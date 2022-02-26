В Elden Ring на ПК исправили вылеты и другие важные проблемы
Поделиться
Создатели Elden Ring выпустили патч для ПК-версии, который исправляет критические проблемы экшена. Среди них оказались сверхвысокая чувствительность мыши и вылеты из-за античита.
Список исправлений патча 1.02.1 для Elden Ring на ПК
- Проблемы при запуске, которые связаны с Easy Anti-Cheat (EAC), исправили
- Улучшена работа мыши
- Уменьшено количество файлов, которые нужны для загрузки при входе в новую область
Разработчики рассказали, что продолжат работать над улучшением Elden Ring. Игроки всё ещё сообщают о подтормаживаниях раз в 20-30 минут, которые предстоит исправить.
Elden Ring вышла 25 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Экшен получил 96 баллов из 100 на агрегаторе OpenCritic, но в сервисе Steam рейтинг составил 66% из-за технических проблем.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 26 февраля 2022
-
16:54
-
15:56
-
15:19
-
14:19
-
13:32
-
12:45
- 25 февраля 2022
-
22:14
-
21:37
-
21:24
-
21:00
-
19:59
-
19:53
-
19:42
-
19:33
-
19:22
-
19:12
-
18:42
-
18:34
-
18:00
-
17:34
-
17:02
-
16:47
-
16:32
-
16:05
-
15:22
-
15:19
-
15:09
-
14:44
-
14:19
-
13:56
-
13:15
-
13:06
-
12:22
-
11:34
-
10:54
Партнерский контент