Elden Ring спустя час возглавила чарты продаж Steam
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Только Bandai Namco запустила предварительные заказы Elden Ring, как ролевой экшен возглавил чарты продаж Steam — как региональные в России, так и глобальные.
В Росси среди конкурентов отметились Forza Horizon 5, набор для Counter-Strike: Global Offensive, «Стражи Галактики» и Generation Zero — на последнюю действует скидка в 73%. Также в десятку попали Shadow of the Tomb Raider, Battlefield 2042, Football Manager и дополнения для Apex Legends и Deep Rock Galantic.
В глобальном чарте ситуация отличается:
- Elden Ring
- Forza Horizon 5 (предзаказы)
- Age of Empires 4
- Flaklypa Grand Prix
- Football Manager 2022
- Доступ к операции «Хищные воды» для CS:GO
- Battlefield 2042
- New World
- Prison Simulator
- Набор Rival Tech для Deep Rock Galactic.
Сегодня издатель впервые показал 15 минут геймплея ролевого экшена, а также представил два коллекционных издания — в одном из них есть полноразмерный шлем. Сама игра выходит 25 февраля, но с 12 по 15 ноября на консолях пройдёт закрытая бета.
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