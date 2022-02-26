В Elden Ring на ПК исправили вылеты и другие важные проблемы

Создатели Elden Ring выпустили патч для ПК-версии, который исправляет критические проблемы экшена. Среди них оказались сверхвысокая чувствительность мыши и вылеты из-за античита.

Список исправлений патча 1.02.1 для Elden Ring на ПК

Проблемы при запуске, которые связаны с Easy Anti-Cheat (EAC), исправили

Улучшена работа мыши

Уменьшено количество файлов, которые нужны для загрузки при входе в новую область

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Разработчики рассказали, что продолжат работать над улучшением Elden Ring. Игроки всё ещё сообщают о подтормаживаниях раз в 20-30 минут, которые предстоит исправить.

Elden Ring вышла 25 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Экшен получил 96 баллов из 100 на агрегаторе OpenCritic, но в сервисе Steam рейтинг составил 66% из-за технических проблем.

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