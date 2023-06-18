Сын Кости Цзю отстоял титул, Ферстаппен выиграл квалификацию. Главное к утру

Временный чемпион WBO в первом среднем весе австралиец Тим Цзю нокаутировал мексиканца Карлоса Окампо за 77 секунд, нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Канады, в дебютном матче нападающего «Зенита» Малкома сборная Бразилии по футболу разгромила Гвинею со счётом 4:1. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Тим Цзю нокаутировал Карлоса Окампо на второй минуте поединка.

2. Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Канады, Хюлькенберг – второй, Леклер – 11-й.

3. Бразилия разгромила Гвинею в дебютном матче Малкома за сборную.

4. Арман Царукян победил Жоакима Силву на турнире UFC on ESPN 47.

5. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко отправлен в СИЗО.

6. Муслим Салихов проиграл Николасу Далби единогласным решением судей.

7. Португальцы разгромили Боснию, словаки на выезде были сильнее исландцев.

8. «Зенит» победил ЦСКА в женском Суперкубке России.

9. Грузия обыграла Кипр в матче отбора к Евро-2024.

10. ЦСКА продлил контракт с Набабкиным.