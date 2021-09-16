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Инсайдер подарит 10 копий Battlefield 2042 из-за переноса беты

Инсайдер подарит 10 копий Battlefield 2042 из-за переноса беты
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Вслед за переносом даты выхода Battlefield 2042 отложили и запуск открытого тестирования, о чём вновь рассказал инсайдер Том Хендерсон.

Вместе с этим он подтвердил, что действительно разыграет 10 копий грядущего шутера из-за переноса беты. В начале сентября инсайдер обещал, что тест начнётся 22 сентября — а если этого не случится, он проведёт розыгрыш среди подписчиков. Испытать удачу можно прямо сейчас в «твиттере».

Теперь же начало тестирования ожидается:

  • 6 октября для предзаказавших и подписчиков EA Play
  • 8 октября для всех желающих.

Battlefield 2042 должна была выйти 22 октября, однако теперь релиз случится лишь 19 ноября. На волне слухов о переносе акции EA упали — участники рынка переживали, что шутер выпустят уже в 2022 году. В итоге игру отложили всего на месяц и стоимость компании начала восстанавливаться.

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