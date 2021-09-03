В Steam началась распродажа игр издателя 505 Games — Death Stranding, Control и другие
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В 2021 году 505 Games исполнилось 15 лет. В честь этого в Steam началась распродажа игр, издателем которых выступила компания. Можно купить множество тайтлов со скидками до 80%. Среди предложений есть Death Stranding, Ghostrunner, Control и другие.
Лучшие предложения
- Death Stranding — 1399 рублей (-60%)
- Journey To The Savage Planet — 599 рублей (-60%)
- Rogue Spirit — 809 рублей (-10%)
- Assetto Corsa Competizione — 639 рублей (-60%)
- Ghostrunner — 599 рублей (-60%)
- Control Ultimate Edition — 639 рублей (-60%)
- Open Country — 374 рубля (-50%)
- DRIFT21 — 899 рублей (-40%)
- Red Solstice 2: Survivors — 1049 рублей (-30%)
- How to Survive — 69 рублей (-80%)
- ABZU — 104 рубля (-75%)
- Brothers — A Tale of Two Sons — 69 рублей (-80%)
Ознакомиться с полным списком игр, участвующих в распродаже можно по ссылке. Акция продлится до 6 сентября. Некоторые игры можно купить со скидкой и в PS Store. Например, Journey to the Savage Planet стоит 1074 рубля вместо 2149 рублей, а подписчики PS Plus могут купить тайтл за 859 рублей.
Хидео Кодзиме предлагали взять Киану Ривза на роль Клиффа из Death Stranding. В итоге геймдизайнер остановился на Мадсе Миккельсене, потому что по стилю персонаж больше подходил для него.
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