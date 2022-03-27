Как в книге. Фанат Elden Ring готовит видео с сюжетными линиями игры
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Elden Ring вышла больше месяца назад, но фанаты до сих пор не изучили все сюжетные линии экшена. Блогер под ником VaatiVidya решил исправить этот недочёт и создать схему со взаимоотношениями персонажей и связью событий.
В своём «твиттере» VaatiVidya показал раннюю версию схемы, где линиями соединены герои и события Elden Ring.
Фанаты просят меня как можно быстрее выпустить видео с историей игры. Я понимаю, что вам очень хочется узнать обо всём, но если я буду торопиться, то рискую совершить ошибку и распространить дезинформацию. Эти ошибки могут преследовать вас годами. Спасибо, что сохраняете терпение.
Elden Ring доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Ранее фанаты научились побеждать боссов практически без усилий.
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