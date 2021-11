Elden Ring спустя час возглавила чарты продаж Steam

Только Bandai Namco запустила предварительные заказы Elden Ring, как ролевой экшен возглавил чарты продаж Steam — как региональные в России, так и глобальные.

В Росси среди конкурентов отметились Forza Horizon 5, набор для Counter-Strike: Global Offensive, «Стражи Галактики» и Generation Zero — на последнюю действует скидка в 73%. Также в десятку попали Shadow of the Tomb Raider, Battlefield 2042, Football Manager и дополнения для Apex Legends и Deep Rock Galantic.

В глобальном чарте ситуация отличается:

Elden Ring Forza Horizon 5 (предзаказы) Age of Empires 4 Flaklypa Grand Prix Football Manager 2022 Доступ к операции «Хищные воды» для CS:GO Battlefield 2042 New World Prison Simulator Набор Rival Tech для Deep Rock Galactic.

Сегодня издатель впервые показал 15 минут геймплея ролевого экшена, а также представил два коллекционных издания — в одном из них есть полноразмерный шлем. Сама игра выходит 25 февраля, но с 12 по 15 ноября на консолях пройдёт закрытая бета.