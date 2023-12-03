Царукян нокаутировал Дариуша, «Манчестер Юнайтед» уступил «Ньюкаслу». Главное к утру

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Российский боец UFC Арман Царукян нокаутировал Бенеила Дариуша в главном бою UFC Fight Night 233, «Манчестер Юнайтед» уступил «Ньюкаслу» со счётом 0:1, российский хоккеист Никита Кучеров установил рекорд «Тампа-Бэй Лайтнинг». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Арман Царукян нокаутировал Бенеила Дариуша в первом раунде.

2. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Ньюкаслу» и опустился на седьмое место в таблице АПЛ.

3. Никита Кучеров установил клубный рекорд «Тампы».

4. Результаты жеребьёвки группового этапа Евро-2024.

5. Тренер Иги Свёнтек: WTA совершила ошибку, допустив к соревнованиям россиянок и белорусок.

6. Арсен Захарян был заменён в матче с «Осасуной», появившись на 16-й минуте.

7. Эрика Андреева вышла в финал челленджера в Андорре.

8. В «Америке» сообщили, что готовы рассмотреть трансфер Вальдеса в ЦСКА.

9. Коннор Бедард установил новый рекорд «Чикаго».

10. «Наказывают Россию, но Украину и Израиль — нет». Колосков — о недопуске до Лиги наций.