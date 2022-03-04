Россиянин улетел в Узбекистан, чтобы посмотреть нового «Бэтмена»

Житель Екатеринбурга Дмитрий полетел в Узбекистан, чтобы посмотреть нового «Бэтмена», сообщило издание E1. Ранее Warner Bros. отменила показ фильма в России из-за обострённой ситуации в Украине.
Дмитрий очень хотел посмотреть «Бэтмена», но в дело вмешались санкции. После этого мужчине пришла спонтанная мысль поехать в Узбекистан ради фильма.
Недолго думая, я купил билеты в Узбекистан и пошёл на показ «Бэтмена» тут. Вот так вот я переиграл Запад.
На самолёте россиянин прилетел в город Бухара, но там кинотеатра не оказалось. Дмитрию пришлось взять билет на скоростной поезд до Ташкента, где он и осуществил свой план. На поездку в Узбекистан мужчина потратил 30 тыс. рублей, а на «Бэтмена» — около 350 рублей.
Фото: E1
В Ташкенте самым распростанённым языком оказался узбекский, но фильмы в кинотеатрах показывают на русском. Дмитрий отметил, что ему понравился «Бэтмен», но главное — это эмоции от поездки.
Фильм отличный, мне понравился. Но я прекрасно понимаю, что фильм — это просто фильм. Другое дело — эмоции и впечатления от путешествия. В таком деле важна «крошечность» — причины и цели поездки. Потому что просто съездить в Узбекистан отдохнуть на пару дней и спонтанно съездить в Узбекистан ради просмотра фильма — совсем разные вещи, понимаете? В этом весь кайф, такие истории и рассказывать интереснее.
Кроме Warner Bros., в России показы своих фильмов отменили Universal Pictures, Paramount Pictures, Sony и Disney.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 4 марта 2022
-
20:37
-
19:48
-
19:44
-
19:12
-
18:31
-
18:20
-
18:09
-
17:29
-
17:09
-
16:58
-
16:36
-
16:00
-
15:59
-
15:12
-
14:56
-
14:42
-
14:06
-
14:04
-
13:25
-
13:18
-
13:00
-
12:31
-
12:00
-
11:26
-
11:25
-
10:53
-
10:44
-
10:22
-
09:53
-
09:25
-
08:54
-
08:26
- 3 марта 2022
-
20:20
-
19:58
-
19:33