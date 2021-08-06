Как менялся Лионель Месси в FIFA — от деградирующего до лучшего футболиста игры

5 августа Леонель Месси покинул «Барселону». Пока неизвестно, где продолжит карьеру знаменитый футболист, однако это неплохой повод посмотреть на его ипостаси в FIFA. Начиная с 2006 года он регулярно появлялся в футбольном симуляторе, и если в первых версиях он был больше похож на человека с явными проблемами, то к новым частям он стал больше похож на самого себя.
FIFA 06 — Рейтинг 78
Хотя юный Лионель Месси появился еще в 2004 году Pro Evolution Soccer 4 и Football Manager, Electronic Arts представила его только в части FIFA 06.
При неплохом наборе скиллов, у Месси был слабый потенциал — 75. В нем видели полузащитника, а лучше всего он играл на фланге. И у того Месси было дефолтное лицо — ничего особенного.
FIFA 07 — Рейтинг 84
В следующей части уже стало понятно, с кем футбольный мир имеет дело. Месси выдали солидный рейтинг (скорость — 94, ускорение — 92) и чумовой потенциал — 94. Ну и первый портрет.
FIFA 08 — Рейтинг 86
Аргентинец уже среди звёзд. А ключевые показатели вроде скорости, ускорения и дриблинга с потенциалом составили 95.
FIFA 09 — Рейтинг 90
Впервые Лео преодолел 90 баллов общего рейтинга. Ну и здесь уже все важнейшие в FIFA данные для форварда на топовых показателях в 95-97. Сам Месси в игре похож на Конана-Варвара или Лю Кана из Mortal Kombat. Слишком брутально, чтобы быть правдой.
FIFA 10 — Рейтинг 90
В десятой FIFA Месси остался более-менее прежним, даже портрет не изменили. Зато внезапно темп ускорения снизился до 93-х.
FIFA 11 — Рейтинг 90
Новый движок сделал своё дело — Месси стал больше похож на самого себя. Зато показатель реализации — 91, кошмар для любой защиты.
FIFA 12 — Рейтинг 94
EA Sports подступалась к Месси, чтобы сделать его не просто топом в игре, но и главной звездой всей серии. В FIFA 12 аргентинец получил рейтинг 94, и средние 95 баллов по каждому атакующему пункту профиля. Ложка дёгтя — скромные 48 на силу.
FIFA 13 — Рейтинг 94
И вот Месси впервые на обложке игры. Ради такого дела Лео «подстригли», но рейтинг остался прежним. Зато силу ему прокачали до порядочных 67.
FIFA 14 — Рейтинг 94
Игра перешла на новый движок EA Sports Ignite, портретное сходство вышло на новый уровень. Снова 94 пункта в рейтинге, а реализация — вообще едва не дотягивает до сотки, 97 баллов.
FIFA 15 — Рейтинг 93
EA уже заигрывала с Криштиану Роналду, поэтому в FIFA 15 у Месси общий рейтинг снизился на единицу. У Роналду был 92. Впрочем, по всем показателям Лео по-прежнему супер-топ.
FIFA 16 — Рейтинг 94
Возвращение к общему профилю в 94 балла, чуть снизилось ускорение — до 95. Этого, впрочем, было достаточно, чтобы обогнать 99% защитников.
FIFA 17 — Рейтинг 93
Обложку игры в народном голосовании выиграл полузащитник «Боруссии Дортмунд» Марко Ройс, но глобально обложку готовят под другого гения — Роналду. Зато смену имиджа Месси отразили в игре — форвард перекрасился в блондина и отрастил бороду.
FIFA 18 — Рейтинг 93
Прежний Месси, только перекрашенный обратно. Показатели 30-летнего игрока по-прежнему на уровне «Космос».
FIFA 19 — Рейтинг 94
Передачи подросли с 88 до 90, и контроль мяча — до 96. Месси всё более системообразующий игрок (во дела!), а не только скоростной.
FIFA 20 — Рейтинг 94
Короткие пасы ещё лучше — 92. Борода ещё длиннее. Зато ускорение снизилось до 91.
FIFA 21 — Рейтинг 94
Разработчики всё-таки сделали скидку на возраст и понизили спринтерскую скорость до 84. Тем не менее, у Месси по-прежнему топовый потенциал. И готовность играть на большинстве позиций в полузащите.
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