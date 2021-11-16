Видео: как актёры «Человека-паука: Нет пути домой» посмотрели новый трейлер

Новый трейлер фильма «Человек-паук: Нет пути домой» выйдет уже этой ночью или ближе к утру — примерно в 4:00 мск, когда ролик представят на мероприятии для фанатов в Лос-Анджелесе. Sony Pictures и Marvel Studios подогревают интерес к ленте и трейлеру, поэтому выложили реакцию актёров на ролик.

Судя по эмоциям Тома Холланда, Зендаи и Джейкоба Баталона, нас ждёт что-то очень эпичное, от чего все будут ахать и охать — прямо как актёры во время записи видео.

Повод для такой бурной реакции действительно может быть. По слухам и данным инсайдеров, в новом трейлере полноценно представят всех злодеев, а в конце намекнут на появление Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда. Якобы их версии Человека-паука выйдут из порталов, которые создаст Доктор Стрэндж.

16 ноября создатели блокбастера представили новый постер. Он мало чем отличается от предыдущего, да и каких-то деталей в нём нет.

Режиссёром ленты выступил Джон Уоттс. Главные роли исполнили Том Холланд, Зендая, Альфред Молина, Джейкоб Баталон, Джейми Фокс и другие. Премьера «Человека-паука: Нет пути домой» состоится 16 декабря.