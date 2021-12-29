Предпоследней бесплатной игрой EGS стала мрачная Salt and Sanctuary

Следующей игрой в раздаче Epic Games Store стал двухмерный мрачный экшен Salt and Sanctuary.
Действие Salt and Sanctuary разворачивается в мрачной фэнтезийной вселенной, которую разрывает война. Протагонист — телохранитель, сопровождающий в морском плавании принцессу. На выбор игроков предоставляется большое число видов оружия, колец и доспехов. Помимо оружия ближнего боя, персонаж может использовать магию и дальнобойные атаки.
30 декабря раздадут оставшиеся игры. Согласно слухам, пользователи получат сразу три игры — Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider и Shadow of the Tomb Raider. Их можно будет забрать в течение недели.
Раздача с 30 декабря продлится целую неделю до 6 января. Тогда же закончится и новогодняя распродажа, а пока у вас ещё есть время купить различные игры по низким ценам.
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