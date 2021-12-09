Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Лайфхак: как поменять уровень сложности в сюжетной кампании Halo Infinite

Лайфхак: как поменять уровень сложности в сюжетной кампании Halo Infinite
Комментарии

Вечером 8 декабря состоялся релиз сюжетной кампании Halo Infinite — Мастер Чиф вновь отправился спасать мир. Многие пользователи посчитали уровень сложности в одиночном режиме слишком низким, но так и не смогли найти способ его поменять. На помощь пришёл PR-менеджер Xbox Russia Александр Старцев. Он опубликовал инструкцию в своём «Твиттере».

Как поменять уровень сложности в Halo Infinite:

  • Сперва необходимо выйти в главное меню;
  • Затем перейти в пункт «Кампания» -> «Загрузить игру»;
  • Выбрать нужное сохранение и нажать на вкладку «Сложность»;
  • Переключить уровень сложности и начать игру.

Пользователи также жалуются, что в игре нет возможности перепроходить отдельные миссии. По словам разработчиков, функцию добавят позже — однако они не уточнили, когда именно. Тем временем заявленный на релизе кооператив появится в игре не раньше мая 2022 года.

Обзор Halo Infinite. Памятник великому шутеру Обзор Halo Infinite. Памятник великому шутеру

Ранее пользователи выбрали Halo Infinite игрой года на The Game Awards 2021. Проект обошел Forza Horizon 5, It Takes Two и Resident Evil Village.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021