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В Steam началась распродажа игр издателя 505 Games — Death Stranding, Control и другие

В Steam началась распродажа игр издателя 505 Games — Death Stranding, Control и другие
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В 2021 году 505 Games исполнилось 15 лет. В честь этого в Steam началась распродажа игр, издателем которых выступила компания. Можно купить множество тайтлов со скидками до 80%. Среди предложений есть Death Stranding, Ghostrunner, Control и другие.

Лучшие предложения

Ознакомиться с полным списком игр, участвующих в распродаже можно по ссылке. Акция продлится до 6 сентября. Некоторые игры можно купить со скидкой и в PS Store. Например, Journey to the Savage Planet стоит 1074 рубля вместо 2149 рублей, а подписчики PS Plus могут купить тайтл за 859 рублей.

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Хидео Кодзиме предлагали взять Киану Ривза на роль Клиффа из Death Stranding. В итоге геймдизайнер остановился на Мадсе Миккельсене, потому что по стилю персонаж больше подходил для него.

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