Я за четыре недели принял бой, подготовить кулаки было невозможно. Поэтому и получилось два перелома. К счастью, без смещений. Я даже не ожидал, что так получится. Приехал домой, опухоль не сходила больше недели. Я пришёл к врачу, который сказал мне, что поломаны обе руки. Никаких операций не потребовалось, но нужно было дать зажить. На этот раз думаю, что всё будет хорошо.

Серж Михель Фото: topdogfc.ru

– Вы носите прозвище Баварский снайпер, как оно появилось?

– Я чувствую себя в Баварии как дома. Все мои воспоминания именно с ней связаны. У меня есть друг в сборной Германии. Там были все пацаны из разных регионов. А мы с ним были из Баварии. И как-то вместе постоянно держались, везде и повсюду. И очень гордились тем, что мы вдвоём из Баварии, что прошли очень далеко и вместе стали чемпионами. У нас такая гордость была. И именно он сказал, что я всегда могу закончить бой одним выстрелом. Меня считали ударником. И поэтому прозвали Снайпером, который может закончить всё одним ударом.

– Олимпийские игры – это одно из самых памятных воспоминаний в жизни?

– Очень люблю вспоминать олимпийский бокс. В сборной Германии было очень много русскоязычных бойцов. Я очень люблю вспоминать то время. Было весело, было круто. И мы всё это проходили всей командой, вместе радовались, вместе плакали. Из этого вышла дружба со многими ребятами. Я очень горжусь этим временем. А я дошёл до Олимпиады и вознаградил себя. Весь цикл был очень крутой и очень интересный. Хорошо было.

– В молодости у вас были большие проблемы с законом. Почему это случилось?

– Это было ещё до сборной Германии. Я с 12 до 15 лет боксировал по юношам, сделал 30 боёв. А потом меня выгнали со школы. И я с такими же разгильдяями начал лазить по улицам, воровать, избивать людей. Это длилось недолго, меня быстро закрыли на первый срок за драки и воровство. Дали два с половиной года, полтора отсидел, но ничего не изменилось. Это казалось крутым, была своя тюремная романтика. Я в 18 лет вышел и снова пошёл по этому пути.

Серж Михель Фото: topdogfc.ru

Но потом моя подруга забеременела. И когда я поехал на второй срок, у меня родился сын. Я понимал, что, если пойду дальше по этой дорожке, она просто бросит меня. А сын будет называть папой другого человека. И это меня вытащило. Отец мой – тренер по боксу. Он приезжал на свидания и рассказывал про свой бойцовский клуб. Рассказывал об успехах своих пацанов, понимал, что это может меня затянуть. Так и случилось. Я уже в тюрьме начал тренироваться. Вышел, поехал на чемпионат Баварии по мужчинам и все три боя выиграл досрочно. И увидел в спорте, что люди стремятся, хотят чего-то добиться. У меня поменялся круг общения. И я зацепился за них и за бокс.

– Драки на улице и в тюрьме помогают вам сейчас в кулачных поединках?

– Обязательно, обязательно. Мне кажется, что все боксёры или парни, занимающиеся MMA, выходят из сложной жизни. И где-то им это всё помогает. Хочу напомнить, что я родился на Сахалине. Это суровый край. И то воспитание, которое было вложено в меня… Я очень горжусь тем, что родился там, что у меня сохранился русский дух. Именно этот дух мне не даёт сдаться, дать слабину. Тюрьма и улица научили меня стоять за себя.

– Вы упомянули тюремную романтику. Она выражалась так же, как и в России?

– Да, именно так и выражалась. Конечно, не в таком объеме, как в России. Но мы тоже придерживались своих правил, был общак. Русскоговорящие и достойные пацаны сидели вместе. Было многое по российским законам. Придерживались этих рамок. Не было такого, что каждый живёт сам за себя.

– А русскоязычные ребята часто конфликтовали с немцами, были драки?

– Конечно, постоянно, постоянно это было. Я был в четырех разных тюрьмах. И во всех у меня на этом фоне были драки. Это же малолетка. Каждый хочет кому-то что-то доказать. Там без драк никак, каждый день были драки. Если не у меня, то у кого-то другого.

– А сейчас не просыпается желание вернуться в Россию? На время или навсегда.

– Не знаю, не могу сказать нет. Мне очень нравится в России. В 2012 году я выигрывал международный турнир в Хабаровске, получил хрустальную перчатку, золотую медаль. И мне дали бы мастера спорта международного класса, если бы я жил в России. Я хорошо здесь выступаю, комфортно себя чувствую, разговариваю на русском языке. Мы с семьёй хотим следующим летом поехать не в Турцию, а в Сочи. А вообще думаю, может, купить в России квартирку, чтобы тоже была. Такие мысли есть.

Серж Михель Фото: topdogfc.ru

– А в Германии не сталкиваетесь с неприятным отношением из-за того, что вы выходец из России?

– Я – нет. У меня лично такого не было, я этого не чувствую. Я живу в маленьком городе, меня все знают. И никто уже не будет подходить, что-то мне говорить. Я тут вырос. У меня ничего такого не было, с такими проблемами не сталкивался.

– Вы упоминали, что не хотите ставить целей в профессиональном боксе. Полностью уходите в кулáчку?

– Я подписал контракт с TOP DOG на пять боёв. Это как минимум полтора года. И в этот момент я буду полностью сконцентрирован на кулáчке. Совмещать это с профессиональным боксом будет просто невозможно. А там уже посмотрим, что будет дальше. Я доволен моим промоушеном, я не просто так отправлял свою анкету именно им. Мне нравилась атмосфера TOP DOG: сено, простые штаны.

Серж Михель Фото: topdogfc.ru

– А как вы изначально узнали про TOP DOG?

– Мой друг тоже смотрел в сторону кулáчки, показал мне турнир TOP DOG. Я даже стримы покупал, мне было по душе смотреть. Это напоминало уличную драку. Пацаны выходят в джинсах, длинных штанах, в трико… Как раньше на «стрелку». Это было мне по душе. Данила Регбист круто всё делает. Вся эта атмосфера мне очень сильно понравилась.

– Регбист и его последний конфликт с Альфредо. Что произошло?

– Я видел и слышал, но не знаю всех подробностей. Данила вообще красавчик – вот что я могу сказать!

– Регбист высказывается о возможном проведении турнира с Hardcore, как вы оцениваете такую перспективу?

– Я очень положительно оцениваю эту идею. Кулáчка так хорошо развивается. Можно делать не только с Hardcore, но и с иностранными лигами. Чтобы в итоге получался чемпион мира по кулáчке. Было бы круто. Может, лет через 10 это и случится.

– Кулáчка – очень опасный вид спорта. Не переживаете ли вы за то, что можно нанести серьёзную травму сопернику?

– В сене об этом вообще не переживаешь. А вот до боя – да. Я верю в бога и прошу у него, чтобы сохранил здоровье в нашем поединке. Но потом выходишь на бой и просто делаешь свою работу. Всякое может быть. Люди работают на стройках, там тоже опасно. Это может случиться везде. А вообще – кулáчка брутальнее, больше крови, рассечений. Но если говорить о травмах головы, бокс выглядят для меня опаснее. Представьте, что вам 12 раундов стучат по голове «десятками»? От них больше вреда здоровью, чем от рассечений.

Серж Михель Фото: topdogfc.ru

– А что касается финансов. Вы сильно потеряли в плане гонораров после перехода в кулáчку?

– Огромные гонорары в боксе получают только первые номера. Чтобы в боксе продвинуться, нужно сначала платить деньги. А у меня не было спонсоров, промоутеров. Я боксировал в Англии и получал неплохие деньги. Но и сейчас в TOP DOG у меня хороший гонорар. И если переводить на время в ринге, я получаю за бой не меньше, чем получал в Англии. И я доволен. В России очень быстро растёт медийность. Про TOP DOG знают даже в Германии.

– После боя Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну пошли разговоры о том, что бокс стагнирует. Что вы скажете об этом тезисе?

– Я тоже так считаю. Боксу всё хуже и хуже. Взять хотя бы Германию, бокс даже не показывают по телевидению. Никакой раскрутки нет, как это было раньше. А вот MMA развиваются очень сильно, люди их приветствуют. Смешанные единоборства брутальнее, там меньше засуживают, чем в боксе. Людям это больше нравится. У нас во Франкфурте делают MMA-ивенты на 10-20 тысяч человек. Когда такое было в боксе в последний раз?

– Насколько остра в профессиональном боксе проблема судейства?

– Думаю, что, где большую роль играют деньги, там уже не все чисто. Где-то и кого-то продвигают, это больше бизнес начинается, а не спорт.