Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Царукян нокаутировал Дариуша, «Манчестер Юнайтед» уступил «Ньюкаслу». Главное к утру

Царукян нокаутировал Дариуша, «Манчестер Юнайтед» уступил «Ньюкаслу». Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Российский боец UFC Арман Царукян нокаутировал Бенеила Дариуша в главном бою UFC Fight Night 233, «Манчестер Юнайтед» уступил «Ньюкаслу» со счётом 0:1, российский хоккеист Никита Кучеров установил рекорд «Тампа-Бэй Лайтнинг». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Арман Царукян нокаутировал Бенеила Дариуша в первом раунде.

2. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Ньюкаслу» и опустился на седьмое место в таблице АПЛ.

3. Никита Кучеров установил клубный рекорд «Тампы».

4. Результаты жеребьёвки группового этапа Евро-2024.

5. Тренер Иги Свёнтек: WTA совершила ошибку, допустив к соревнованиям россиянок и белорусок.

6. Арсен Захарян был заменён в матче с «Осасуной», появившись на 16-й минуте.

7. Эрика Андреева вышла в финал челленджера в Андорре.

8. В «Америке» сообщили, что готовы рассмотреть трансфер Вальдеса в ЦСКА.

9. Коннор Бедард установил новый рекорд «Чикаго».

10. «Наказывают Россию, но Украину и Израиль — нет». Колосков — о недопуске до Лиги наций.

Главные события дня:
20 топ-событий воскресенья: наши в НХЛ, зарубы в НБА и КХЛ и просто безумие футбола!
20 топ-событий воскресенья: наши в НХЛ, зарубы в НБА и КХЛ и просто безумие футбола!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android