Россиянин улетел в Узбекистан, чтобы посмотреть нового «Бэтмена»

Житель Екатеринбурга Дмитрий полетел в Узбекистан, чтобы посмотреть нового «Бэтмена», сообщило издание E1. Ранее Warner Bros. отменила показ фильма в России из-за обострённой ситуации в Украине.

Дмитрий очень хотел посмотреть «Бэтмена», но в дело вмешались санкции. После этого мужчине пришла спонтанная мысль поехать в Узбекистан ради фильма.

Недолго думая, я купил билеты в Узбекистан и пошёл на показ «Бэтмена» тут. Вот так вот я переиграл Запад.

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На самолёте россиянин прилетел в город Бухара, но там кинотеатра не оказалось. Дмитрию пришлось взять билет на скоростной поезд до Ташкента, где он и осуществил свой план. На поездку в Узбекистан мужчина потратил 30 тыс. рублей, а на «Бэтмена» — около 350 рублей.

Фото: E1

В Ташкенте самым распростанённым языком оказался узбекский, но фильмы в кинотеатрах показывают на русском. Дмитрий отметил, что ему понравился «Бэтмен», но главное — это эмоции от поездки.

Фильм отличный, мне понравился. Но я прекрасно понимаю, что фильм — это просто фильм. Другое дело — эмоции и впечатления от путешествия. В таком деле важна «крошечность» — причины и цели поездки. Потому что просто съездить в Узбекистан отдохнуть на пару дней и спонтанно съездить в Узбекистан ради просмотра фильма — совсем разные вещи, понимаете? В этом весь кайф, такие истории и рассказывать интереснее.

Кроме Warner Bros., в России показы своих фильмов отменили Universal Pictures, Paramount Pictures, Sony и Disney.

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