«Моё сердце немного разбито». Эндрю Гарфилд рассказал про съёмки «Человека-паука»

Актёр Эндрю Гарфилд сыграл Питера Паркера в дилогии Марка Уэбба «Новый Человек-паук». Фильмы получили спорные отзывы, особенно многие ругали сценарий сиквела. По мнению зрителей и критиков, Sony повторила ошибки третьего фильма Сэма Рейми. Гарфилд во время интервью с журналистом издания The Guardian рассказал о своих впечатлениях в роли всеми любимого героя.

По словам актёра, ему стало больно после осознания того, что весь его опыт был построен на миллионах долларов, а не на настоящих эмоциях людей.

В качестве примера он привёл мероприятие Comic-Con, на которое приходят тысячи людей.

На Comic-Con в Сан-Диего приходят взрослые мужчины и женщины. Для них Человек-паук — символ чего-то светлого. Ситуацию портят рыночные и фокусные группы, которые думают о том, как заработать больше денег.

Гарфилд в шутку отметил, что всё это разбило ему в сердце, а виной всему — деньги, которые «извращают нас и устраивают катастрофу».

Согласно слухам, Эндрю Гарфилд должен появиться в блокбастере «Человек-паук: Нет пути домой». Также ожидается и появление Тоби Магуайра. Никакого подтверждения участия этих актёров Sony и Marvel Studios не делала.

Премьера «Нет пути домой» состоится 16 декабря. А пока можно посмотреть на фанатские постеры к фильмам с Человеком-пауком, сделанные в игре Insomniac 2018 года.