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Elden Ring спустя час возглавила чарты продаж Steam

Elden Ring спустя час возглавила чарты продаж Steam
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Только Bandai Namco запустила предварительные заказы Elden Ring, как ролевой экшен возглавил чарты продаж Steam — как региональные в России, так и глобальные.

В Росси среди конкурентов отметились Forza Horizon 5, набор для Counter-Strike: Global Offensive, «Стражи Галактики» и Generation Zero — на последнюю действует скидка в 73%. Также в десятку попали Shadow of the Tomb Raider, Battlefield 2042, Football Manager и дополнения для Apex Legends и Deep Rock Galantic.

В глобальном чарте ситуация отличается:

  1. Elden Ring
  2. Forza Horizon 5 (предзаказы)
  3. Age of Empires 4
  4. Flaklypa Grand Prix
  5. Football Manager 2022
  6. Доступ к операции «Хищные воды» для CS:GO
  7. Battlefield 2042
  8. New World
  9. Prison Simulator
  10. Набор Rival Tech для Deep Rock Galactic.

Сегодня издатель впервые показал 15 минут геймплея ролевого экшена, а также представил два коллекционных издания — в одном из них есть полноразмерный шлем. Сама игра выходит 25 февраля, но с 12 по 15 ноября на консолях пройдёт закрытая бета.

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