Перспективы Чимаева, величие Хабиба. Разговор с российским тренером талантов UFC

Расул Магомедалиев — главный тренер зала Universal Fighters в Махачкале. Он работает с такими бойцами, как Роман Копылов, Армен Петросян, Владимир Минеев и экс-чемпион АСА Муслим Магомедов. В интервью Магомедалиев высказался о поражении Копылова в последнем поединке, оценил перспективы Шары Буллета и сделал прогноз, смогут ли Арман Царукян и Дастин Порье остановить Ислама Махачева. Также тренер объяснил, почему никто не превзойдет Хабиба Нурмагомедова, и предположил, есть ли шансы у Хамзата Чимаева на чемпионство.

— Последний поединок Копылова сложился неудачно. Вы говорили, что от вас скрыли отравление, был потом разбор полётов?

— Да, были там моменты. Они думали, всё пройдёт, Роман подхватил вирус здесь перед вылетом. В аэропорту его тошнило, был весь бледный. Видимо, думали, что мелочи и всё пройдёт, но это же очень серьёзный бой. Халатно отнеслись к этому. В Америке он уже пришёл в себя более-менее и решил выйти, подраться. И там видно было, как он устал. Исходя из этого, я уже начал узнавать, что и как. Моя жена и жена Ромы работают вместе, дружат, и я попросил узнать, в чём дело. И вот так через неё узнал, что он болел ещё с Махачкалы. Видно было, он в первом раунде уже подсел, устал очень сильно. Причина была в этом.

— В своём привычном состоянии Копылов справился бы с Эрнандесом?

— Без проблем. Справился бы, конечно. Он проделал хорошую работу под этот бой. Работал с одними из лучших в плане борьбы, грэпплинга. Всё было доработано. А то, что такой середнячок в борьбе заходит за спину и проводит удушающий, этого, конечно, не должно было случиться. Копылов огромную работу провёл.

Роман Копылов — Энтони Эрнандес Фото: Los Angeles Daily News via Getty Images

— Новый соперник Романа — Сезар Алмейда. Насколько я понимаю, это более удобный соперник, тоже ударник.

— Да, бразилец, тоже ударник. Я бы не сказал так, что для Романа кто-то удобный, кто-то нет. Но у них, конечно, в основном пойдёт работа в стойке. Допускаю, что где-то Копылов сам попробует применить борцовские навыки. Это уже будет видно там.

— Полетите ли вы на этот раз с ним?

— Если визу дадут, то да, полечу.

— В случае победы Роман будет просить бой с соперником из топ-15?

— Да, естественно. Думаю, Роман должен красиво выиграть и попросить рейтингового соперника. Кого-нибудь из топ-15.

— Говорите ли вы Роману, чтобы он больше разговаривал? Потому что для UFC это всё же тоже важно.

— Да, это он понимает, но в этих моментах чуть сдержанный, не очень любит такое. В принципе, у меня все такие. И Армен Петросян тоже. Но для раскрутки боя это нужно. Хотя бы чуть-чуть над этим работать тоже надо.

— Видели, что Бо Никал, из которого растят звезду, после UFC 300 упомянул Романа? Был бы этот бой интересен?

— Да, что-то он там говорил. Он же тоже нерейтинговый боец. Будь он в топ-15, конечно, а так зачем он нужен? То, что он бросает вызовы Чимаеву и другим, ничего не значит. Если раньше Романа окажется в топ-15, тогда нам будет интересно.

— Никал себя переоценивает или что-то есть?

— Что-то есть, да, но нет такого, как он себя преподносит. Сумасшедшей какой-то борьбы, грэпплинга. Да, умеет что-то, но стойка жёстко хромает.

— Другой ваш подопечный Муслим Магомедов относительно недавно лишился титула и был исключён из Гран-при. Он рассчитывает забрать пояс обратно или задумывается о переходе за океан?

— Идут переговоры сейчас. В Гран-при уже вышли двое в финал. Я слышал, что Муслима хотят в Сочи свести с Григором Матевосяном за пояс, а потом победителя этого боя с победителем Гран-при, чтобы объединить два пояса. В планах, конечно, подраться до конца года, а в начале следующего, если всё будет хорошо, попробовать за океан.

Муслим Магомедов Фото: ACA

— Вы говорили, что у Муслима природный талант и у вас к нему другой подход, потому что бойцы больших весов всегда немного ленивые.

— Он чуть другой в плане тактики, в плане психологии. Конечно, у него природный талант есть. Мы видим, что у него нет какого-то рельефного тела, как у других. Просто обычное тело, даже немного пузо. И он легко справляется с соперниками.

— Психологический подход, про который вы часто говорите, это самое важное с точки зрения взаимодействий тренера и бойца?

— Да, конечно, это очень важно. Многие на это не обращают внимания, но это важный момент.

— У вас в целом очень много бойцов, которые выступают в самых разных лигах. Есть такие, кто не сильно известен широкой публике, но может заявить о себе в ближайшее время?

— Афанди Асипов есть, он спарринг-партнёр Романа Копылова и Армена Петросяна. Из молодых есть Магомед Акаев, идёт в Hardcore без поражений, тоже интересный. Ислам Кадиев ещё. Есть хорошие ребята, всех сразу не вспомнить.

Руслан Магомедалиев Фото: Из личного архива Магомедалиева

— Сейчас в среднем весе UFC довольно много россиян. Помимо Копылова и Петросяна, есть Алискеров, есть Шара Буллет. Тот же Алискеров, у него хорошие перспективы? Ему уже пытались дать рейтинговых бойцов.

— Я бы сказал, что у всех названных бойцов есть шанс стать лучшими. Смотря кто как подойдёт, какой будет лагерь и какая психологическая подготовка. Шансы у всех есть.

— Вы как-то говорили, что Шара Буллет немного «сачок» и лучше ему оставаться в Махачкале. У Шары есть перспективы или проблемы с борьбой далеко его не пустят?

— Перспективы, конечно, есть, но надо работать. Все же люди, потихоньку набирают опыт в стойке, в борьбе. У Шары есть возможность набирать и стать ещё лучше. Со стойкой у него проблем нет. Но нужно работать правильно и в правильном месте.

— У вас в зале его пробелы бы закрыли?

— Это уже пройденная тема, вряд ли он будет в нашем зале. А так, конечно, если бы остался, то набрал бы навыков в два раза больше. В плане борьбы и грэпплинга.

— У Шары в профиле указано, что он №1 в среднем весе в России. Согласны?

— Нет, это неправильно. У нас в России очень серьёзные ребята есть. Я думаю, что Шара входит в топ-5 в России, но не могу назвать кого-то сильнее остальных.

— Насколько я понял, у вас с его тренером Гором Азизяном возник не то чтобы конфликт, но какие-то пикировки через медиа были?

— Это не тренер его, кажется, он директор клуба «Гор ММА». Ну да, он вроде бы нормальный, умный человек, но в ненужном месте лезет иногда, говорит про моих ребят. Я же не разрешал. Я ведь не говорю о поражениях ребят из его зала, почему они проиграли и что им нужно делать. Каждый должен заниматься своим делом, тогда у всех всё будет хорошо. Я, например, не могу сказать, что я хороший менеджер. Я не знаю, что там бывает и как. Поэтому считаю, каждый должен заняться своим делом.

— Чимаев дойдёт до титула в этой весовой категории?

— Сложно будет. Уиттакер — испытание номер один для него. Мне самому интересно посмотреть, как это будет. Потому что Уиттакер может бороться, бьёт, у него есть всё. Поэтому для Чимаева это самый сложный бой.

— Прошёл UFC 300, как вам турнир в целом? Хедлайнером был Алекс Перейра, и, насколько я понимаю, вы говорили, что Копылов с ним бы справился. Как вам Перейра в полутяжах?

— Не сказал бы, что Алекс себя там лучше чувствует, просто Джамал Хилл был как труп. Человек просто стоит, что сложного его ронять? Кроме левого бокового, я считаю, у Перейры ничего нет. Ногой ещё тыкает, и всё. Это вопрос времени, сколько он будет чемпионом. Анкалаев, Крылов, они побьют его.

— Перейра чемпион до встречи с Анкалаевым?

— Да. Для Анкалаева это хороший и лёгкий бой. Уверен, что Магомед может пройти его и в стойке, и в борьбе.

— Бой Царукяна и Оливейры. По сути, всё прошло так, как вы и говорили в одном из интервью. Но есть такое, что Арман не убедил в своих притязаниях на пояс?

— Бой интересный был, но он не выиграл так, как мне хотелось это увидеть. Бой очень сложный был. Уверенно он его не выиграл, мы это видели все, я согласен с раздельным решением. Арман сам понимает и лучше меня знает, в каком положении он оказался в первом раунде, но вышел. Во втором раунде он попал на треугольник, на руку Оливейра зашёл, оттуда у него никто не уходит, но гонг спас. Конечно, такие моменты были опасными. Ну и так, чтобы людей удивить, он ничего такого не сделал. Даже в стойке Оливейра пару раз жёстко очень попал.

— Царукян постоянно говорит о Махачеве. Видите ли вы, что Арман доставит Исламу проблемы? Или Махачев — доминирующий чемпион, которого никто не сдвинет?

— Я бы сказал так. Царукян чуть неудобный для Ислама, это есть. Для Махачева немного сложный бой, но Ислам всё равно сильнее. Не знаю, не вижу того, кто может его победить на данный момент. Мне кажется, ещё год-полтора никто его не победит.

Ислам Махачев Фото: Getty Images

— Стоит Махачеву идти за вторым поясом в полусредний вес?

— Можно. Он запросто может взять там пояс. При любом сопернике в 77 кг. Шавкат Рахмонов разве что. Он сильный, я вижу его чемпионом в этом весе.

— Бой с Дастином Порье. Чего ждёте?

— Если Махачев будет драться в стойке все пять раундов, тогда у Порье есть шанс победить. Но это, конечно, маловероятно. По мне, 60 на 40 в пользу Ислама, потому что он лучше Порье и в борьбе, и в грэпплинге. Махачев в любом случае будет бороться и попытается измотать Дастина.

— Вы сами тренировались у Абдулманапа Нурмагомедова. И говорили, что Хабиб сам сделал себя талантливым. Что скажете по поводу Ислама? Умара? Усмана? Можно ли сказать, что это уже более продвинутое поколение с точки зрения навыков?

— Всё равно нужно говорить как есть. Всем им чуть далековато до Хабиба. Мне кажется, что бы они ни сделали, на его уровень будут тяжело выйти. То, как он работал без ошибок, как доминировал, это будет сложно им сделать. Не вижу, чтобы они превосходили Хабиба. Но все они талантливые ребята, конечно. Усман и Умар могу стать чемпионами. Молодые, талантливые ребята, всесторонне развиты, у них есть и борьба, и стойка, и грэпплинг. Но станут ли как Хабиб, это тяжёлый вопрос.

— Владимир Минеев. Вы не раз восхищались его характером. Каких высот он мог бы достичь в ММА при желании?

— Он мог бы стать чемпионом UFC в среднем весе. Для этого у него было всё. Если бы попал ко мне года на три-четыре пораньше, то много чего можно было бы сделать ещё.

— Анонсировали бой Минеева с Исмаиловым по боксу. Как вам? Чего ожидаете?

— Интересный бокс будет. Мне кажется, если бы это был трёхраундовый боксёрский бой, то небольшое преимущество было бы у Исмаилова. В восьми раундах я уже вижу преимущество Минеева. Вова может победить, но бой сложный и интересный.