Официально: S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывают на движке Unreal Engine 5

Разработчики шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl из студии GSC Game World сообщили в твиттере, что разрабатывают игру на движке Unreal Engine 5. Ранее создатели не объявляли об этом официально.

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В ответ на этот твит последовала реакция официального аккаунта Unreal Engine. Его авторы отметили, что думали о секретности информации о движке. Видимо, GSC Game World решила, что настало время раскрыть некоторые детали разработки.

Ранее стало известно, что на Unreal Engine 5 перейдёт Fortnite. Это случится в сентябре 2021 года. Если в промежуток с сентября 2021 года по апрель 2022 года не выйдет тайтлов на этом движке, то S.T.A.L.K.E.R. 2 станет второй игрой на этом движке.

Релиз второй части S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится 28 апреля на ПК и Xbox Series X|S. Релиз игры на PS5 не планируется.