Источник: Ильяс illias Ганеев покинет состав NAVI по Dota 2

Саппорт Ильяс illias Ганеев покинет состав Natus Vincere по Dota 2, сообщает Metaratings.

По данным источника, illias продолжит карьеру в другой команде из СНГ. Кто заменит Ганеева в составе NAVI и в какой коллектив перейдёт киберспортсмен, остаётся неизвестным. Сообщается, что команда не получила приглашения на третий сезон OGA Dota PIT и не принимает участия в BTS Pro Series Season 3 именно из-за предстоящего решафла в команде.

Illias присоединился к ростеру «рождённых побеждать» в конце ноября 2019 года. В составе команды он занял 9-12-е место на DreamLeague Leipzig Major, 7-8-е место на WePlay! Pushka League Season 1 Division 1 и не сумел пробиться в плей-офф OMEGA League Dota 2: Europe Immortal Division.