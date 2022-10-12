Ян Блахович подписал контракт на бой с Анкалаевым

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) польский ветеран Ян Блахович (29-9) подписал контракт на поединок с россиянином Магомедом Анкалаевым (17-1), который, как ожидается, состоится 11 декабря на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе (США).

«Контракт подписан», – написал Блахович в социальных сетях.

Анкалаев в своём последнем бою на UFC 277 в июле победил техническим нокаутом американского экс-претендента на титул Энтони Смита. Блахович в мае на UFC on ESPN 36 одолел техническим нокаутом (травма колена) австрийца Александара Ракича.

Напомним, возглавит турнир UFC 282 титульный реванш в полутяжёлом весе между чехом Иржи Прохазкой и бразильцем Гловером Тейшейрой.

Ранее стало известно, что шведский ветеран Александр Густафссон также выступит на UFC 282.