Видео: как актёры «Человека-паука: Нет пути домой» посмотрели новый трейлер

Новый трейлер фильма «Человек-паук: Нет пути домой» выйдет уже этой ночью или ближе к утру — примерно в 4:00 мск, когда ролик представят на мероприятии для фанатов в Лос-Анджелесе. Sony Pictures и Marvel Studios подогревают интерес к ленте и трейлеру, поэтому выложили реакцию актёров на ролик.
Судя по эмоциям Тома Холланда, Зендаи и Джейкоба Баталона, нас ждёт что-то очень эпичное, от чего все будут ахать и охать — прямо как актёры во время записи видео.
Повод для такой бурной реакции действительно может быть. По слухам и данным инсайдеров, в новом трейлере полноценно представят всех злодеев, а в конце намекнут на появление Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда. Якобы их версии Человека-паука выйдут из порталов, которые создаст Доктор Стрэндж.
16 ноября создатели блокбастера представили новый постер. Он мало чем отличается от предыдущего, да и каких-то деталей в нём нет.
Режиссёром ленты выступил Джон Уоттс. Главные роли исполнили Том Холланд, Зендая, Альфред Молина, Джейкоб Баталон, Джейми Фокс и другие. Премьера «Человека-паука: Нет пути домой» состоится 16 декабря.
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