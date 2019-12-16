Virtus.pro устали от поляков. Покупка русскоязычной команды должна всё исправить

Слухи о покупке российским клубом Virtus.pro новой команды по шутеру Counter-Strike: Global Offensive всё-таки получили подтверждение – казахская пятёрка AVANGAR, которая в сентябре добралась до финала чемпионата мира в Берлине, перешла под знамёна «медведей». В полном составе, да ещё и с тренером.

Virtus.pro выкупила состав AVANGAR по CS:GO

Основной причиной столь кардинального решения от лидера российского киберспорта считают кризис текущего состава. За несколько лет грозная пятёрка из топа мирового рейтинга скатилась к топу региональному, попутно теряя игроков «золотого» состава образца 2014 года. Остался один Януш Snax Погожельски с выводком молодых польских талантов вместо звёздных pashaBiceps и NEO.

Последним ярким моментом для тех Virtus.pro стал выход в финал EPICENTER 2017 в Санкт-Петербурге. Пожалуй, есть в этом есть немного символизма – заменивший поляков русскоязычный состав начнёт свой путь под тэгом VP именно на EPICENTER. Четвёртый турнир серии стартует в Москве уже завтра.

У польского состава всегда были противники – владельцу Virtus.pro Антону Черепенникову часто припоминали его же слова, что клуб ориентирован на русскоязычную аудиторию. Но эксперимент с покупкой польской пятёрки неожиданно оказался удачным. Уже на дебютном мейджоре ESL Series One в Катовице «медведи» стали чемпионами мира – идти на попятную было поздно.



Да и зачем идти, если клуб после стольких трудностей наконец-то оказался на волне успеха? Звезда мирового масштаба Ярослав PashaBiceps Яжомбковски вместе с партнёрами учил русские слова, признавался в любви к нашим болельщикам и рекламировал магазин бытовой техники по ТВ. Клуб расширил фан-базу научился зарабатывать на польских фанатах и вышел на европейский рынок.



Это работало, пока команда выигрывала. Это работало и в периоды неудач, когда игроки состава всё ещё были популярны и узнаваемы. В 2019 году не осталось ничего – коллектив один за другим покидали её медийные представители. Менеджеры Virtus.pro упирались, делали замены и пытались сохранить концепт, но получалось всё хуже. Но терпение когда-то должно было закончиться.

Пока Virtus.pro вылетали с квалификации на берлинский мейджор и не могли найти себя даже на онлайн-турнирах, AVANGAR стали второй силой СНГ-региона на мировой арене. Ещё весной команда отметилась победами на WePlay! Forge of Masters и DreamHack Open в Рио, а уже на чемпионате мира обновлённый состав неожиданно добрался до финала.



Неделей позже парни закрепили успех на BLAST Pro Series в Москве, а к концу года ещё и победили на WESG 2019 Central Asia. Конец успешного года немного смазали разве что неудачи на финалах ECS Season 8 и CS:GO Asia Championships – впрочем, игроки уже признали, что слишком много времени уделили онлайн-чемпионатам и понимают, как исправить ситуацию.

Кошмарная суббота «Спартака». Красно-белые проиграли ещё и казахам В домашнем турнире, пусть и на «Динамо», команда, которую называют «Спартаком», была разгромлена в решающем матче финала.

Теперь казахская команда, ведомая российским капитаном Джами Jame Али, получит наилучшие условия и будет выступать за один самых известных киберспортивных клубов мира. Известный комментатор Алексей yXo Малецкий считает, что сделка с AVANGAR может стать позитивным шагом для развития Virtus.pro.



«Учитывая затянувшуюся стагнацию польского состава и утрату как позиций, так и состава в целом, это хороший шанс вернуть бренд Virtus.pro в топ мирового рейтинга. Очевидно, что руководство потеряет болельщиков в лице польского сообщества – с другой стороны, русскоговорящая фан-база у наших топовых коллективов не меньше», отметил Алексей в комментарии «Чемпионату».

yXo — о покупке AVANGAR: это хороший шанс вернуть бренд Virtus.pro в мировой топ

Свой первый шанс проявить себя перед фанатами нового клуба игроки в CS:GO получат уже на этой неделе – EPICENTER в Москве может стать прекрасным завершением 2019 года и одновременно отличным стартом в Virtus.pro. Первый матч группового этапа новоиспечённые «медведи» проведут завтра против европейской mousesports. Начало – в 16:00.