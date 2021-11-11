Ключи на закрытый тест Elden Ring появились на Ebay — от 3 до 15 тыс. рублей

Bandai Namco начнёт закрытое бета-тестирование Elden Ring 12 ноября, и счастливчики уже получили свои ключи для участия. Однако на Ebay многие продают их на Xbox и PlayStation — цены начинаются от 3000 рублей. При этом разработчики из FromSoftware во время анонса мероприятия запретили перепродажу ключей, но разрешили отдавать их бесплатно.
Некоторые продают ключ за 15 тыс. рублей и выше — неизвестно, с чем связан такой разброс цен.
Самое тестирование пройдёт в пять временных промежутков:
- 12 ноября — с 13:00 до 16:00 мск
- 13 ноября — с 5:00 до 8:00 мск
- 13 ноября — с 21:00 до 0:00 мск
- 14 ноября — с 1:00 до 4:00 мск
- 15 ноября — с 5:00 до 7:00 мск
Мы уже поиграли в игру и подробно рассказали о впечатлениях после шести часов.
Ранее ключи к закрытому бета-тесту Elden Ring уже начали продавать на японском аукционе. Максимальные цены там пониже, чем на ebay. Релиз игры состоится 25 февраля на ПК, Xbox One, Xbox Series, PS4 и PS5.
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