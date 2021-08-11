Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Новости

Официально: S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывают на движке Unreal Engine 5

Официально: S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывают на движке Unreal Engine 5
Комментарии

Разработчики шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl из студии GSC Game World сообщили в твиттере, что разрабатывают игру на движке Unreal Engine 5. Ранее создатели не объявляли об этом официально.

Новость по теме
Звезда стримов Dr Disrespect откроет студию для разработки королевской битвы

В ответ на этот твит последовала реакция официального аккаунта Unreal Engine. Его авторы отметили, что думали о секретности информации о движке. Видимо, GSC Game World решила, что настало время раскрыть некоторые детали разработки.

Ранее стало известно, что на Unreal Engine 5 перейдёт Fortnite. Это случится в сентябре 2021 года. Если в промежуток с сентября 2021 года по апрель 2022 года не выйдет тайтлов на этом движке, то S.T.A.L.K.E.R. 2 станет второй игрой на этом движке.

Релиз второй части S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится 28 апреля на ПК и Xbox Series X|S. Релиз игры на PS5 не планируется.

Новость по теме
В Fortnite появилась экипировка Супермена
Комментарии
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021