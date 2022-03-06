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СМИ: NVIDIA прекращает продажи видеокарт в России

СМИ: NVIDIA прекращает продажи видеокарт в России
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NVIDIA приостанавливает продажи видеокарт и своих услуг в России из-за обострённой ситуации в Украине. Об этом изданию PCMag рассказал представитель компании. Каких-либо заявлений производитель графических процессоров ещё не сделал.

NVIDIA остановит продажи всех своих продуктов в России, но подробностей представитель не раскрыл. Пока неизвестно, распространяются ли ограничения на производителей видеокарт и ноутбуков.

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Ранее об ограничении поставок железа в Россию сообщили другие производители. Intel не будет ввозить процессоры, а AMD остановила и продажи своих товаров. Затронет ли это решение другие компании, которые создают ноутбуки и игровые консоли, пока не сообщается.

Также продажу своих товаров и игр в России остановили Microsoft, Nintendo, Electronic Arts, CD Projekt RED, Rockstar Games и другие компании.

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