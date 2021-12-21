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Стал известен размер Elden Ring на PS5

Стал известен размер Elden Ring на PS5
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PlayStation Game Size опубликовал размер Elden Ring на PS5. Без патча первого дня вес экшена составит 44,5 ГБ. Предварительная загрузка игры начнётся 23 февраля.

Точный размер Elden Ring на других консолях пока неизвестен. Ранее на странице Microsoft Store обнаружили, что вес экшена составит до 50 ГБ. Предыдущие игры FromSoftware, среди которых Dark Souls 3 и Sekiro: Shadows Die Twice, занимали на консолях прошлого поколения около 20 ГБ, а на ПК размер увеличивался из-за текстур высокого разрешения.

Elden Ring выйдет 25 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. FromSoftware уже представила технические особенности всех версий.

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