Лайфхак: как поменять уровень сложности в сюжетной кампании Halo Infinite

Вечером 8 декабря состоялся релиз сюжетной кампании Halo Infinite — Мастер Чиф вновь отправился спасать мир. Многие пользователи посчитали уровень сложности в одиночном режиме слишком низким, но так и не смогли найти способ его поменять. На помощь пришёл PR-менеджер Xbox Russia Александр Старцев. Он опубликовал инструкцию в своём «Твиттере».

Как поменять уровень сложности в Halo Infinite:

Сперва необходимо выйти в главное меню;

Затем перейти в пункт «Кампания» -> «Загрузить игру»;

Выбрать нужное сохранение и нажать на вкладку «Сложность»;

Переключить уровень сложности и начать игру.

Пользователи также жалуются, что в игре нет возможности перепроходить отдельные миссии. По словам разработчиков, функцию добавят позже — однако они не уточнили, когда именно. Тем временем заявленный на релизе кооператив появится в игре не раньше мая 2022 года.

Ранее пользователи выбрали Halo Infinite игрой года на The Game Awards 2021. Проект обошел Forza Horizon 5, It Takes Two и Resident Evil Village.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!