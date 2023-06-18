Сын Кости Цзю отстоял титул, Ферстаппен выиграл квалификацию. Главное к утру

Временный чемпион WBO в первом среднем весе австралиец Тим Цзю нокаутировал мексиканца Карлоса Окампо за 77 секунд, нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Канады, в дебютном матче нападающего «Зенита» Малкома сборная Бразилии по футболу разгромила Гвинею со счётом 4:1. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
1. Тим Цзю нокаутировал Карлоса Окампо на второй минуте поединка.
2. Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Канады, Хюлькенберг – второй, Леклер – 11-й.
3. Бразилия разгромила Гвинею в дебютном матче Малкома за сборную.
4. Арман Царукян победил Жоакима Силву на турнире UFC on ESPN 47.
5. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко отправлен в СИЗО.
6. Муслим Салихов проиграл Николасу Далби единогласным решением судей.
7. Португальцы разгромили Боснию, словаки на выезде были сильнее исландцев.
8. «Зенит» победил ЦСКА в женском Суперкубке России.
9. Грузия обыграла Кипр в матче отбора к Евро-2024.
10. ЦСКА продлил контракт с Набабкиным.
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