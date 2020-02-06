Чемпионка UFC Шевченко: алкоголь в умеренных количествах — хорошая вещь

Чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко рассказала об отношении к употреблению алкоголя.

«Мы сами не пьём, поскольку род деятельности не позволяет. Но алкоголь в умеренных количествах, как я считаю, хорошая вещь, которая веселит душу, объединяет людей.

Алкогольная культура существует столько же, сколько существует человек. В Перу и в латинских странах есть традиция ставить бутылку на стол. Каждый может налить себе столько, сколько хочет. И никогда никто не напивается, все веселятся. Я считаю, что к алкоголю нужно подходить так же, как к искусству», — сказала спортсменка в интервью YouTube-каналу BSNews.

Напомним, 8 февраля Шевченко на турнире UFC 247 в Хьюстоне сразится с Кэтлин Чукагян. Поединок пройдёт в андеркарде боя Джон Джонс — Доминик Рейес.

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