Elden Ring впервые пролетели менее чем за 30 минут

Спидранеры продолжают устанавливать новые рекорды по прохождению Elden Ring. На прошлой неделе LilAggy прошёл экшен за 59 минут, а сегодня блогер Distortion2 впервые пролетел игру менее чем за полчаса.
За последние пять дней Distortion2 несколько раз бил свои же рекорды. Во время первого забега блогер показал результат 49 минут. С каждой попыткой времени на прохождение уходило всё меньше, пока не достигло 28 минут и 59 секунд.
В прохождении блогер пробегает локации и использует их особенности, чтобы быстро попадать в новые зоны. Также Distortion2 проходит мимо врагов, кроме сюжетных монстров и боссов.
Elden Ring доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Недавно издание PC Gamer заметило, что имена богов экшена связаны с писателем Джорджем Мартином.
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