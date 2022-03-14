Elden Ring впервые пролетели менее чем за 30 минут

Спидранеры продолжают устанавливать новые рекорды по прохождению Elden Ring. На прошлой неделе LilAggy прошёл экшен за 59 минут, а сегодня блогер Distortion2 впервые пролетел игру менее чем за полчаса.

За последние пять дней Distortion2 несколько раз бил свои же рекорды. Во время первого забега блогер показал результат 49 минут. С каждой попыткой времени на прохождение уходило всё меньше, пока не достигло 28 минут и 59 секунд.

В прохождении блогер пробегает локации и использует их особенности, чтобы быстро попадать в новые зоны. Также Distortion2 проходит мимо врагов, кроме сюжетных монстров и боссов.

Elden Ring доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Недавно издание PC Gamer заметило, что имена богов экшена связаны с писателем Джорджем Мартином.

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