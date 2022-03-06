Популярность Elden Ring в Steam только растёт

Популярность Elden Ring в Steam с момента релиза увеличивается. После патчей, которые исправили критические ошибки, у экшена вырос и рейтинг, и пиковый онлайн.
Вечером 5 марта в Elden Ring играли 953 тыс. человек, что вывело экшен на шестое место в истории Steam. Игра FromSoftware обогнала New World, в которой одновременно находилось 913 тыс. пользователей.
После выхода патчей с исправлением таких проблем, как вылеты из-за античита и сверхчувствительная мышь, рейтинг Elden Ring значительно вырос. В момент релиза экшен рекомендовали 60% игроков, а теперь доля положительных отзывов увеличилась до 83%.
Elden Ring доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Недавно игроки из России сообщили о принудительном возврате денег за игру.
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